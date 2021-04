LA dernière série de chèques de relance de 1 400 $ comprend des paiements «majorés» pour ceux qui ont produit leur déclaration de revenus 2020 indiquant un changement important de revenu.

Dans le sixième lot du troisième chèque de relance, l’IRS a ajouté un bonus «plus-up» au chèque de 1 400 $, portant le nombre total de paiements que l’agence a versés à plus de 161 millions.

La sixième série de chèques de relance comprenait des paiements «majorés» Crédits: Getty Images

Plus de 379 milliards de dollars ont été distribués aux Américains via des paiements directs depuis la première série de chèques de relance en mars, avec deux millions de chèques distribués lors de la dernière série, pour un peu plus de 3,4 milliards de dollars.

De ce nombre, environ 900 000 ont été émis par le biais de dépôts directs, tandis que 1,1 million ont été envoyés par la poste.

Mais ce qui rend ce cycle si spécial, c’est qu’ils ont inclus des paiements spéciaux «plus-up» étant donné que certains bénéficiaires éligibles au chèque de relance ont déposé leurs impôts 2020.

Étant donné que les chèques sont essentiellement des crédits avant la déclaration de revenus, les précédents chèques de relance reposaient sur les impôts américains de 2019, ce qui ne représentait pas le chômage massif connu pendant la pandémie.

Environ 700 000 chèques ont été émis sous forme de paiements « majorés » Crédits: Getty

Ceux qui ont reçu des chèques au sixième tour étaient des personnes que l’IRS n’avait pas enregistrées, ce qui signifie que bien plus de 700000 des chèques distribués ont été émis à des personnes qui ont déposé leur déclaration de revenus 2020.

Le gouvernement a encouragé ceux qui ne reçoivent pas de prestations fédérales, et qui ne produisent généralement pas de déclaration de revenus, à produire cette année afin d’obtenir leurs informations de paiement dans leurs dossiers et de recevoir leurs chèques de relance.

Un crédit de remboursement de récupération a également été ajouté au formulaire fiscal de cette année, permettant aux gens de demander l’un des chèques de relance précédents s’ils ne les avaient pas encore reçus.

Environ 1,2 milliard de dollars ont été distribués aux 700 000 nouveaux déclarants de 2020 sous forme de paiements «majorés».

L’IRS est susceptible d’envoyer également des fonds supplémentaires aux personnes qui ont eu des circonstances différentes reflétées dans leurs déclarations de revenus 2020 par rapport à 2019.

La dernière série de chèques comprenait également environ 600 000 paiements à ceux qui recevaient des prestations de sécurité sociale et de revenu de sécurité supplémentaire.

Pour ceux qui n’ont pas encore reçu leurs chèques de 1 400 $, l’IRS vous exhorte à déposer une déclaration de revenus cette année.