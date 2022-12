Une nouvelle stratégie pour prévenir les surdoses de fentanyl : tester les médicaments

Le Dr Nora D. Volkow, directrice du National Institute on Drug Abuse, une division des National Institutes of Health, a noté que les personnes qui faisaient une surdose mortelle de drogues ne mouraient pas seulement du fentanyl, mais aussi d’autres contaminants.

Surdoses de fentanyl : ce qu’il faut savoir Carte 1 sur 5 Comprenez les effets du fentanyl. Le fentanyl est une drogue puissante et à action rapide, deux qualités qui la rendent également très addictive. Une petite quantité va un long chemin, il est donc facile de souffrir d’une surdose. Avec le fentanyl, il n’y a qu’une courte fenêtre de temps pour intervenir et sauver la vie d’une personne lors d’une surdose. Tenez-vous en aux pharmacies agréées. Les médicaments sur ordonnance vendus en ligne ou par des revendeurs non agréés commercialisés sous le nom d’OxyContin, Vicodin et Xanax sont souvent mélangés avec du fentanyl. Ne prenez que des pilules prescrites par votre médecin et provenant d’une pharmacie agréée. Parlez à vos proches. La meilleure façon de prévenir l’utilisation du fentanyl est d’en informer vos proches, y compris les adolescents. Expliquez ce qu’est le fentanyl et qu’il peut être trouvé dans des pilules achetées en ligne ou auprès d’amis. Essayez d’établir un dialogue continu par courtes périodes plutôt qu’une longue conversation formelle. Apprenez à repérer une surdose. Lorsqu’une personne fait une overdose de fentanyl, la respiration ralentit et sa peau prend souvent une teinte bleutée. Si vous pensez que quelqu’un fait une surdose, appelez immédiatement le 911. Si vous craignez qu’un proche puisse être exposé au fentanyl, vous pouvez acheter de la naloxone, un médicament qui peut rapidement inverser une surdose d’opioïdes et qui est souvent disponible dans les pharmacies locales sans ordonnance.

“Nous devons comprendre cela, et nous avons besoin d’une technologie qui peut vous fournir les informations”, a-t-elle déclaré.

Les experts en politique antidrogue affirment que bien que le nombre exact soit difficile à déterminer, il existe des dizaines de services de santé, de laboratoires universitaires ou de groupes de réduction des risques utilisant des machines pour le contrôle des drogues dans tout le pays, y compris dans des villes comme New York et Chicago. Mais le travail a besoin de plus de financement, disent les experts, en partie à cause de la difficulté à le mettre à l’échelle. Alors que les bandelettes de test qui peuvent vérifier la présence de fentanyl dans un échantillon coûtent généralement 1 $, les machines de contrôle des drogues coûtent des dizaines voire des centaines de milliers de dollars.

La stratégie nationale antidrogue de l’administration Biden pour 2022 vise à augmenter les services de contrôle des drogues dans les programmes de réduction des risques de 25% d’ici trois ans, un exploit qui, selon les experts politiques, nécessitera que plus de fonds soient dirigés vers des groupes qui fonctionnent généralement avec des budgets restreints.

Le contrôle des drogues fait depuis longtemps partie des efforts de réduction des méfaits au Canada, en Australie et en Europe, y compris dans des contextes sociaux tels que les boîtes de nuit et les festivals de musique. Mais la pratique n’a repris aux États-Unis que ces dernières années, ce qui reflète la lenteur de l’adoption par le pays de mesures de réduction des méfaits. Dans plus d’une douzaine d’États, même les outils de base du contrôle des drogues, tels que les bandelettes de test de fentanyl, sont interdits en tant qu’accessoires de consommation de drogue ; les conservateurs critiquent la pratique comme permissive de la consommation de drogue.

Alors que l’offre d’opioïdes a augmenté au cours des dernières décennies, la vérification des drogues a généralement été effectuée par des laboratoires criminels ou la Drug Enforcement Administration, qui examinent le contenu des saisies de drogue. Les forces de l’ordre ont longtemps hésité à partager les résultats rapidement ou publiquement dans le but d’aider les consommateurs de drogue à en savoir plus sur l’approvisionnement local.