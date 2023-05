Une nouvelle série raconte l’histoire d’une survivante de Sixties Scoop découvrant son passé

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants

La co-créatrice et showrunner d’une série présentée en première cette semaine espère que son lien personnel avec le sujet transparaîtra.

« J’espère juste que les gens ressentent l’amour qui a été mis là-dedans, et j’espère que les non-Autochtones se sentent connectés parce que les histoires sont relatables, mais aussi je suppose uniques, dans le sens où personne ne sait vraiment grand-chose sur les années 60 Scoop », a déclaré Jennifer Podemski, productrice et actrice primée de la nation Muscowpetung Saulteaux en Saskatchewan, située à environ 60 kilomètres de Regina.

Petit oiseau, qui sera diffusée le 26 mai sur Crave et APTN Lummi, est une série en six épisodes sur le parcours d’une jeune femme alors qu’elle cherche sa famille biologique et découvre les vérités de son passé.

L’une de ces découvertes est qu’elle a été appréhendée lors de la Sixites Scoop, une pratique gouvernementale au Canada des années 1960 à 1980 consistant à retirer les enfants autochtones de leur foyer et à les placer dans des foyers d’accueil ou à les mettre en adoption.

Le protagoniste dans Petit oiseau est Esther Rosenblum, qui a été placée dans une famille juive sans savoir d’où elle venait ni pourquoi elle a été placée en famille d’accueil.

La recherche d’Esther la mène finalement dans les Prairies pour retrouver sa famille biologique.

Cette photo de l’émission représente Bezhig Little Bird avec sa famille biologique, avant qu’elle ne soit emmenée et ne devienne Esther Rosenblum. (Soumis par Srishti Palimar)

Podemski est anishinaabe et crie du côté de sa mère et juive du côté de son père. Sa mère et ses grands-parents étaient des survivants des pensionnats et les parents de son père étaient des survivants de l’Holocauste.

Podemski a dit Petit oiseau était une occasion parfaite de créer quelque chose qui était proche de son expérience vécue en termes d’identité.

Elle a eu l’idée de l’histoire et a pensé à ses expériences de travail avec les survivants de Sixties Scoop. Le développement du spectacle a pris six ans, du concept à l’achèvement.

« J’ai essayé de le rendre très centré sur la Saskatchewan simplement parce qu’il était logique pour moi d’avoir cette voix plus authentique », a-t-elle déclaré.

Podemski a reçu le Tribute Award aux Canadian Screen Awards cette année. (Jennifer Podemski/Instagram)

Darla Contios envisageait d’arrêter d’agir pour de bon lorsqu’elle a reçu un e-mail de l’un des directeurs de casting concernant les auditions pour Petit oiseau.

Elle a décidé d’essayer encore une fois et d’auditionner pour Esther. Elle a obtenu le rôle.

Darla Contois dans le rôle de son personnage Esther Rosenblum, une jeune femme juive qui apprend qu’elle a été enlevée à sa famille biologique dans le Sixties Scoop. (Soumis par Srishti Palimar)

Contois est de la Nation crie de Grand Rapids mais vit à Winnipeg. Elle a étudié au Manitoba Theatre for Young People et est diplômée d’un programme de trois ans au Centre for Indigenous Theatre.

Elle a décidé de creuser profondément dans le rôle, ce qui comprenait beaucoup d’apprentissage sur le judaïsme, car Esther a été prise à un jeune âge et élevée par une famille juive.

« J’ai suivi un cours accéléré dans une synagogue ici à Winnipeg et j’ai travaillé avec un coach vocal juif de Montréal », a déclaré Contois.

L’histoire suit la recherche par Esther de la famille autochtone dont elle a été prise.

Betty Ann Adam, une survivante de la rafle des années 1960 de la Première nation Fond Du Lac Dene en Saskatchewan, a partagé sa propre histoire de retrouver la famille dont elle était séparée dans un documentaire intitulé Naissance d’une famille.

Adam a appris l’existence de sa famille biologique à l’âge de 19 ans, mais ne les a pas toutes trouvées avant d’avoir atteint la cinquantaine. Désormais, ils restent tous en contact et se rendent visite quand ils le peuvent.

Adam a dit Petit oiseau raconte une histoire importante.

« Les gens des Sixties Scoop, nous avons été séparés de nos familles. Finalement, les gouvernements se sont excusés de l’avoir fait, mais il n’y avait aucune aide réelle pour nous aider à renouer avec quiconque était un enfant adoptif. » dit Adam.

« J’ai pensé que c’était une chose vraiment intéressante, surtout quand le gouvernement parle de réconciliation. Je pense qu’ils pourraient faire beaucoup plus pour aider les familles à se connecter. »

Betty Ann Adam, deuxième à partir de la droite, avec ses deux sœurs Rose et Esther, et son frère Ben. Tous pris à leur jeune mère célibataire. (Soumis par Betty Ann Adam)

Un soutien est disponible pour toute personne touchée par son expérience dans le cadre de la rafle des années 60 ou des pensionnats.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.