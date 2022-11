Une nouvelle réduction de 800 millions de livres sterling des dépenses d’aide à l’étranger du Royaume-Uni “sauvée” par les ministres

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

800 millions de livres supplémentaires sont supprimés des dépenses d’aide à l’étranger du Royaume-Uni – quelques jours après que Jeremy Hunt s’est engagé à rester un leader mondial « dans la lutte contre la pauvreté mondiale ».

La réduction de 30% de l’aide directe aux pays nécessiteux – pour les deux prochaines années – fait suite à ces projets qui ont été touchés par les réductions budgétaires les plus importantes l’année dernière, a averti un député de haut rang.

Sarah Champion, présidente du comité de développement international de la Chambre des communes, a également accusé le ministre des Affaires étrangères James Cleverly d’avoir enterré la mauvaise nouvelle en annonçant qu’une “pause” sur les dépenses non essentielles est levée.

Il a déguisé la réduction de 800 millions de livres sterling des dépenses en 2021-2022, qui “équilibrerait les comptes sur le dos de ses partenaires bilatéraux, les projets qui ont déjà subi les coupes les plus sévères”, a déclaré le député travailliste.

« La dévastation à laquelle les personnes les plus pauvres du monde seront confrontées sans assistance sera profonde », a ajouté Mme Champion, pointant les avertissements de famine en Somalie et dans les pays voisins.

Le Foreign Commonwealth and Development Office a refusé de répondre aux questions de L’indépendant sur les coupes fraîches.

La déclaration de M. Cleverly disait seulement : « Nous sommes maintenant en mesure de lever la pause sur l’APD [official development assistance] dépenses et activités et agirons rapidement pour gérer nos programmes bilatéraux au cours de cet exercice.

L’indépendant a révélé en août que des milliards de coupes supplémentaires se profilaient, à moins que les ministres n’abandonnent les règles détournant un quart des fonds vers les coûts des réfugiés ukrainiens au Royaume-Uni.

L’alarme a été déclenchée par une décision controversée d’inclure les dépenses pour 118 000 Ukrainiens accueillis en Grande-Bretagne dans un budget réduit à seulement 0,5 % du PIB, puis plafonné.

Sous pression, M. Hunt a annoncé 1 milliard de livres sterling supplémentaires au cours de cet exercice et 1,5 milliard de livres sterling en 2023-24 pour aider à couvrir ces coûts – mais pas assez pour éviter de nouvelles réductions.

Il a déclaré aux députés, dans sa déclaration d’automne, que le Royaume-Uni restait “le troisième plus grand donateur du G7 l’année dernière” et “continuerait à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la pauvreté dans le monde”.

Le gouvernement a rompu sa promesse de rétablir le financement de l’aide à 0,7 % du revenu national en 2024, alors que le pays se dirige vers la récession.

Mais il devrait dépenser environ 0,55% – et non les 0,5% prévus – au cours des deux prochaines années, car la «pause» sur les dépenses non essentielles n’a pas permis de trouver toutes les réductions recherchées.

Mme Champion a ajouté: «Le ministre des Affaires étrangères s’engage à être plus transparent sur les dépenses du gouvernement, mais, sans avertissement, son département a fait une déclaration sur les dépenses du Royaume-Uni en matière d’aide étrangère, sans chiffres significatifs.

« Contrairement à l’ancien ministère du Développement international, nous ne voyons aucun détail substantiel, aucune évaluation d’impact ou prévisibilité du financement pour donner aux plus pauvres du monde l’espoir que nous honorerons nos promesses de développement.

“Ce que nous pouvons tirer de la déclaration, c’est que l’allocation de l’APD a diminué de 0,8 milliard de livres sterling par rapport à l’exercice précédent.”