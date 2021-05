Une nouvelle série de chèques de relance de 1400 $ porte le total envoyé à 391 milliards de dollars

Un nouveau lot de 1 400 dollars de relance a été envoyé, portant le nombre total de paiements à près de 167 millions, pour un total d’environ 391 milliards de dollars.

Depuis que l’American Rescue Plan Act a été adopté par le Congrès en mars, l’IRS, le Département du Trésor et le Bureau du Service Fiscal ont annoncé de nouveaux ensembles de paiements directs émis aux Américains.

Bien que ces annonces arrivent généralement chaque semaine, ce nouveau déploiement représente deux semaines de trésorerie.

Cette tranche comprend plus de 1,8 million de paiements d’une valeur de plus de 3,5 milliards de dollars. Plus de 900 000 de ces chèques ont été envoyés par dépôt direct, et le reste a été livré par chèque papier.

La plupart des chèques qui continuent d’être émis s’adressent aux contribuables qui doivent recevoir des sommes supplémentaires – ce que l’on appelle des paiements «majorés» – maintenant que leurs déclarations ont été traitées. En outre, de nouveaux chèques sont également envoyés aux Américains qui ne déclarent généralement pas de déclarations de revenus, mais qui l’ont fait récemment pour réclamer l’argent de relance.

Cette ronde comprenait plus de 900 000 paiements «majorés», représentant plus de 1,6 milliard de dollars. À ce jour, le gouvernement a envoyé près de 7 millions de ces paiements.

De plus, le gouvernement a également envoyé plus de 900 000 paiements, pour un total d’environ 1,9 milliard de dollars, à des personnes qu’il n’avait pas auparavant enregistrées mais dont il a récemment traité les déclarations de revenus.