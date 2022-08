Une nouvelle série de critiques de Freedom Convoy arrive. Voici ce que vous devez savoir

L’enquête qui examinera les raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral a utilisé des mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations du Freedom Convoy de l’hiver dernier demande aux membres du public de partager leurs histoires sur l’occupation du centre-ville d’Ottawa.

Pendant ce temps, un processus parallèle visant à documenter les expériences des résidents d’Ottawa pendant la crise a annoncé des audiences qui coïncideront avec les audiences de l’enquête.

La semaine dernière, la Commission d’urgence de l’ordre public – le nom officiel de l’enquête publique – a lancé un appel à contributions de personnes décrivant ce qu’elles ont vécu pendant les manifestations et leurs réflexions sur l’utilisation sans précédent de la loi sur les urgences.

La commission espère obtenir des réponses par e-mail d’ici début septembrequelques semaines avant le début de ses audiences à l’édifice de Bibliothèque et Archives Canada le 19 septembre. Certaines des soumissions peuvent être lues à haute voix pendant les audiences.

“Nous espérons que le public – qu’il ait participé à des manifestations, qu’il en ait été affecté ou qu’il ait une opinion sur les manifestations et l’utilisation par le gouvernement de la loi sur les mesures d’urgence – profitera de cette opportunité pour participer aux travaux de la commission”, a déclaré un porte-parole de la commission par e-mail.

Une nouvelle page sur le site de la commission explique plus en détail ce que l’enquête veut apprendre du public.

L’enquête examinera les mesures prises par le gouvernement fédéral en vertu de la loi et les circonstances qui ont mené à son utilisation. Plusieurs témoins – dont des policiers, des propriétaires d’entreprises et des manifestants – devraient témoigner.

« Entre autres, les audiences permettront à la commission et au public d’entendre les explications des ministres et des fonctionnaires du gouvernement fédéral [of] pourquoi le gouvernement a jugé nécessaire d’invoquer la loi sur les mesures d’urgence”, a déclaré le porte-parole de la Commission d’urgence de l’ordre public.

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, comparaîtra devant la commission, a confirmé son bureau.

Tamara Lich, qui a organisé une collecte de fonds pour la manifestation d’Ottawa qui est devenue un blocus d’une semaine, embrasse ses partisans alors qu’elle quitte le palais de justice d’Ottawa après avoir été libérée sous caution le 7 mars. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Le Justice Center for Constitutional Freedoms, un groupe qui a été associé à des personnalités du Freedom Convoy telles que Tamara Lich, a déclaré la semaine dernière qu’il n’avait pas encore finalisé sa proposition de liste de témoins pour la Commission d’urgence de l’ordre public, ajoutant que la commission aurait le dernier mot. .

Une liste complète des témoins sera publiée à l’approche du lancement de l’enquête, a déclaré le porte-parole de la commission.

Les personnes ou groupes qui ont déjà été autorisés à contre-interroger des témoins, ou qui ont obtenu d’autres formes de “debout” pendant l’enquêtepeuvent également témoigner eux-mêmes, a ajouté le porte-parole.

Histoires inédites

Les efforts de l’enquête pour enregistrer les expériences publiques de l’occupation recoupent l’objectif de la Commission populaire d’Ottawa.

Un effort populaire, la Commission populaire d’Ottawa se facture sur son site internet comme un lieu « pour aborder [people’s] les traumatismes et leurs pertes – mais aussi pour demander des comptes aux gouvernements et aux autorités qui n’ont pas réussi à mettre fin à l’occupation et à protéger la santé et la sécurité publiques”.

Contrairement à l’enquête publique, qui tiendra des audiences en continu jusqu’au 28 octobre, la Commission populaire d’Ottawa devrait tenir des audiences et des réunions publiques par intermittence pendant plusieurs mois dans des lieux publics qui n’ont pas encore été confirmés.

La première de ces audiences commencera quelques jours seulement après le lancement de l’enquête publique “pour s’assurer que l’enquête est bien à l’honneur”, a déclaré Alex Neve, l’un des trois commissaires présidant la commission populaire.

“Nous considérons tout cela comme complémentaire”, a déclaré Neve, professeur auxiliaire en droit international des droits de la personne à l’Université d’Ottawa et à l’Université Dalhousie.

“Évidemment, il y a une quantité limitée de bande passante publique… Mais je pense qu’il y a des façons dont ce qui sort s’appuiera les uns sur les autres.”

REGARDER | La commission populaire espère révéler des histoires inédites du convoi : La commission populaire espère découvrir des histoires inédites du convoi Alex Neve, l’un des trois commissaires de la Commission populaire d’Ottawa sur l’occupation du convoi, dit qu’il y a des histoires de résidents qui attendent toujours d’être racontées.

Neve a déclaré qu’il espère que l’accent mis par la commission populaire sur les expériences des résidents renforcera la confiance et attirera ceux qui ont hésité à partager leurs histoires.

“J’ai déjà commencé à entendre qu’il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui avaient tout simplement trop peur”, a-t-il déclaré.

Les deux commissions visent à publier les rapports finaux en février 2023. Neve a déclaré que la commission populaire pourrait également publier des conclusions préliminaires avant les élections municipales d’Ottawa le 24 octobre.

3 autres revues en cours

Trois autres processus examinant les impacts de l’occupation et de l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence sont en cours.

Un comité mixte de sénateurs et de députés a commencé à tenir des audiences sur l’invocation de la loi en mars, quelques semaines seulement après que les derniers manifestants ont été dispersés par plus d’une douzaine de services de police.

Entre autres choses, le comité a appris du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, que le contrôle du Service de police d’Ottawa sur la rue Wellington — l’artère devant la Colline du Parlement qui est devenue le noyau bruyant de l’occupation — a créé des défis policiers.

Un greffier du comité a déclaré la semaine dernière qu’avec la Chambre des communes qui devrait commencer sa séance d’automne le 19 septembre, d’autres réunions de comité pourraient avoir lieu.

Un autre groupe — le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes — a tenu des réunions pour discuter de l’opportunité d’élargir les limites de la Cité parlementaire pour inclure la rue Wellington.

Yasir Naqvi, député d’Ottawa-Centre et membre du comité, a déclaré qu’il aimerait voir la rue fermée aux véhicules pour de bon.

“Ce que je veux voir étoffé, c’est comment encourager les Canadiens à participer à des manifestations pacifiques et légales sans les amener à un endroit où nous avons vu en janvier et février de cette année?” il a dit.

“J’espère que tous ces différents processus en cours nous aideront à nous guider dans cette direction.”

REGARDER | Ne créez pas de “bunker de sécurité”, déclare MP : Ne créez pas de “bunker de sécurité”, dit le député Le député libéral Yasir Naqvi, membre d’un comité de la Chambre des communes qui étudie l’idée d’élargir les limites de l’enceinte parlementaire d’Ottawa, parle de la nécessité d’équilibrer le droit des gens de manifester avec la sécurité des espaces publics.

Le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre produira un rapport assorti de recommandations, mais son échéancier n’est pas clair.

Pendant ce temps, le vérificateur général de la Ville d’Ottawa procède à un examen de la réponse de la Ville à l’occupation. Beaucoup se sont plaints que le Service de police d’Ottawa a mis beaucoup trop de temps à prendre des mesures décisives contre les manifestants illégaux.

Des consultations publiques pour aider à définir la portée de cet audit ont eu lieu le mois dernier; les détails devraient être annoncés dans les semaines à venir.

L’audit n’implique pas d’audiences publiques et accepte les soumissions anonymes du public. Aucune date n’a été fixée pour la publication du rapport d’audit.