La mauvaise nouvelle est qu’une nouvelle souche du coronavirus qui court à travers l’Angleterre semble être plus contagieuse que l’original. La bonne nouvelle est que cela ne semble pas rendre les gens plus malades.

La meilleure nouvelle pourrait être que les fabricants de vaccins tiennent systématiquement compte des mutations. Les vaccins contre la grippe saisonnière, par exemple, comprennent une variété de souches virales déjà en circulation et en permettent certaines qui pourraient se développer plus tard.

Melissa Nolan, experte en maladies infectieuses et professeure à l’Université de Caroline du Sud, a déclaré que les concepteurs de vaccins contre le coronavirus s’attendaient à ce que le virus mute et aient inclus diverses prédictions de souches virales.

« Ces changements dans la composition virale sont attendus », a déclaré Nolan à USA TODAY. « Pour le moment, nous n’avons pas vu de changements génétiques dramatiques préoccupants. »

Ogbonnaya Omenka, professeur agrégé et spécialiste de la santé publique à l’Université Butler d’Indianapolis, a déclaré qu’une variante du coronavirus circulerait dans certaines parties de la Chine.

« Cette nouvelle souche n’est peut-être pas la dernière », a déclaré Omenka. « Je pense que nous devons être vigilants, pas inquiets. »

Premier déploiement des vaccins Moderna; Accord de relance de 900 G $ proche; Biden se fait vacciner

La nouvelle souche, non encore détectée aux États-Unis, attire l’attention au moment même où les vaccins sont en cours de déploiement dans le monde. Les travailleurs de la santé américains ont commencé à se faire vacciner avec le produit Pfizer il y a une semaine. Cette semaine, le vaccin de Moderna devient disponible. Le président élu Joe Biden devrait être vacciné lundi.

Les vaccins sont considérés comme cruciaux pour finalement écraser la pandémie qui sévit maintenant pratiquement sans se décourager dans la plupart des pays du monde. Aucun pays ne lutte plus que les États-Unis, où chaque jour apporte 200 000 autres infections – et souvent plus de 2 000 décès.

Vivek Murthy, le candidat de Biden au poste de chirurgien général, a exhorté dimanche les Américains à ne pas laisser les inquiétudes concernant la nouvelle souche ébranler leur foi dans la vaccination.

« Il n’y a aucune raison de croire que les vaccins qui ont été développés ne seront pas non plus efficaces contre ce virus », a déclaré Murthy sur « Meet the Press » de NBC.

Eric Cioe-Peña, médecin et directeur de Global Health, Northwell Health, à New Hyde Park à Long Island, New York, dit que la nouvelle souche ne devrait pas retarder le calendrier pour un retour à une version de «normalité» plus tard cette année .

« Je pense que cela reste à voir dans quelle mesure ce sera un accord », a déclaré Cioe-Peña. « Les mutations sont aléatoires et parfois elles s’éteignent lorsque nous nous attendons à ce qu’elles deviennent dominantes. »

Pourtant, une souche de virus qui se propage encore plus facilement que ce à quoi le monde est déjà confronté est inquiétante. Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que l’infection était « incontrôlable » dans le sud de l’Angleterre.

Le Premier ministre Boris Johnson, qui a décrit la nouvelle souche comme 70% plus transmissible que l’original, a ordonné des restrictions plus strictes et a abandonné un assouplissement très attendu des règles qui devait s’appliquer dans une grande partie de l’Angleterre avant les vacances. Plus de 16 millions de personnes sont désormais tenues de rester chez elles à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, et la socialisation ailleurs dans le pays est désormais limitée au jour de Noël uniquement.

Fsouche COVID-19 en mouvement au Royaume-Uni: ‘Nous ne pouvons pas procéder à Noël’

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la nouvelle souche avait été identifiée dans le sud-est de l’Angleterre dès septembre. L’OMS a déclaré que la mutation avait été détectée aussi loin qu’en Australie.

Les responsables de la santé publique du monde entier sont méfiants et les gouvernements ne prennent aucun risque. Le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio a annoncé l’interdiction des vols en provenance du Royaume-Uni, invoquant le « devoir de son gouvernement de protéger les Italiens ». L’Allemagne, la Belgique, l’Autriche et les Pays-Bas ont également interdit les vols et la Belgique a interrompu les liaisons ferroviaires, la pierre angulaire des voyages en Europe.

La France et l’Irlande envisagent également des mesures de voyage. Omenka a averti que les fermetures de frontières sont généralement «réactionnaires» et peuvent ne pas empêcher complètement les transmissions. Réduire la propagation revient à l’essentiel, a-t-il déclaré: se laver les mains, porter des masques, rester socialement éloigné.

« Nous ne pouvons pas prévoir de manière précise ce qui va se passer concernant la propagation de ces nouvelles souches », a déclaré Omenka. « Nous ne pouvons nous appuyer que sur nos mesures de santé publique. »