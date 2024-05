Une nouvelle recherche suggère une voie causale

Dans une étude récente publiée dans Recherche en santé mentale npj, les chercheurs ont découvert des associations significatives entre le revenu familial, l’asthme et les symptômes du trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH) chez les enfants. Les résultats fournissent la preuve d’un lien causal selon lequel un revenu familial plus faible conduit non seulement directement à des symptômes de TDAH plus graves, mais a également un effet indirect via l’asthme dans la petite enfance. Cette recherche met en évidence la nature interconnectée du statut socio-économique, de la santé physique et de la santé mentale des enfants.

Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par des schémas d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité incompatibles avec le niveau de développement d’une personne. Ces comportements interfèrent avec le fonctionnement ou le développement d’un individu, affectant divers aspects de la vie, notamment les résultats scolaires, les relations interpersonnelles et l’efficacité au travail. Le TDAH est généralement diagnostiqué pendant l’enfance et persiste souvent à l’âge adulte.

Des études antérieures ont indiqué un lien potentiel entre l’asthme et le TDAH, suggérant que des processus inflammatoires pourraient être à l’origine des deux affections. De plus, l’asthme et le TDAH sont plus répandus chez les enfants issus de milieux socio-économiques inférieurs, ce qui pourrait suggérer une composante socio-économique à ces conditions. Cependant, la nature de la relation entre le TDAH, l’asthme et les facteurs socio-économiques est restée floue, ce qui a incité les chercheurs à explorer les causes potentielles.

« En tant qu’économiste travaillant récemment sur la santé des enfants et les désavantages socio-économiques, je voulais explorer comment les désavantages socio-économiques affectent la santé mentale et physique des enfants, et s’il existait un lien entre la santé mentale et physique », a déclaré l’auteur de l’étude. Makiko Omuraprofesseur d’économie à l’Université Meiji Gakuin de Tokyo.

Pour leur étude, les chercheurs ont analysé les données recueillies dans le cadre de l’étude de cohorte française EDEN, lancée en 2003, pour étudier les résultats à long terme en matière de santé et de développement chez les enfants, depuis les stades prénatals jusqu’à l’enfance. Cette cohorte comprenait des individus recrutés dans les cliniques prénatales de Poitiers et de Nancy, en France, où les femmes étaient inscrites avant la 24e semaine de grossesse. La cohorte EDEN comprenait initialement 2 002 femmes, parmi lesquelles le nombre de couples mère-enfant participants a diminué au fil du temps, avec 1 527, 1 255 et 883 couples restants lorsque les enfants étaient âgés de 3, 5 et 8 ans, respectivement.

Le revenu familial a été mesuré lorsque l’enfant avait trois ans, classé en sept tranches et traité comme une variable continue aux fins d’analyse. Cette approche a permis aux chercheurs d’examiner les effets plus nuancés des variations de revenus sur les résultats en matière de santé. Le statut d’asthme à l’âge de trois ans a été déterminé sur la base des rapports des parents, y compris des critères tels que l’asthme diagnostiqué par un médecin, l’utilisation de médicaments contre l’asthme et les cas de respiration sifflante au cours des 12 derniers mois.

Les symptômes du TDAH ont été évalués à l’aide du questionnaire sur les forces et les difficultés (SDQ) à cinq et huit ans. Le SDQ est un outil de dépistage comportemental qui mesure diverses dimensions du comportement de l’enfant, notamment l’inattention et l’hyperactivité, qui sont révélatrices du TDAH.

L’étude a utilisé un mélange d’analyses transversales et longitudinales pour explorer les relations entre les variables à différents âges des enfants. L’outil méthodologique clé était l’analyse de la médiation causale, qui permet aux chercheurs de faire la différence entre les effets directs d’une exposition (dans ce cas, le revenu familial) sur un résultat (les symptômes du TDAH) et les effets indirects médiés par une autre variable (l’asthme).

L’analyse a montré une association négative claire entre le revenu familial et les symptômes du TDAH, ce qui suggère que des revenus familiaux plus élevés sont associés à moins de symptômes du TDAH chez les enfants. Cette relation était à la fois directe et indirecte par l’asthme. Plus précisément, les enfants issus de familles à faible revenu étaient plus susceptibles de présenter des symptômes d’asthme à l’âge de trois ans, ce qui était lié à des symptômes de TDAH plus élevés à cinq et huit ans.

Les données longitudinales de la cohorte EDEN ont fourni les séquences temporelles nécessaires pour établir la causalité, suggérant que l’apparition de l’asthme a influencé le développement des symptômes du TDAH plutôt que l’inverse. Ces informations sont cruciales pour développer des stratégies de prévention et d’intervention susceptibles d’atténuer les symptômes du TDAH en gérant l’asthme tôt dans la vie.

« Cette étude met l’accent sur la complexité du TDAH en tant que condition neurodéveloppementale influencée par divers facteurs, en particulier les conditions socio-économiques et, dans une certaine mesure, la santé physique, soulignant la nécessité d’approches globales pour relever ces défis », a déclaré Omura à PsyPost.

Mais l’étude, comme toute recherche, comporte certaines mises en garde.

« Les résultats de l’étude sont basés sur une cohorte française, ce qui pourrait limiter la généralisabilité à d’autres populations présentant des dynamiques socio-économiques et sanitaires différentes », a noté Omura. « L’absence de données génétiques et immunologiques pourrait négliger des facteurs clés influençant à la fois le statut socio-économique et les problèmes de santé mentale/physique. Malgré ces limites, la recherche met en valeur l’interaction significative entre les facteurs socio-économiques et la santé des enfants, soulignant l’importance des approches holistiques en matière de santé publique et d’élaboration de politiques.

Les recherches futures pourraient se concentrer sur la vérification de ces résultats dans d’autres cohortes de population et sur l’exploration d’autres médiateurs possibles tels que des déclencheurs environnementaux ou des facteurs génétiques. De plus, déterminer si un traitement précoce de l’asthme peut réduire le risque de TDAH serait un domaine d’exploration important.

En comprenant les liens entre le revenu, l’asthme et le TDAH, les décideurs politiques et les prestataires de soins de santé peuvent mieux cibler les interventions pour soutenir les enfants à risque, atténuant ainsi potentiellement les symptômes du TDAH. « En particulier, les objectifs à long terme sont d’éclairer des politiques ciblées et fondées sur des données probantes qui peuvent améliorer à la fois les résultats économiques et sanitaires des populations vulnérables, de manière à briser la transmission intergénérationnelle de la pauvreté et les disparités en matière de santé qui y sont associées », a déclaré Omura.

L’étude, « Associations entre les symptômes du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, le statut socio-économique et l’asthme chez les enfants», a été rédigé par Makiko Omura, Samuele Cortese, Marion Bailhache, Marie C. Navarro, Maria Melchior, Judith van der Waerden, Barbara Heude, Blandine de Lauzon-Guillain et Cédric Galera.