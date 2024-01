Une nouvelle sculpture sur neige à l’extérieur du Ten Lives Club rend hommage à Tyler Bass de Bills

BLASDELL, NY (WIVB) – Près d’une semaine après la défaite déchirante des Bills en division, les fans continuent de montrer leur soutien à Tyler Bass.

Après que le botteur des Bills ait raté un panier égalisateur lors du match contre les Chiefs, les gens ont fait un don de 22 $ au Ten Lives Club en l’honneur de Bass, qui s’est associé à l’organisation à but non lucratif dans le passé.

“Nous espérons qu’il voit tout le soutien et l’amour venir vers lui et qu’il sait quelle différence il fait dans la vie des chats”, a déclaré Kimberly LaRussa, responsable des relations publiques du Ten Lives Club.

Eric Jones, connu pour ses sculptures, a passé samedi après-midi à travailler à l’extérieur du club-house de l’organisation, modelant dans la neige un moment qui s’est produit après le match alors que Josh Allen et Bass quittaient le terrain pour la dernière fois cette saison : Allen donnant à son coéquipier un câlin.

“J’ai vu la photo [of that moment] après le match, et je l’ai changé en photo de profil sur mes réseaux sociaux », a déclaré Jones. “Plusieurs personnes m’ont dit ‘Hé, tu devrais en faire une sculpture’, et j’ai pensé que c’était une idée merveilleuse.”

Jones a déclaré que la sculpture comme celle qu’il a créée samedi prend environ cinq heures à mouler – et c’est après avoir dû pelleter de la neige dans des boîtes et l’avoir laissée reposer pendant quelques jours avant de l’intégrer à sa vision. Il a dit que le travail acharné en valait la peine.

“Je pense que c’est la sculpture parfaite pour terminer la saison des Bills et se préparer pour l’année prochaine”, a-t-il déclaré. « On s’embrasse, on gagne ensemble, on perd ensemble. Cela veut tout dire.

Samedi matin, les gens avaient récolté plus de 355 000 $ pour le Ten Lives Club. Cet argent servira à financer des visites chez le vétérinaire, de la nourriture, un abri et les soins généraux des chats.

