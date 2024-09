Une nouvelle sculpture de la défunte reine Elizabeth II et du prince Philip – ainsi que des corgis – divise l’opinion

CNN

—



Une sculpture récemment dévoilée de la reine Elizabeth II, du prince Philip et de deux corgis en Irlande du Nord, destinée à rendre hommage au défunt monarque, a reçu des critiques mitigées de la part du public.

Alors que le conseil local a déclaré à CNN que la statue en bronze de la reine « a été chaleureusement accueillie par la plupart de ceux qui l’ont vue en personne », certains sur les réseaux sociaux l’ont ridiculisée parce qu’elle ne lui ressemblait pas.

« Cela pourrait être n’importe qui », a écrit un commentateur sur un Publication Facebook Un autre a écrit que la sculpture était « magnifique » mais qu’elle « ne ressemblait pas à notre défunte reine et ne représentait pas la façon dont elle s’habillait toujours ».

Bien que le conseil municipal ait limité les commentaires sur sa publication originale, le débat s’est étendu à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, où les photos de la sculpture ont été vues des centaines de milliers de fois et où plusieurs utilisateurs l’ont comparée au célèbre buste de Cristiano Ronaldo. « Même le corgi est confus », a écrit un autre utilisateur.

La sculpture, l’une des premières œuvres commémorant la défunte reine au Royaume-Uni, a été créée par l’artiste Anto Brennan à la demande du conseil municipal d’Antrim et de Newtonabbey. Elle a été installée dans les jardins du château d’Antrim, à environ 30 kilomètres au nord de Belfast, et dévoilée vendredi.

Elle représente Elizabeth, le regard perdu dans le lointain, vêtue d’une jupe en tweed, de bottes en caoutchouc, d’un gilet à carreaux et d’un foulard sur la tête, avec un sac à main suspendu à son bras gauche et deux de ses célèbres corgis à ses pieds. Derrière elle se tient une image de son mari, Philip, les mains derrière le dos.

Le conseil a reconnu que « l’art peut parfois susciter des opinions diverses », mais a déclaré qu’il était « particulièrement satisfait de la façon dont la sculpture (d’Elizabeth) complète son environnement, se tenant à côté de la statue du prince Philip, duc d’Édimbourg, et accompagnée de deux corgis fabriqués avec amour ». CNN a contacté Brennan pour un commentaire.

Elizabeth, décédée en 2022, était l’une des personnes les plus photographiées au monde et a fait l’objet de milliers de peintures et de sculptures. À ce titre, plusieurs représentations controversées d’elle et d’autres membres de la famille royale britannique ont été faites au fil des ans.

UN portrait de CatherineLa princesse de Galles, qui a fait la couverture du magazine Tatler plus tôt cette année, a également divisé l’opinion dans les médias et en ligne, un critique la décrivant comme « intolérablement mauvaise » et d’autres la qualifiant de « magnifique ».

Pendant ce temps, le premier portrait officiel L’histoire du roi Charles III depuis son couronnement s’est également révélée source de division, avec sa représentation du monarque sur un fond rouge ardent qui semble presque l’engloutir tout entier.

Et en 2000, Lucian Freud a peint une célèbre portrait de la reine cela semblait être l’antithèse des représentations antérieures et romancées d’elle, et divisait à la fois les critiques et le public.