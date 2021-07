Hysaj a récemment rejoint les Romains lors d’un transfert gratuit de ses rivaux Napoli, mais son choix de chanson aurait provoqué la colère de certains supporters au Stadio Olimpico.

International albanais, l’arrière droit a chanté « Bella Ciao », qui en 1943 et 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale est devenu l’hymne de la résistance antifasciste italienne.

« Hysaj »:Perché per presentarsi ai nuovi compagni della Lazio ha deciso di intonare Bella Ciaopic.twitter.com/ca44tky5ft — Perché è en tendenza ? (@perchetendenza) 18 juillet 2021

Soi-disant cochant une partie des ultras qui nourrissent des croyances d’extrême droite, ils n’ont pas seulement attaqué Hysaj sur les réseaux sociaux, mais ont également voulu le rencontrer en personne pour exprimer leur point de vue dans un restaurant.

Calciomeracto.com a rapporté qu’un groupe s’était dirigé vers la base d’entraînement d’Auronzo Di Cadore, mais a appris que l’équipe avait déjà quitté un restaurant local une fois arrivée.

Au lieu de cela, ils se sont alors dirigés vers le logement de l’équipe où Hysaj, le directeur sportif Igli Tare et des policiers ont été confrontés.

Il est allégué que le nouvel entraîneur de la Lazio et ancien patron de Chelsea et Napoli, Maurizio Sarri, n’était pas du tout satisfait de l’incident, car il n’a jamais apprécié l’interférence des fans lors de ses rôles précédents.

De plus, il est possible qu’en tant qu’Albanais, Hysaj n’ait pas été au courant des connotations de la chanson et de sa place dans l’histoire italienne, ou qu’il soit un fan de la populaire série Netflix « La Casa de Papel » (connue sous le nom de « Money Heist » en anglais), où la chanson a connu une nouvelle résurgence des temps modernes à travers l’émission à succès.