La France a interdit les personnes et le fret en provenance du Royaume-Uni, que ce soit par route, air, mer ou rail, pendant 48 heures à partir de dimanche soir. Le port de Douvres était également fermé à tout trafic de véhicules quittant le Royaume-Uni, selon un communiqué des autorités. On s’attend à ce que ce déménagement entraîne des kilomètres de camions de secours.

Au cours du week-end, plusieurs pays ont annoncé leur intention de fermer leurs frontières à la Grande-Bretagne. En Europe, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Irlande et les Pays-Bas ont tous interdit les vols en provenance du Royaume-Uni, tandis que l’Autriche et la Suède se prépareraient à faire de même.

La semaine dernière, le Royaume-Uni a mis en garde contre une nouvelle variante de coronavirus qui serait jusqu’à 70% plus transmissible que la souche d’origine de la maladie. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la nouvelle variante a jusqu’à présent été identifiée au Danemark, aux Pays-Bas et en Australie.

Le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, a déclaré samedi que le Royaume-Uni avait identifié une nouvelle variante de Covid qui « peut se propager plus rapidement » que les souches précédentes.

On ne sait pas si la nouvelle souche se transmet plus facilement, rend les gens plus malades ou modifie la façon dont leur système immunitaire répond au virus s’ils étaient déjà infectés ou vaccinés. Jusqu’à présent, selon Whitty, des études suggèrent que la nouvelle souche est nettement plus transmissible, mais il n’y a aucune preuve suggérant qu’elle provoque un taux de mortalité plus élevé.

Whitty a ajouté qu’il y avait une « hypothèse de travail » selon laquelle les vaccins devraient toujours fonctionner contre la souche mutante.

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré dimanche que la nouvelle variante était « incontrôlable » et a suggéré qu’il pourrait s’écouler des mois avant que les restrictions strictes relatives aux coronavirus ne prennent fin.

« La nouvelle variante est incontrôlable et nous devons la maîtriser », a déclaré Hancock dimanche à l’émission Andrew Marr de la BBC.

«Essentiellement, nous devons mettre en place ce vaccin pour assurer la sécurité des gens», a déclaré Hancock dans une interview séparée avec Sky News.

« Je pense que, étant donné la rapidité avec laquelle cette nouvelle variante se propage, il va être très difficile de la garder sous contrôle jusqu’à ce que le vaccin soit déployé. »

Le Royaume-Uni a été le premier pays à lancer un premier vaccin Covid, à savoir celui développé par Pfizer et BioNTech. Les vaccins ne sont actuellement administrés qu’aux personnes les plus vulnérables du Royaume-Uni, et il n’est pas clair quand ils seront plus largement disponibles.