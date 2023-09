Une nouvelle série NBC met en lumière les histoires de personnes disparues

Celui-ci vient de Tout américain showrunner et productrice exécutive Nkechi Okoro Carroll et elle ne manque pas !

NBC Universal vient de lancer aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour sa prochaine série dramatique originale. TROUVÉ avec Shanola Hampton, Mark-Paul Gosselaar, Kelli Williams, Brett Dalton, Gabrielle Walsh, Arlen Escarpeta et Karan Oberoi.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Un peu comme Scandale — mais certainement avec une touche d’originalité !

Voici la description complète du spectacle :

Chaque année, plus de 600 000 personnes sont portées disparues aux États-Unis. Plus de la moitié de ce nombre sont des personnes de couleur que le pays semble oublier.

La spécialiste des relations publiques Gabi Mosely (star de la série et productrice Shanola Hampton) – qui faisait elle-même partie de ces oubliés – et son équipe de gestion de crise veillent désormais à ce qu’il y ait toujours quelqu’un pour veiller sur les personnes disparues oubliées. Mais à l’insu de tous, cette héroïne du quotidien cache elle aussi un secret effrayant.

Le casting comprend Shanola Hampton, Mark-Paul Gosselaar, Kelli Williams, Brett Dalton, Gabrielle Walsh, Arlen Escarpeta et Karan Oberoi.

Nkechi Okoro Carroll, Sonay Hoffman, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman et Lindsay Dunn sont les producteurs exécutifs.

Berlanti Productions et Rock My Soul Productions produisent en association avec Warner Bros. Television et Universal Television, une division d’Universal Studio Group.

TROUVÉ premières le mardi 3 octobre à 22 h HE/PT sur NBC. Allez-vous regarder ?