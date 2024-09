Une nouvelle sculpture accueille les visiteurs du campus de l’UWindsor

La conceptrice d’une nouvelle œuvre d’art public sur le campus de l’Université de Windsor dit espérer que la sculpture en métal d’une tortue reposant dans une main humaine aidera les gens à reconnaître les liens entre la nature et tous les êtres vivants.

Teresa Altiman, de la Première Nation de Walpole Island, est l’artiste derrière la sculpture de 2,6 mètres de haut, qui accueille les étudiants, le personnel et les visiteurs au nord de la tour Lambton, juste à côté de Turtle Island Walk.

« J’espère qu’ils verront simplement la main et la tortue et qu’il y a un lien entre nous, les êtres humains, et le monde animal », a déclaré Altiman à CBC, « que cette tortue fait partie de la Terre. Nous faisons tous partie de la Terre. Nous sommes tous connectés. »

L’université a installé la sculpture le 6 septembre et organisera une cérémonie et une levée du drapeau le 30 septembre à l’occasion de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

C’est à ce moment-là qu’Altiman verra le produit fini en face à face pour la première fois, a-t-elle déclaré.

La tortue tient une plume portant les couleurs sacrées du noir, du rouge, du jaune et du blanc, a indiqué l’université. (Peter Duck/CBC)

« Je pense que je vais être tout simplement bouleversé », a déclaré l’artiste, qui a déjà conçu des œuvres d’art pour le pont international Gordie Howe.

« Je pense – je sais – que ça va être magnifique. »

Altiman a déjà vu une photo, et c’était spectaculaire, a-t-elle ajouté.

Le sculpteur Zeke Moores, professeur à temps partiel à l’École des arts créatifs, est celui qui a transformé le projet d’Altiman en une œuvre d’art tridimensionnelle.

Son travail consistait à produire la sculpture conformément à sa vision, a-t-il expliqué.

Bien qu’il passe généralement la majeure partie de son temps à créer ses propres œuvres, il aide parfois à réaliser la vision de quelqu’un d’autre s’il est intéressé et enthousiasmé par un projet et s’il a un lien avec la personne qui le fait, a-t-il ajouté.

« Teresa est une très bonne personne, et quand on la rencontre, on ne peut pas vraiment dire non », a-t-il déclaré.

Moores a beaucoup appris sur la vérité et la réconciliation en réalisant ce projet, a-t-il ajouté.

« Vous savez, vous commencez à vraiment creuser dedans », a-t-il déclaré.

« Et puis il y avait des choses comme : « Que signifient les quatre couleurs ? » … et ensuite on fait une petite recherche à ce sujet. »

Moores a déclaré qu’il avait hâte de voir la réaction d’Altiman face à la sculpture lorsqu’elle la verra le 30 septembre.

« J’espère qu’elle en sera très heureuse », a-t-il déclaré.