Une nouvelle souche de coronavirus « mutant » inquiétante qui a émergé au Royaume-Uni a été détectée à Adélaïde.

South Australia Health a déclaré que le cas avait été identifié comme un voyageur qui était récemment rentré du Royaume-Uni et qui avait depuis été transporté d’urgence à l’hôpital.

« Le séquençage génomique indique que le cas est porteur du variant du COVID-19, qui a émergé dans le sud-est de l’Angleterre », a déclaré un communiqué de SA Health.

South Australia Health a déclaré que le cas avait été identifié à un voyageur qui était récemment rentré du Royaume-Uni (photo, une clinique de test Covid-19 à Adélaïde lors de la deuxième vague de l’État en novembre)

Le patient a été transféré d’un hôtel médicalisé à l’hôpital Royal Adelaide et est dans un état stable (photo, invités sur les balcons du Pullman, un hôtel de quarantaine d’Adélaïde)

« Il n’y a aucune preuve que cette variante du virus provoque une maladie plus grave. »

Le patient a été transféré d’un hôtel médical à l’hôpital Royal Adelaide et se trouve dans un état stable.

La semaine dernière, le Comité principal australien de la protection de la santé a déclaré qu’il n’y avait pas de problème pour cette variante en Australie.

« Depuis le 28 mars, tous les voyageurs internationaux arrivant en Australie doivent se soumettre à une quarantaine de 14 jours mandatée par le gouvernement », indique un communiqué.

«L’AHPPC reconnaît que cela réduit considérablement le risque que cette variante du virus pénètre dans la communauté australienne.

On pense que la nouvelle variante – considérée comme jusqu’à 70% plus contagieuse que le Covid ordinaire – est apparue chez un patient du Kent et s’est retrouvée à Londres et dans la ceinture de banlieue.

Mais les chercheurs ne croient pas que la nouvelle souche est plus mortelle ou ne cause aucune maladie plus grave chez les adultes ou les enfants.

Les modélisateurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont déclaré qu’il existe «des preuves que l’augmentation peut être particulièrement marquée chez les enfants».

SA a maintenant cinq cas de Covid actifs, tous chez des voyageurs de retour isolés dans des hôtels.

La nouvelle souche a conduit des dizaines de pays, dont le Canada, à interdire les voyages en provenance de Grande-Bretagne.

Pendant ce temps, en Nouvelle-Galles du Sud, cinq nouveaux cas locaux de coronavirus ont été enregistrés lundi (photo, test d’Adélaïde le 19 novembre)

Les autorités sanitaires fédérales ont déclaré qu’elles n’envisageaient pas d’interdire les vols en provenance du Royaume-Uni parce que le système de quarantaine des hôtels australien est sûr et efficace (photo, voyageurs de retour à Adélaïde le 21 avril)

Mais les autorités sanitaires fédérales ont déclaré qu’elles n’envisageaient pas d’interdire les vols en provenance du Royaume-Uni, car le système de quarantaine des hôtels en Australie est sûr et efficace.

Pendant ce temps, en Nouvelle-Galles du Sud, cinq nouveaux cas locaux de coronavirus ont été enregistrés lundi.

Quatre des cas étaient liés à la banlieue hot spot d’Avalon, portant le cluster qui a émergé le 16 décembre à 126 après 15 000 tests dimanche.

Le cinquième cas local est lié à un patient sur les plages du nord dont la source de l’infection est sous enquête.