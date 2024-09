Une nouvelle statue shakespearienne « dérangeante » « ressemble à une femme en train de se noyer »

Une statue sous-marine inspirée d’un personnage de Shakespeare a bouleversé les habitants de Canterbury parce qu’ils disent que ça ressemble à une femme en train de se noyer.

La sculpture réaliste d’une femme, nommée Alluvia et inspirée par Ophélie de Hamleta été installé dans la rivière Stour dans le Kent la semaine dernière.

La statue a été critiquée pour être « morbide et totalement sourde » en raison de sa ressemblance avec une « victime de noyade », et les habitants ont demandé qu’elle soit retirée.

L’œuvre a été créée par Jason deCaires Taylor, un artiste primé, et a remplacé deux statues similaires de femmes dans l’eau qu’il avait créées et installées il y a 15 ans mais qui avaient été endommagées.

Fabriquée à partir de verre recyclé, de LED et d’acier inoxydable marin, la sculpture contemporaine est éclairée de l’intérieur la nuit, apportant une touche contemporaine à un conte vieux de 500 ans.

En 1554, un riche juge de la région, Sir James Hales, se suicida dans la rivière Stour après avoir refusé de se convertir au catholicisme sous la reine Mary.

Le suicide étant un crime, sa veuve s’est vu refuser son héritage, ce qui a donné lieu à un procès si célèbre à l’époque qu’il a influencé Shakespeare représentation d’Ophélie.

Mais les habitants ont condamné la nouvelle œuvre. « Je trouve cette sculpture absolument épouvantable », a écrit Craig Logman sur la page Facebook du conseil, ajoutant : « Ce n’est pas seulement offensant, c’est carrément dérangeant.

« L’imagerie d’une figure submergée, rappelant une victime de noyade, est à la fois morbide et totalement sourde au ton des noyades tragiques qui se produisent le long de nos côtes.

« Franchement, il faudrait le supprimer immédiatement. »

Samantha Bowen a déclaré : « Je ne peux pas être la seule personne à trouver cela profondément offensant. Elle ressemble à une femme noyée. Comment le conseil n’a-t-il pas vu le lien avec les femmes victimes de crimes ou le triste fait [that] tant de personnes se noient au large des côtes du Kent en tant que réfugiés ?

« Je suis stupéfait de la naïveté de ceux qui ont approuvé cela. »

Le projet a été parrainé par Paul Abbott et Paul Roberts, deux hommes d’affaires, et n’a reçu aucun financement du conseil.

La Canterbury Commemoration Society (CCS), qui a commandé la sculpturea répondu aux critiques en disant : « Si vous n’aimez pas, ne regardez pas. »

Stewart Ross, qui dirige le CCS, a admis que les membres n’avaient pas vu l’œuvre avant son installation.

Il a déclaré : « La réponse écrasante des habitants, des touristes et d’ailleurs a été très positive.

« Bien sûr, comme toujours avec l’art nouveau, il y a des gens qui ne l’aiment pas, tout comme il y avait ceux qui n’aimaient pas notre statue de Chaucer dans la High Street et les symphonies de Beethoven lorsqu’elles ont été entendues pour la première fois.

« De plus, elle remplace deux figures similaires, également illuminées, qui étaient restées sans problème dans la rivière pendant 15 ans. Si elle ne vous plaît pas, ne la regardez pas. »

Charlotte Cornell, du conseil municipal de Canterbury, a déclaré : « En combinant art contemporain « Le patrimoine est au premier plan de notre approche de l’art public et Alluvia est la pièce parfaite pour cet endroit. »

Le conseiller Cornell a reconnu que certaines personnes pourraient trouver la sculpture dérangeante, mais il a espéré qu’elle susciterait la réflexion.

Elle a déclaré : « Alluvia est autant une incarnation métaphorique de la rivière que de la femme.

« En tant que pièce, elle fait peut-être beaucoup. Elle peut faire allusion à Ophélie de Shakespeare, elle peut faire un clin d’œil à la noyade de John Hales en 1554. Elle peut aussi être un commentaire sur [the] L’empoisonnement de nos cours d’eau par le développement moderne, les eaux usées et l’agriculture. Ou bien elle pourrait être une représentation de la paix et de la tranquillité de la nature.

« Elle pourrait être tout cela, ou rien du tout – c’est la beauté de l’art.

« L’œuvre pose des questions au spectateur, comme toute œuvre d’art devrait le faire. Certaines personnes seront contrariées, d’autres perturbées.

« D’autres seront inspirés et trouveront dans la sculpture une sorte de belle qualité éthérée. Ce n’est pas à moi de dire aux gens ce qu’ils doivent ressentir. »

