Une nouvelle saison des Giants commence avec les mêmes vieilles questions sur Daniel Jones

EAST RUTHERFORD, NJ — Le secondeur des Vikings du Minnesota, Andrew Van Ginkel, a non seulement résolument mis un terme à tout espoir de remontée des Giants de New York lorsqu’il a intercepté le quart-arrière Daniel Jones lors du match d’ouverture de la saison dimanche, mais il a également rappelé sans détour que les Giants ont beaucoup plus de questions que de réponses au poste de quart-arrière.

Après un match brutal dans une toute nouvelle saison qui était censée être remplie d’espoir, ces questions semblent douloureusement familières : les Giants peuvent-ils gagner régulièrement avec Jones au centre ? Arrivera-t-il à maîtriser ses erreurs avec le ballon ou à apprendre à limiter les actions négatives ? Les Giants pourront-ils contourner ses lacunes ?

Bien sûr, ces questions mènent à une plus grande question, celle de son statut de QB titulaire de l’équipe. Cette question a été posée dimanche. Et malgré le fait que Jones (22 sur 42 pour 186 yards et deux INT) ait souffert de l’un de ses pires matchs de mémoire récente – par EPA/Dropback (-0,38), son jeu lors de la défaite 28-6 de dimanche au MetLife Stadium était en fait la quatrième pire performance de sa carrière – l’entraîneur des Giants, Brian Daboll, a déclaré qu’il n’envisageait pas de retirer Jones du jeu.

« Nous allons tout regarder, (mais) ce n’est pas dans mon esprit », a déclaré Daboll lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait un changement de quart-arrière après avoir visionné le film de la défaite.

Jones, qui a débuté son premier match depuis sa déchirure du ligament croisé antérieur en novembre, s’est montré tout aussi concentré lorsqu’on lui a demandé ses inquiétudes concernant son placement sur le banc.

« Je dois jouer mieux. Je le sais », a déclaré le quarterback. « Et je me concentre sur cela. »

Les questions sur la sécurité de l’emploi de Jones ont été entendues à New York depuis, eh bien, pas que bien longtemps après que l’équipe l’ait repêché au 6e rang au classement général en 2019. Cependant, après avoir mené les Giants aux séries éliminatoires lors d’une saison 2022 qui a fait ses preuves, Jones a décroché un énorme salaire auprès d’un front office qui espérait que ces questions disparaîtraient enfin.

Mais Jones n’a joué que six matchs la saison dernière en raison d’une blessure au cou et d’une déchirure du ligament croisé antérieur. Il semblait fragile, c’est le moins qu’on puisse dire, lors de son retour en pré-saison, et certains des mêmes problèmes – prise de décision, sécurité du ballon, malaise dans la poche – qui le hantaient ont refait surface dimanche. Jones a lancé deux interceptions lors de ses débuts en pré-saison et en a lancé deux autres dimanche, dont l’interception de Van Ginkel à la fin du troisième quart-temps.

Après que la défense des Giants ait forcé un trois-et-out, Jones et l’attaque sont entrés sur le terrain à leur propre ligne de 17 yards dans l’espoir de faire un match à une possession après avoir eu du mal à enchaîner les drives. Jones a pris le snap, s’est tourné vers la droite et a lancé une passe écran destinée au receveur Wan’Dale Robinson dès le premier jeu du drive. Van Ginkel a sauté devant la passe avant même que le ballon n’ait eu la chance de voler à distance près de Robinson.

C’est à ce moment-là que l’exode des fans de MetLife a commencé. Des hordes de fans des Giants se sont dirigées vers les sorties du stade après le match. Ceux qui sont restés n’ont pas hésité à laisser Jones et l’attaque prendre le dessus sur le prochain drive. Ils ont hué les Giants avant de laisser les fans des Vikings présents prendre le relais. Au début du quatrième quart-temps, on pouvait facilement entendre les chants « Skol » des Vikings résonner dans tout le stade. Et à la fin du match, il restait plus de maillots violets et jaunes dans les tribunes que de maillots bleus, rouges et blancs de l’équipe locale.

