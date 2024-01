Une nouvelle recherche révèle un gagnant évident pour la croissance musculaire

Les preuves contribuent au nombre croissant de recherches indiquant que les sources alimentaires protéinées sont essentielles à la construction et au maintien des muscles. Des études approfondies ont démontré que l’apport en protéines alimentaires joue un rôle crucial dans la promotion de la synthèse des protéines musculaires, un élément clé dans le développement et le maintien de la masse musculaire squelettique. Des découvertes récentes suggèrent une différence significative entre les sources de protéines animales et végétales en ce qui concerne leur efficacité à stimuler la croissance et le maintien musculaire. Cette disparité est largement attribuée aux variations de la quantité et de la qualité des protéines, ainsi qu’aux différents niveaux d’éléments essentiels. acides aminés

Les acides aminés sont un ensemble de composés organiques utilisés pour construire les protéines. Il existe environ 500 acides aminés naturels connus, bien que seulement 20 apparaissent dans le code génétique. Les protéines sont constituées d’une ou plusieurs chaînes d’acides aminés appelées polypeptides. La séquence de la chaîne d’acides aminés amène le polypeptide à se replier pour lui donner une forme biologiquement active. Les séquences d’acides aminés des protéines sont codées dans les gènes. Neuf acides aminés protéinogènes sont appelés "essentiel" pour les humains, car ils ne peuvent pas être produits par le corps humain à partir d’autres composés et doivent donc être consommés comme aliment.

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]” tabindex=”0″ role=”link”>acides aminés (EAA) présents dans ces sources alimentaires.

Étude comparative sur les sources de protéines

Une nouvelle recherche récemment publiée dans le Journal de nutrition est l’un des premiers essais contrôlés randomisés comparant les propriétés anabolisantes des aliments protéinés entiers lorsqu’ils sont consommés dans le cadre de repas composés. L’étude a révélé que, malgré la même teneur en calories et en protéines totales, un repas omnivore complet avec du bœuf maigre entraînait des taux de synthèse des protéines musculaires postprandiales plus élevés qu’un repas végétalien complet chez les personnes âgées. En fait, les chercheurs ont observé un taux de synthèse des protéines musculaires 47 % plus élevé après la consommation du repas omnivore contenant du bœuf maigre, par rapport au repas végétalien complet qui fournissait une quantité égale de protéines végétales.

“Alors que des études ont déjà évalué l’impact de la consommation de protéines isolées, cette recherche vise à refléter un environnement plus réel en comprenant les effets de la consommation d’aliments protéinés entiers dans le cadre d’un repas typique”, a déclaré Luc van Loon, Ph.D. , professeur de physiologie de l’exercice et de la nutrition, département de biologie humaine, centre médical universitaire de Maastricht, et chercheur principal de l’étude de recherche. “Compte tenu de l’importance de protéger la masse maigre pour maintenir la force à mesure que nous vieillissons et de l’intérêt croissant pour les modes de vie végétariens et végétaliens, cette recherche est importante pour comprendre si les sources alimentaires protéinées peuvent être tout aussi efficaces pour soutenir le maintien et la croissance musculaire.”

Sur la base de recherches antérieures comparant l’ingestion de différentes sources de protéines, les chercheurs ont pu calculer que 16 participants seraient nécessaires pour terminer l’étude et détecter une différence potentielle dans les taux de synthèse des protéines musculaires après l’ingestion des deux repas. En conséquence, les essais cliniques ont été menés auprès de 16 personnes âgées en bonne santé (âgées de 65 à 85 ans) à Maastricht, aux Pays-Bas. Lors d’une journée de test, les participants ont mangé un repas omnivore complet contenant 3,5 onces de bœuf haché maigre comme principale source de protéines, avec des pommes de terre, des haricots verts, de la compote de pommes (composée à 100 % de pommes) et du beurre aux herbes.

L’autre journée de test comprenait la consommation d’un repas végétalien complet à teneur égale en calories et en protéines, composé d’aliments protéinés végétaux non transformés et couramment consommés tels que le quinoa, le soja, les pois chiches et les fèves, comme ingrédients principaux. Il est important de noter que les deux repas contenaient en moyenne 36 grammes de protéines, ce qui correspond aux recommandations fondées sur des preuves pour stimuler la synthèse des protéines musculaires chez les personnes âgées (c’est-à-dire 0,45 g de protéines par kg de poids corporel).

“Nous souhaitions étudier l’impact de la consommation de repas sur la synthèse des protéines musculaires chez les personnes âgées, étant donné l’importance de la perte de masse et de force musculaire liée à l’âge, connue sous le nom de sarcopénie, qui constitue un problème de santé publique croissant à l’échelle mondiale”, a ajouté van Loon.

Résultats et implications de l’étude

Tous les participants se sont abstenus de faire du sport et des activités physiques intenses, ainsi que de consommer de l’alcool, pendant deux jours avant chacune des deux journées d’essai expérimental. Les chercheurs ont comparé les repas après un repas

Le plasma est l'un des quatre états fondamentaux de la matière, avec le solide, le liquide et le gaz. C'est un gaz ionisé composé d'ions positifs et d'électrons libres. Il a été décrit pour la première fois par le chimiste Irving Langmuir dans les années 1920.

Toute substance qui, une fois dissoute dans l'eau, donne un pH inférieur à 7,0 ou donne un ion hydrogène.

profils et taux de synthèse des protéines musculaires, à l'aide de biopsies sanguines et musculaires collectées fréquemment pendant six heures après l'ingestion d'un repas. En plus d'observer une augmentation de 47 % du taux de synthèse des protéines musculaires sur une période postprandiale de 6 heures, les chercheurs ont noté que les concentrations plasmatiques d'EAA étaient 127 % plus élevées après le repas de bœuf maigre, bien que le repas végétalien ne présente aucune carence sélective en acides aminés.

“Il est important de noter que la leucine plasmatique, qui est un acide aminé essentiel particulièrement important pour la synthèse des protéines musculaires, était 139 % plus élevée chez les participants après avoir mangé le repas omnivore contenant du bœuf”, a déclaré Philippe Pinckaers, MSc., auteur principal de la publication. “Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires sur une période plus longue, cette étude illustre l’impact potentiel de la matrice alimentaire et l’importance de la biodisponibilité des acides aminés et des différences de biofonctionnalité entre les repas contenant du bœuf et les repas végétaliens.”

Référence : « Taux de synthèse des protéines musculaires plus élevés après l’ingestion d’un repas omnivore par rapport à un repas végétalien isocalorique et isonitrogène chez des adultes âgés en bonne santé » par Philippe JM Pinckaers, Jacintha Domić, Heather L Petrick, Andrew M Holwerda, Jorn Trommelen, Floris K Hendriks , Lisanne HP Houben, Joy PB Goessens, Janneau MX van Kranenburg, Joan M Senden, Lisette CPGM de Groot, Lex B Verdijk, Tim Snijders et Luc JC van Loon, 15 novembre 2023, Le journal de la nutrition.

DOI : 10.1016/j.tjnut.2023.11.004

L’étude a été financée par le Beef Checkoff, par l’intermédiaire de la National Cattlemen’s Beef Association, qui n’a pas été impliquée dans la conception, l’interprétation ou la publication de l’étude.