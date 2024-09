Une nouvelle sculpture de la reine Elizabeth II et du prince Philip divise les internautes

Sculptures nouvellement fabriquées La reine Elizabeth II, Prince Philippe et deux corgis dans Irlande du Nord ont été dévoilés, laissant les internautes divisés. Alors que beaucoup ont aimé le sculpture qui l’a vu en personne, mais d’autres l’ont ridiculisé sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il ne ressemblait pas à la défunte reine.Le conseil local a déclaré à CNN que la statue en bronze de la reine « a été chaleureusement accueillie par la plupart de ceux qui l’ont vue en personne ».Bien que le conseil ait limité les commentaires sur sa publication originale, le débat s’est propagé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, où les photos de la sculpture ont recueilli des centaines de milliers de vues et plusieurs utilisateurs l’ont comparée au célèbre buste de Cristiano Ronaldo.Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs se sont moqués de la statue de bronze, l’un d’eux demandant : « Pourquoi un sculpteur avec si peu de talent a-t-il reçu cette commande ? Pourquoi la sculpture a-t-elle été acceptée et approuvée par les autorités comme un mémorial approprié à la reine Elizabeth II et au prince Philip ? »Tandis qu’un autre utilisateur a dit : « Désolé. On ne peut pas laisser tomber ça. QUI a regardé ce bronze et a dit « Ouais. Ça a l’air bien, mon pote… on va les coller… » QUI ?? Autant faire ces putains de trucs avec des Lego… ou une crotte de vache… C’est juste… mauvais… vraiment mauvais… »

Pendant ce temps, un utilisateur de Facebook a commenté : « Cela pourrait être n’importe qui. » Un autre a écrit que la sculpture était « magnifique » mais qu’elle « ne ressemblait pas à notre défunte reine et ne représentait pas la façon dont elle s’habillait toujours. »

« Même le corgi est confus », a écrit un autre utilisateur.

L’un des internautes a déclaré : « Une nouvelle statue conçue pour commémorer Elizabeth II et son mari le prince Philip a été dévoilée dans les jardins du château d’Antrim samedi dernier… C’est affreux… Elle ne ressemble en rien à la reine ou au prince… Terrible… Épouvantable… Faites-la fondre et recommencez avec un autre sculpteur… »

La sculpture, l’une des premières œuvres commémorant la défunte reine au Royaume-Uni, a été créée par l’artiste Anto Brennan à la demande du conseil municipal d’Antrim et de Newton Abbey. Elle a été installée dans les jardins du château d’Antrim, à environ 30 kilomètres au nord de Belfast, et dévoilée vendredi.

Elle représente Elizabeth, le regard perdu dans le lointain, vêtue d’une jupe en tweed, de bottes en caoutchouc, d’un gilet à carreaux et d’un foulard sur la tête, avec un sac à main suspendu à son bras gauche et deux de ses célèbres corgis à ses pieds. Derrière elle se tient une image de son mari, Philip, les mains derrière le dos.

Le conseil a reconnu que « l’art peut parfois susciter des opinions diverses », mais a déclaré qu’il était « particulièrement satisfait de la façon dont la sculpture (d’Elizabeth) complète son environnement, se tenant à côté de la statue du prince Philip, duc d’Édimbourg, et accompagnée de deux corgis fabriqués avec amour ». CNN a contacté Brennan pour un commentaire.