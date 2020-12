Les responsables français et britanniques s’emploient à lever une interdiction de mouvement de fret imposée par la France au milieu de la peur à l’échelle du continent face à une nouvelle souche de coronavirus identifiée au Royaume-Uni

La France a activé lundi la fermeture de la frontière de 48 heures et mardi matin, 1500 camions étaient bloqués dans le Kent, incapables de quitter le Royaume-Uni, a déclaré mardi la ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel.

Le secrétaire britannique aux Transports, Grant Shapps, a exhorté les conducteurs à éviter de voyager dans les comtés touchés du Kent, du Sussex et du Hampshire. Le transport de passagers et de fret a également été suspendu dans les principaux ports de Douvres et de Portsmouth, laissant plusieurs milliers de voyageurs en ferry bloqués.

Plus de 40 pays ont maintenant suspendu les liaisons de transport avec le Royaume-Uni après qu’une variante du coronavirus – qui, selon les responsables de la santé, pourrait être jusqu’à 70% plus transmissible – a balayé le pays.

Le Premier ministre Boris Johnson a effectivement annulé les projets de Noël pour une grande partie du pays et placé quelque 17 millions de personnes sous des règles strictes de verrouillage. Le coronavirus a déjà tué plus de 67000 personnes au Royaume-Uni

Des efforts entre le Royaume-Uni et la France « pour trouver une solution » à la perturbation du fret sont en cours, a déclaré Patel à la BBC mardi matin.

«Vous entendrez plus tard aujourd’hui en termes de développements et de mises à jour», a-t-elle déclaré, ajoutant que faire tester les chauffeurs de camion pour Covid-19 dans les ports faisait partie des délibérations. Toute résolution devrait être approuvée par Johnson et le président français Emmanual Macron et commencerait à partir de mercredi, a déclaré le ministre français de l’Europe.

Le transport de marchandises arrivant au Royaume-Uni depuis la France était toujours en cours, a déclaré lundi soir un représentant d’Eurotunnel, et les remorques de fret non accompagnées pouvaient toujours être expédiées en France, a déclaré Shapps. L’interdiction actuelle concerne le fret accompagné.

La nouvelle et le verrouillage de Noël ont provoqué des achats de panique, conduisant à des rayons de supermarchés vides dans certaines parties du Royaume-Uni. la perturbation demeure.

La crise survient à peine neuf jours avant que le Royaume-Uni ne termine sa période de transition avec l’Union européenne, après avoir voté pour quitter le bloc en 2016. Au moment de la rédaction de cet article, les deux parties n’avaient pas réussi à conclure un nouvel accord commercial.