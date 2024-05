Une nouvelle recherche révèle les effets émotionnels et neuronaux distincts de la musique atonale

Une étude récente publiée dans la revue Neurosciences comportementales a mis en lumière la manière dont la musique atonale affecte nos émotions et notre activité cérébrale. Les chercheurs ont découvert que la musique atonale, contrairement à la musique tonale plus familière, a tendance à être perçue comme moins agréable et moins familière, évoquant des réponses neuronales distinctes.

Les études antérieures se sont principalement concentrées sur la musique tonale, qui suit des structures harmoniques conventionnelles familières aux auditeurs occidentaux. Cependant, on s’intéresse de plus en plus à comprendre comment la musique atonale – des compositions qui ne suivent pas ces structures traditionnelles – affecte nos émotions et notre activité cérébrale.

La musique tonale est construite sur un système hiérarchique de hauteurs centrées autour d’une note tonique, créant un sentiment de résolution et de familiarité à travers des progressions d’accords et des relations harmoniques. Cette structure est profondément ancrée dans la musique occidentale, ce qui permet aux auditeurs de prédire et de suivre facilement le flux de la musique, conduisant souvent à des sentiments de plaisir et d’engagement émotionnel.

A l’opposé, la musique atonale s’éloigne de ces structures harmoniques conventionnelles. Il n’adhère pas à une seule touche ou centre tonal, mais utilise plutôt un traitement plus égal des douze hauteurs de l’octave. Cela peut donner lieu à une musique imprévisible, dissonante ou troublante pour ceux qui sont habitués à l’harmonie tonale.

« En tant que musicologue et neuroscientifique, je suis très intéressé par l’étude des processus cérébraux qui sous-tendent la cognition musicale, en particulier les émotions induites par la musique », a déclaré l’auteur de l’étude Pablo Valdés-Alemán du Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (Centre de recherche transdisciplinaire). en psychologie) au Mexique.

« Dans ce cas, notre approche consistait à baser notre étude sur un modèle antérieur d’activité électrique cérébrale, mesuré par électroencéphalographie (EEG), où les asymétries frontales sont associées à certains types d’émotions. Ce modèle avait déjà été étudié avec divers stimuli émotionnels, dont la musique. Nous avons néanmoins voulu tester un type de musique particulier (la musique atonale), moins familier à l’auditeur occidental moyen et aussi moins étudié dans ce domaine.

L’étude a porté sur 25 participants mexicains, un mélange d’hommes et de femmes âgés d’environ 38 ans, qui n’étaient pas musiciens et n’avaient aucune déficience auditive. Les participants étaient tous droitiers, car les gauchers pouvaient traiter les émotions différemment en raison de variations dans la spécialisation hémisphérique du cerveau.

Les participants ont écouté 16 morceaux musicaux différents – huit tonals et huit atonaux. Ces pièces ont été choisies pour évoquer la joie ou la tristesse, conformément au modèle de dimensions émotionnelles de Russell qui catégorise les émotions en fonction de la valence (positive ou négative) et de l’excitation (élevée ou faible). Chaque morceau durait environ 25 secondes et était diffusé via des haut-parleurs tandis que les participants étaient confortablement assis dans une pièce calme et isolée.

Pour mesurer l’activité électrique du cerveau, les chercheurs ont utilisé l’électroencéphalographie (EEG), qui consiste à placer des électrodes sur le cuir chevelu. Cette méthode offre une excellente résolution temporelle, permettant aux chercheurs de suivre l’activité cérébrale en temps réel. Les électrodes ont enregistré l’activité dans diverses régions du cerveau, en se concentrant sur les zones frontales et pariétales, cruciales pour le traitement des émotions.

Les participants ont également répondu à des questions sur leurs réactions émotionnelles à chaque morceau, en évaluant la musique sur des échelles de valence, d’excitation, de plaisir et de familiarité.

