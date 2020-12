Une nouvelle souche, ou variante, du coronavirus se propage à travers le Royaume-Uni, suscitant la peur dans le monde entier.

Il n’a pas encore été détecté aux États-Unis, mais il attire l’attention au fur et à mesure que des vaccins sont en cours de déploiement.

Les travailleurs de la santé américains ont commencé à se faire vacciner avec le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 il y a une semaine. Cette semaine, le vaccin de Moderna est devenu disponible après avoir reçu vendredi une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration américaine.

Ces vaccins sont considérés comme essentiels pour mettre fin à la pandémie de coronavirus aux États-Unis, où plus de 317000 Américains sont morts. Voici ce que vous devez savoir.

Quoi de neuf dans cette souche de coronavirus?

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la variante avait été identifiée dans le sud-est de l’Angleterre dès septembre et avait été détectée aussi loin qu’en Australie.

Catherine Troisi, épidémiologiste des maladies infectieuses à la UTHealth School of Public Health de Houston, a déclaré qu’une ou deux mutations du coronavirus d’origine apparaissent tous les mois environ, mais cette nouvelle variante contient 17 mutations.

« Nous n’avons jamais vu autant de mutations se produire si vite », a-t-elle déclaré.

Ce qui est le plus inquiétant, a déclaré Troisi, c’est que huit des 17 mutations semblent affecter la «protéine de pointe» trouvée à la surface du virus, ce qui permet au virus de se fixer aux cellules hôtes et de les infecter.

«Certaines des mutations pourraient faciliter l’entrée du virus dans le corps», a déclaré le Dr Prathit Kulkarni, professeur adjoint de médecine des maladies infectieuses au Baylor College of Medicine.

Les responsables anglais disent que la variante semble être plus contagieuse que l’original.

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que l’infection était «incontrôlable» dans le sud de l’Angleterre.

Le Premier ministre Boris Johnson, qui a décrit la nouvelle variante comme 70% plus transmissible que l’original, a ordonné des restrictions plus strictes et a abandonné un assouplissement très attendu des règles qui devait s’appliquer dans une grande partie de l’Angleterre avant les vacances. Plus de 16 millions de personnes sont désormais tenues de rester chez elles à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, et la socialisation ailleurs dans le pays est désormais limitée au jour de Noël uniquement.

Kulkarni a déclaré que les données de modélisation ont révélé une forte augmentation récente des cas de COVID-19 au Royaume-Uni à partir de cette nouvelle variante, ce qui pourrait suggérer qu’elle est plus transmissible. Cependant, une augmentation des interactions humaines aurait également pu contribuer à l’augmentation des cas.

Les responsables américains insistent sur ce point.

« Je pense que scientifiquement à ce jour il n’y a aucune preuve tangible que ce virus soit plus transmissible », a déclaré Moncef Slaoui, codirecteur de l’opération Warp Speed, lors d’une conférence de presse lundi. « Il est prouvé qu’il y en a plus dans la population. »

Les tests du virus COVID-19 aux États-Unis peuvent-ils détecter cette nouvelle souche?

Le test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) devrait toujours être positif pour cette version du coronavirus, disent les experts, et pourrait également faire la distinction entre l’original et le variant.

«Il semble que la grande majorité des tests ne devraient pas être affectées dans leur capacité à détecter cette souche particulière de SRAS-CoV-2», a déclaré Kulkarni.

Troisi a déclaré que les tests PCR détectent des parties de la protéine de pointe du virus, en particulier trois protéines dans le coronavirus d’origine. Cependant, il ne sera testé positif que pour deux des protéines de la nouvelle variante.

Le séquençage génétique est un moyen plus fiable de savoir si une personne est infectée par la variante, mais Troisi a déclaré qu’il fallait un travail de laboratoire sophistiqué qui prend plus de temps.

«Nous sommes au début de la détection», dit-elle. « S’il nous manquait des personnes infectées par cette mutation, nous ne le saurions pas pour le moment. »

Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna COVID-19 en protégeront-ils?

Les experts disent qu’il n’y a aucune preuve suggérant que les vaccins ne fonctionneraient pas pour se protéger contre la variante trouvée au Royaume-Uni, mais une surveillance continue est nécessaire pour le confirmer.

Vivek Murthy, candidat du président élu Joe Biden au poste de chirurgien général, a exhorté dimanche les Américains à ne pas laisser les inquiétudes suscitées par la nouvelle version ébranler leur foi dans la vaccination.

« Il n’y a aucune raison de croire que les vaccins qui ont été développés ne seront pas non plus efficaces contre ce virus », a déclaré Murthy sur « Meet the Press » de NBC.

Eric Cioe-Peña, médecin et directeur de Global Health, Northwell Health, à New Hyde Park sur Long Island, New York, dit que la variante ne devrait pas retarder le calendrier pour un retour à une version de «normalité» plus tard cette année.

« Je pense que cela reste à voir à quel point ce sera un accord », a déclaré Cioe-Peña. « Les mutations sont aléatoires, et parfois elles s’éteignent lorsque nous nous attendons à ce qu’elles deviennent dominantes. »

Troisi souligne que les informations actuelles sont basées sur les premières données et changeront probablement à mesure que les études en cours en apprendront davantage sur la nouvelle variante de coronavirus.

« Il n’y a aucune raison de paniquer pour le moment; nous avons de quoi nous inquiéter », a-t-elle déclaré.

Contribuant: John Bacon, USA TODAY. Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter: @AdriannaUSAT.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.