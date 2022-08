Une nouvelle science pourrait montrer pourquoi le son peut soulager la douleur

26 août 2022 – Écoutez tout le monde : si vous avez déjà pensé que votre chanson préférée faisait que tout votre corps se sentait mieux, la nouvelle science suggère que ce n’était pas seulement votre imagination.

En fait, il n’y a pas que la musique qui a un effet analgésique ou anti-douleur. De nombreux types de sons ou de bruits peuvent aider, ont découvert les chercheurs – s’ils sont joués au bon volume, c’est-à-dire.

Les médecins et les chercheurs connaissent depuis longtemps un lien entre le son et le corps. Musicothérapie est utilisé depuis des décennies pour aider à gérer la douleur après une opération, pendant le travail et après l’accouchement, et pendant le traitement du cancer.

Mais Pourquoi ce qui se passe n’est pas bien compris. Certaines théories suggèrent que les effets analgésiques du son sont psychologiques, c’est-à-dire qu’ils calment ou détournent une personne de la douleur.

Cette nouvelle recherche suggère que quelque chose de plus profond est à l’œuvre. Et le papier, Publié dans La science, peut faire la lumière sur le fonctionnement interne du cerveau, révélant les circuits opérant derrière ce soulagement de la douleur.