Une nouvelle sorte de carotte imprimée en 3D, selon les mots de ses inventeurs basés au Qatar | Actualités alimentaires

Deux étudiants du Qatar ont créé une imprimante 3D capable d’imprimer en masse des légumes, ce qui, espèrent-ils, constituera une solution à l’insécurité alimentaire croissante dans le monde.

Mohammad Annan, 20 ans, et Lujain Al Mansoori, 21 ans, utilisent des cellules végétales cultivées artificiellement et de la lumière UV pour imprimer un prototype de carotte comestible – quelque chose qui n’a pas encore été réalisé avec des légumes.

Les étudiants en systèmes d’information de l’Université Carnegie Mellon de Doha ont remporté le premier prix dans la catégorie FoodTech lors du Hackathon d’incubation et d’accélération d’entreprises, organisé le mois dernier par la Banque de développement du Qatar.

Légumes cultivés en laboratoire

Annan et Al Mansoori ont construit leur propre imprimante 3D à partir de zéro, parcourant le monde à la recherche des pièces dont ils avaient besoin pour fabriquer une machine capable d’imprimer une carotte de manière révolutionnaire.

Jusqu’à présent, les produits comestibles imprimés en 3D étaient fabriqués à partir de purées de légumes ou de fruits – cultivés de manière conventionnelle – pour imprimer des aliments destinés aux personnes ayant des troubles de l’alimentation, par exemple. Mais ces méthodes ne peuvent pas soutenir une production de masse.

Annan et Al Mansoori se sont appuyés sur la technologie actuelle de stéréolithographie masquée – qui utilise la lumière ultraviolette pour fixer les « encres » – pour leur imprimante 3D, qui permet une impression rapide et en masse par rapport aux méthodes d’impression 3D préexistantes.

« [O]Notre technologie soutient la production de masse car elle utilise la lumière ultraviolette. Ce type d’impression a été réalisé avant d’utiliser la lumière ultraviolette avec de la résine, mais cela n’a jamais été fait avant d’utiliser un matériau comestible », a déclaré Annan.

Les deux scientifiques tentent d’expliquer leur projet de manière simple et claire, mais ils reconnaissent que l’un des plus grands défis a été de rendre la technologie accessible aux profanes.

« [T]voici une courbe d’apprentissage pour être capable de le communiquer clairement afin que ce ne soit pas trop étranger », a déclaré Annan. « Comment communiquer cela sans avoir l’air fou ? »

Tout aussi nutritif qu’une carotte ordinaire

Seulement 2,5 pour cent de la superficie du Qatar est arable, et c’est un problème auquel de nombreux autres pays sont également confrontés.

« Le Qatar… dépend fortement des importations », a déclaré Annan à Al Jazeera, ajoutant que le pays s’était récemment efforcé de réduire cette dépendance et de produire sa propre nourriture, ce qui présentait des défis.

« Convertir des terres qui n’étaient même pas destinées à l’agriculture en terres arables représente évidemment un coût très élevé, c’est pourquoi nous avons voulu apporter une solution… et nous avons découvert que l’impression 3D et les légumes ou fruits cultivés en laboratoire peuvent constituer une alternative. »

À l’aide d’un processus appelé culture de cellules végétales, les cellules des légumes sont récoltées et multipliées dans des conditions de laboratoire stériles. Ils sont ensuite utilisés pour créer l’encre d’imprimante sensible aux UV utilisée dans la machine. Les cellules peuvent ensuite être moulées et imprimées en forme de carotte, ou n’importe quelle forme préférée avec l’imprimante 3D.

« Nous nous sommes concentrés sur les carottes comme preuve de concept car c’est le type de légume le plus étudié, notamment en termes de cellules souches. Mais à l’avenir, nous espérons nous pencher sur des fruits et légumes très spécifiques au climat et rares pour réellement imprimer ces légumes », a déclaré Al Mansoori.

Elle a ajouté que leur carotte imprimée en 3D a la même valeur nutritionnelle qu’une carotte cultivée de manière conventionnelle, car l’environnement du sol est imité en laboratoire.

Selon le dernier rapport des Nations Unies, publié en juillet, 735 millions de personnes sont actuellement confrontées à la faim, et 122 millions de personnes supplémentaires ont été victimes de la faim depuis 2019 en raison de la pandémie de COVID-19, du changement climatique et des conflits, notamment la guerre en Ukraine.

« Les principaux facteurs d’insécurité alimentaire et de malnutrition sont notre « nouvelle normalité » », indique le rapport.

Al Mansoori a déclaré que le coût des aliments imprimés en 3D a été évoqué comme une préoccupation possible, mais comme la production ne dépend pas de grandes superficies de terrain ni de coûts d’entretien, les carottes imprimées en 3D peuvent être moins chères.

« Actuellement, 3 kg (6,6 lb) [of carrots cost] 15 riyals (4,12 dollars). Nous pouvons vendre 3kg [of 3D-printed carrots] pour 10 riyals (2,75 dollars), uniquement pour les carottes. Lorsque nous visons à nous tourner vers des fruits et légumes spécifiques au climat, le prix sera encore plus bas », a-t-elle déclaré.

Al Mansoori a déclaré espérer que les imprimantes alimentaires 3D seront éventuellement utilisées partout, y compris dans les restaurants, les supermarchés et les hôpitaux, « rendant la nourriture accessible aux personnes du monde entier ».