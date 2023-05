Une nouvelle recherche vise à amener les odeurs dans les mondes virtuels

Ces nouvelles interfaces sont un développement notable qui pourrait changer notre expérience de la réalité virtuelle. L’olfaction est un sens puissant et une condition sine qua non pour que notre bouche détecte la saveur. Les possibilités vont de l’évidence – renifler un champ de fleurs virtuel ou inhaler de la nourriture VR – à des applications moins évidentes. Par exemple, les parfumeries pourraient tester virtuellement les parfums.

D’un point de vue médical, la réalité virtuelle équipée d’un parfum pourrait être utile aux personnes souffrant d’anosmie ou d’incapacité à sentir, selon Yu. Les parfums peuvent également être thérapeutiques pour les patients ayant des problèmes de mémoire et peuvent même aider à améliorer leur humeur. Yu m’a dit qu’il avait remarqué qu’il se sentait plus heureux lorsqu’il utilisait le parfum de thé vert dans ses tests. Il s’est rendu compte que l’odeur était nostalgique : « Quand j’étais petit, je prenais du chocolat au goût de thé vert », se souvient-il. « Je me souviens encore d’avoir décollé l’emballage et d’avoir adoré l’odeur. »

Ce qui ressort de ces nouvelles interfaces, c’est qu’elles sont légères, petites et sans fil. Bien que l’appareil n’ait pas été testé directement avec un jeu VR, une plate-forme ou un appareil spécifique, le fait qu’il puisse être utilisé sans fils encombrants devrait signifier moins d’enchevêtrements, moins de volume et une expérience plus immersive.

Un inconvénient est que les interfaces restent limitées dans leur portée. Yu a utilisé 30 parfums différents choisis pour leurs odeurs distinctives et reconnaissables, comme le romarin et le durian. Mais de nombreux parfums réels sont moins mémorables et peuvent ne pas être aussi reconnaissables. De plus, les générateurs d’odeurs miniaturisés n’ont pas encore été programmés pour fonctionner correctement avec les casques VR existants. « Il est difficile de dire comment cela fonctionnerait dans une interface commerciale », déclare Brooks.

Yu dit que les prochaines étapes incluent des mécanismes de test pour libérer des parfums au bon moment. Il veut également commencer à incorporer ce qu’il a appris sur l’odorat pour comprendre comment introduire le goût dans la réalité virtuelle. Peut-être qu’un jour il pourra reproduire l’expérience de mordre dans un bonbon au chocolat aromatisé au thé vert.