« Je pense que c’est notre travail de donner aux fans une raison de se réjouir et de bien jouer, d’exécuter », a déclaré Jones, qui a lancé sa deuxième interception à la fin du troisième quart-temps après que les Giants aient lancé leur plus longue attaque (40 yards) du match. « Nous prenons cela au sérieux. Ils s’attendent à ce que nous jouions bien, nous nous attendons à ce que nous jouions bien. Nous devons le faire. »

Pour couronner le tout, les supporters ont été rappelés dimanche à quel point l’équipe actuelle s’est éloignée du prestigieux passé de la franchise. Les Giants célèbrent leur 100e saison et la mi-temps a été marquée par une cérémonie en l’honneur des 100 meilleurs joueurs de l’équipe, avec de nombreuses acclamations pour les plus grands joueurs de tous les temps.

Mais l’attaque des Giants n’a pas réussi à atteindre ce niveau d’affection de la part de son public dimanche après-midi. Ils ne le méritaient pas.

Jones a semblé perturbé et mal à l’aise dans la poche malgré le fait que les Vikings n’attaquent pas nécessairement sans relâche avec leurs blitzs. Malgré tout, Jones a encaissé cinq sacs et a été touché 12 fois, à égalité pour le quatrième plus grand nombre de sa carrière, selon TruMedia. Dimanche était la troisième fois dans la carrière de Jones qu’il était sacké au moins cinq fois et intercepté au moins deux fois. Les deux autres matchs ont eu lieu la saison dernière avant sa blessure au ligament croisé antérieur.

« Je dois faire du bon travail en restant dans la poche quand c’est bon et en me déplaçant pour trouver le point faible », a déclaré Jones à propos de la pression exercée par les Vikings. « C’est quelque chose sur lequel je travaille toujours. »

Les Giants ont dépensé une somme considérable cette intersaison pour réorganiser la ligne offensive après qu’une performance historiquement médiocre de l’unité ait fait dérailler l’attaque l’année dernière. Seuls deux des titulaires de l’année dernière, le LT Andrew Thomas et le pivot John Michael Schmitz, sont revenus comme titulaires cette année, alors que trois nouveaux visages étaient censés améliorer le groupe.

Par rapport à la saison dernière, l’unité a bien joué, mais cela ne veut pas dire grand chose.

« Je pense qu’en tant que ligne offensive, nous aurions pu donner à Daniel plus de temps et plus de confiance dans la poche », a déclaré le nouveau tackle droit Jermaine Eluemunor. « Cette défense est vraiment bonne pour mettre la pression quand on s’y attend le moins. Nous aurions donc pu nous préparer un peu mieux et donner à Daniel un peu plus de temps pour, comme je l’ai dit, avoir confiance dans la poche. … Nous devons être meilleurs pour lui. »

Les receveurs de Jones n’ont pas non plus été aussi utiles qu’on aurait pu l’espérer. Il y a eu au moins cinq réceptions dimanche, dont une par le rookie Malik Nabers, sélectionné au premier tour. Nabers, qui a été fortement ciblé tout au long de la pré-saison, n’a pas vu sa première cible avant la troisième possession des Giants. Il a terminé la journée avec cinq réceptions pour 66 yards sur sept cibles.

LEEEEEEEEK 🔥 📺: RENARD pic.twitter.com/N1YkHoKLUk — Giants de New York (@Giants) 8 septembre 2024

« Je dois juste regarder le film, voir de quelle manière nous pouvons me donner le ballon dans l’espace », a déclaré Nabers. « Daniel a dit qu’il essayait de me donner le ballon. Il a vu beaucoup de gens dans son visage. Je veux dire, je ne peux pas contrôler ça. Ils essayaient de me donner le ballon, mais les choses ne fonctionnaient pas bien, donc nous devons juste régler ça. »

C’est un bon résumé de la part du rookie. Il n’y avait pas grand-chose qui fonctionnait bien pour Jones et l’attaque des Giants. Peuvent-ils y remédier ? On a l’impression que nous nous posons cette question depuis longtemps.

(Photo : Mitchell Leff / Getty Images)