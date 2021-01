La souche mutante du coronavirus est 70% plus contagieuse que l’original car elle se réplique plus rapidement dans la gorge, estiment les scientifiques.

Une étude de Public Health England et de l’Université de Birmingham a révélé que les écouvillons prélevés sur le nez et la gorge de patients Covid-19 avec la dernière souche, connue sous le nom de B117, présentaient des « charges virales élevées » comparées à des échantillons prélevés sur des patients souffrant de la souche d’origine.

Des niveaux plus élevés de Covid ont été détectés dans le matériel recueilli sur des écouvillons de patients atteints de la variante B117, ce qui suggère un cas plus grave du virus et des preuves pour lesquelles le virus est plus facilement transmis.

Michael Kidd, qui dirige l’étude, a déclaré au Mirror que les résultats pourraient aider à expliquer comment la variante se multiplie chez chaque personne qu’elle infecte, mais a déclaré qu’il était « difficile de déterminer » pourquoi le virus se propageait aussi rapidement qu’il ne l’est.

L’étude, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, déclare: « Il est clair que les charges virales plus élevées déduites des échantillons [of the new variant, indicated with an undetectable viral S-gene target] pourrait déterminer le caractère infectieux des sujets, et donc la capacité du virus à se transmettre.

Il a ajouté que les échantillons de la nouvelle variante «avaient vu une augmentation de la charge virale relative de 10 à 1 000 fois» par rapport aux échantillons du virus d’origine.

Cependant, l’étude affirme qu’elle est incapable de placer la raison de l’augmentation de la transmission entièrement sur la nouvelle variante, en raison d’autres facteurs qui pourraient propager le virus plus rapidement, y compris des « facteurs comportementaux humains ».

La nouvelle variante du virus, qui a une protéine «spike» mutée à l’extérieur, ce qui permet de mieux envahir le corps, a été annoncée en novembre.

Il a été retracé à quelqu’un dans le Kent en septembre, ce qui est considéré comme le premier cas dans le monde.

Il s’est depuis propagé dans le monde entier et à travers la Grande-Bretagne, provoquant une augmentation des infections à coronavirus au Royaume-Uni jusqu’en 2021.

Des scientifiques de la London School of Hygiene ont averti en décembre que la variante pourrait avoir un taux de transmission tellement plus élevé que son prédécesseur que même les verrouillages ne pourraient pas l’arrêter plus que doubler le nombre de morts d’ici juin.

Fait encourageant, les virologues et les experts en santé publique estiment que les vaccins fabriqués par des sociétés comme AstraZeneca, Pfizer et Moderna seront toujours efficaces contre la nouvelle variante du coronavirus.

Le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, a déclaré au public cette semaine que les scientifiques avaient identifié les 22 changements dans le code génétique du varian qui le rendent plus transmissible.

Il a ajouté: « Mais pour autant que nous puissions le voir, cela ne le rend pas caché du système immunitaire, donc si vous avez déjà eu une infection, la preuve est que vous neutralisez probablement également ce virus. L’attente est la même pour le vaccin.