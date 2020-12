Les nouvelles restrictions draconiennes imposées hier soir ont été élaborées après que le nombre de personnes porteuses du coronavirus a plus que triplé en une semaine.

L’augmentation rapide des zones qui ont été plongées la nuit dernière dans de nouvelles mesures de niveau 4 serait due à une nouvelle souche de virus, qui a été annoncée pour la première fois lundi.

Hier soir, Sir Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, a averti: « Le virus a décollé – il évolue rapidement. »

Les restrictions s’appliqueront à Londres, Kent, Essex, Buckinghamshire, Berkshire, Surrey, Gosport, Havant, Portsmouth, Rother et Hastings, qui étaient tous auparavant de niveau 3.

L’épidémiologiste John Edmunds, membre du Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) a déclaré: « C’est le pire moment de l’épidémie en raison de l’extraordinaire infectivité de la nouvelle souche. »

Hier soir, Sir Patrick Vallance, (photo), conseiller scientifique en chef du gouvernement, a averti: « Le virus a décollé – il évolue rapidement »

Il a ajouté: « Cette tension a augmenté de manière exponentielle pendant le verrouillage et pendant les restrictions de niveau 3 auxquelles Kent et d’autres parties du Sud-Est ont été soumises.

«Bien que le verrouillage ait suffi à faire tomber des cas ailleurs, il n’a pas suffi à empêcher cette souche de se propager rapidement. Nous aurons besoin de mesures beaucoup plus sévères pour réduire l’incidence.

«Pire que cela, nous partons d’une incidence très élevée déjà avec des hôpitaux étirés et le personnel du NHS sous tension. C’est une situation très périlleuse. »

L’analyse montre que la zone la plus touchée était Rochford, Essex, où le nombre de cas a augmenté de 207%, passant de 180 à 533 en une semaine. Ailleurs dans l’Essex, Castle Point a connu une augmentation de 183%, passant de 182 cas à 516, et Epping Forest a enregistré un pic de 140%.

Les infections dans certains arrondissements de Londres ont augmenté de près de 150 pour cent.

Richmond a vu les cas grimper de 148,4%, Enfield 109,5%, Lewisham 137,5%, Hammersmith et Fulham 130%, Southwark 117,2%, Sutton 118,9% et Lambeth 152,3%.

Le nombre de personnes dans le Kent qui attrapent le virus a également augmenté. Il y a eu une augmentation de 118% du nombre de Sevenoaks, avec 942 cas, contre 431, tandis que Swale a le plus de cas dans le comté avec 1 127.

De fortes augmentations ont été enregistrées dans les villes de la ceinture de banlieue telles que Woking dans le Surrey, avec 327 infections enregistrées jusqu’au 14 décembre.

Les cas dans le West Berkshire ont augmenté de 149%, passant de 149 cas à 244, tandis que les infections à Rother ont augmenté de 123%.

Mole Valley, qui se trouve au cœur de Surrey, à mi-chemin entre Londres et la côte du Sussex, a plus que doublé ses chiffres de 70 à 177 cas, et Reigate et Banstead ont connu une augmentation de 132%.

Le professeur Chris Whitty a déclaré hier lors d’un briefing à Downing Street qu’il y avait eu une augmentation « vraiment spectaculaire » de la proportion de cas observés avec la nouvelle variante.

Les tests de dépistage suggèrent que dans le sud-est de l’Angleterre, 43% du virus était désormais la nouvelle variante, dans l’Est, 59% et à Londres 62%. On pense que la nouvelle souche s’est répandue le long d’un couloir allant du Kent à Londres, avant de semer dans la capitale, puis de se propager aux Home Counties via des itinéraires de banlieue. Le Bureau des statistiques nationales a estimé que 567 300 personnes avaient Covid la semaine dernière, contre 481 500 sept jours plus tôt.

Tracey Crouch, députée conservatrice de Chatham et Aylesford dans le Kent, a répondu à la dernière vague en tweetant: «Je me sens plutôt déprimée (personnellement et professionnellement) par des restrictions plus strictes… mais je comprends aussi pourquoi cela s’est produit.

«Nos hôpitaux locaux ont atteint leur pleine capacité, le virus et sa nouvelle variante sévissent dans notre communauté. L’accent doit être mis sur le déploiement des vaccins ».

Tudor Price, chef adjoint de la chambre de commerce de Kent Invicta, a déclaré que les nouvelles restrictions imposées au comté étaient « décevantes mais pas surprenantes ». Il a déclaré: « C’est la pire de toutes les situations possibles d’un point de vue commercial, mais compréhensible d’un point de vue de la santé publique. Je suis extrêmement empathique envers les entreprises qui doivent maintenant fermer.

Le député conservateur Sir Roger Gale, dont la circonscription de North Thanet se trouve également dans le Kent, a déclaré: « C’est très difficile, mais si nous voulons profiter de Noël tout en restant en sécurité, il est essentiel que tout le monde respecte les restrictions qui ont été annoncées. cet après midi.

« L’alternative sera un début vraiment dangereux et terrible pour 2021. »