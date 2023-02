Une nouvelle série de cartes de hockey rend hommage aux joueurs autochtones de la LNH

Cela a pris 40 ans, mais l’ancien joueur et entraîneur de la LNH Ted Nolan est maintenant honoré avec sa propre carte à collectionner de hockey dans le cadre de la série First Peoples Rookie Card d’Upper Deck.

La carrière de Nolan dans le hockey professionnel en tant que joueur s’est étendue de 1978 à 1986 et a inclus des séjours avec les Red Wings de Detroit et les Penguins de Pittsburgh. Il est devenu entraîneur-chef des Sabres de Buffalo en 1995 et la saison suivante, il a été élu entraîneur de l’année de la LNH, devenant ainsi le premier homme ojibwé à recevoir cet honneur.

“Je voulais vraiment prouver que nous pouvions encore y arriver. Malgré tous les obstacles, malgré le fait de ne pas avoir le meilleur équipement ou la meilleure formation et ainsi de suite, vous avez quand même réussi”, a-t-il déclaré à CTV News.

Pour Nolan, le hockey est une affaire de famille puisque ses deux fils ont également joué dans la LNH. Son fils aîné, Brandon, a joué pour les Hurricanes de la Caroline tandis que son plus jeune fils, Jordan, est deux fois vainqueur de la Coupe Stanley, ayant joué avec les Sabres, les Kings de Los Angeles et les Blues de St. Louis.

“Avoir une carte avec mes deux fils, où Jordan a sa carte de recrue, Brandon a sa carte de recrue, et maintenant j’ai une carte de recrue – même si c’est 40 ans plus tard – avoir une carte de recrue avec eux est spécial, ” dit l’aîné Nolan.

La campagne pour obtenir Nolan sur une carte de hockey a commencé sur les réseaux sociaux, menée par la carte de hockey autochtone recueillie Naim Cardinal.

“J’avais une conversation (sur Instagram Live) à propos de ma collection de cartes de hockey et au cours de cette conversation, il était apparu qu’il y avait plusieurs joueurs qui jouaient dans la LNH qui n’avaient pas de cartes sous licence ou de cartes de recrue”, a déclaré Cardinal à CTV News. .

Quelqu’un d’Upper Deck écoutait sa conversation et a contacté Cardinal pour réparer ce tort.

“Ils ont dit qu’ils avaient une idée et j’ai tout de suite dit oui, et ça a été plutôt cool depuis”, a déclaré Cardinal.

Paul Nguyen d’Upper Deck dit que la réponse aux cartes des Premiers Peuples a été très positive. Les autres joueurs de la LNH figurant sur les cartes incluent Jason Simon des Coyotes de Phoenix, Bill Lecaine des Penguins de Pittsburgh et Johnny Harms des Blackhawks de Chicago.

“Est-il jamais trop tard pour obtenir sa propre carte de hockey? Je veux dire, vraiment reconnaître et mettre en valeur les gens au sein de la communauté? Je ne le pensais pas. C’est pourquoi je me suis dit:” Mieux vaut tard que jamais “”, a déclaré Nguyen dans une entrevue avec CTV News.

L’entreprise distribue gratuitement la première série de cartes, principalement lors de camps et de tournois de hockey autochtones.

“J’espère juste que grâce à cette collection de cartes, nous pourrons être un peu d’inspiration pour la prochaine génération à venir”, a déclaré Nolan.