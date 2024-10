Une nouvelle règle fait trébucher Simon Benoit au milieu des problèmes de pénalité des Maple Leafs

Benoit et Bunting se sont ratés de peu en jouant à Toronto, le premier étant arrivé l’année dernière après que le nouveau directeur général Brad Treliving ait décidé de laisser Bunting partir en tant qu’agent libre en Caroline. Mais en tant qu’attaquant agité, Bunting est exactement le genre d’ennemi qu’un défenseur physique tel que Benoit se sent obligé d’affronter, même si Bunting est passé maître dans l’art de tirer des pénalités.

Après que de nombreuses personnes rappelées par le regretté entraîneur Pat Quinn se plaignaient du fait que sa talentueuse équipe des Leafs avait tenté de « le passer dans le filet » lors d’avantages numériques, Bérubé a répété la même phrase cette semaine en exhortant à un assaut plus direct vers la bouche du but avec des tirs et des rebonds.

Mais il y a un tas de zéros dans la colonne des avantages numériques de Toronto après que trois autres blancs samedi l’ont ramené à 0 pour 9. Lors de la dernière chance contre les Pens, Berube a promu Oliver Ekman-Larsson pour Morgan Rielly au point sur la première unité après que Matthew Knies et Max Pacioretty soient passés de la deuxième unité, John Tavares ayant raté le match pour cause de maladie.

Les Leafs ont écopé de 14 pénalités en trois matchs, le deuxième plus élevé de la LNH derrière Boston dimanche après-midi, et en ont tué 11 grâce aux frappes des Penguins alors que Benoit était en voyage. Benoit a quatre mineurs à lui tout seul.

« Il est dangereux quand il a du temps et de l’espace », a déclaré l’entraîneur des Marlies, John Gruden. « Il a la capacité de mettre la rondelle en jeu et il le fait depuis un moment maintenant. »

« Nous ne pouvons pas être frustrés », a ajouté l’ailier Mitch Marner. « Je pensais que nous avions fait un meilleur travail avec les inscriptions (samedi). Nous avons eu des regards et des secondes opportunités qui ne se sont pas présentées à nous.

Bien qu’Alex n’ait pas généré beaucoup d’offensive lors de sa brève exposition hors-concours dans la LNH pour les Leafs, il a connu une bonne fin de saison dernière avec Columbus, avant d’accepter un contrat dans la AHL avec la chance de vivre et de s’entraîner avec William et de progresser chez les Leafs. échelle.

Roni Hirvonen et Alex Steeves (filet vide) ont marqué les autres buts de Marlie, complétant un balayage du week-end pour ouvrir leur saison. Devant le filet, Artur Akhtyamov, choix russe au repêchage 2020, a connu une soirée bien remplie en réalisant 37 arrêts pour sa première victoire nord-américaine.

FEUILLES LÂCHES

La salle à manger privée redessinée sous les gradins du côté du banc du Scotiabank Arena s’avère difficile à négocier, même pour les joueurs. Bunting essayait de raccourcir une rapide réunion d’après-match avec Marner et Auston Matthews, qui attendaient entre les salles, mais les a surpris en sortant du côté torontois du nouveau tunnel… Maintenant que Matthews et Marner ont dépassé Ron Ellis pour les sixième et septième places. en points en carrière des Leafs (649 et 641 respectivement), le prochain sur la liste est George Armstrong avec 713… Avec Tavares absent, Max Domi était 7-en-12 lors des mises en jeu contre les Pens, Nylander 4-en-6… Les Leafs avaient dimanche et reprendra l’entraînement en vue de la visite des Kings de Los Angeles mercredi.