Les chercheurs ont découvert des différences évidentes dans la manière dont la musique tonale et atonale était perçue et traitée par le cerveau. La musique tonale était généralement considérée comme plus positive et plus agréable que la musique atonale. Les morceaux joyeux de musique tonale ont été particulièrement bien notés en termes de valence (positivité) et d’excitation (excitation). En revanche, la musique atonale était perçue comme moins familière et moins agréable.

Il est intéressant de noter que, bien qu’elle soit perçue comme négative en termes de valence et d’excitation, la musique triste – qu’elle soit tonale ou atonale – pourrait néanmoins être considérée comme agréable par certains participants. Cette découverte concorde avec des recherches antérieures suggérant que les gens peuvent trouver du plaisir dans la musique triste, soulignant la relation complexe entre la valence émotionnelle et le plaisir.

Les données EEG ont révélé que l’écoute de musique joyeuse était associée à une activité accrue dans les régions frontales gauches du cerveau, un schéma cohérent avec des réponses émotionnelles positives. C’est ce qu’on appelle l’asymétrie alpha frontale, où une plus grande activation frontale gauche est en corrélation avec des émotions positives. La musique atonale, cependant, était associée à une activité cérébrale frontale droite accrue, souvent associée à des émotions négatives et à des états d’excitation.

« La musique est un puissant stimulus émotionnel, et elle peut avoir un impact et moduler la dynamique de notre cerveau, comme le montre l’activité EEG », a déclaré Valdés-Alemán à PsyPost. « Dans ce cas, les émotions induites par la musique peuvent modifier l’activité cérébrale frontale de manière asymétrique. La musique qui induit des émotions agréables et positives est associée à une activité frontale gauche accrue.

« C’est intéressant car les troubles affectifs, comme la dépression, qui sont associés à des affect négatifs récurrents, sont liés à une hypoactivation frontale gauche. Dans certains cas, des traitements alternatifs peuvent inclure une stimulation cérébrale non invasive de cette zone. Le fait que la musique seule puisse stimuler cette région corticale ajoute à la preuve que l’écoute de musique a un effet positif sur la santé mentale. »

Les résultats ont mis en évidence un contraste frappant entre la façon dont les participants percevaient et traitaient neurologiquement la musique tonale et atonale.

« Plus précisément, la musique tonale, qui est une musique classique inspirée de la tradition européenne, est perçue comme plus familière et plus agréable que son homologue atonale », a expliqué Valdés-Alemán. « La musique atonale comprend la musique d’autres cultures avec des systèmes musicaux différents ou la musique classique qui a intentionnellement supprimé la tonalité pour défier le système tonal traditionnel. Cette différence s’accompagne de modifications des asymétries frontales de l’EEG, comme mentionné précédemment.

« En ce sens, une autre conclusion est que la musique familière a tendance à être plus agréable, évoquant des émotions positives et pouvant apporter des bienfaits pour la santé mentale et une modulation de l’activité cérébrale sous-jacente associée au traitement émotionnel. La familiarité peut être spécifique à la culture, mais également influencée par des différences individuelles telles que la personnalité, l’éducation musicale et les expériences passées.

Bien que l’étude fournisse des informations précieuses, elle présente certaines limites. La taille de l’échantillon était relativement petite et limitée à des non-musiciens issus d’un milieu culturel spécifique. Les recherches futures devraient inclure des populations plus vastes et plus diversifiées afin de généraliser les résultats. De plus, seul un nombre limité de régions du cerveau a été surveillé et d’autres fréquences d’ondes cérébrales n’ont pas été explorées, ce qui pourrait permettre une compréhension plus complète du traitement des émotions musicales.

« La principale réserve de cette recherche était que les enregistrements EEG ont été réalisés alors que nous étions encore sous confinement dû au COVID-19 », a noté Valdés-Alemán. « Comme vous pouvez l’imaginer, nous avions un échantillon limité et, en général, tout le monde était sous un fardeau émotionnel, ce qui aurait pu biaiser l’évaluation émotionnelle de la musique pendant cette période. Je dirais que la prochaine étape de cette recherche consiste à étudier les effets émotionnels de la musique sur l’activité EEG des personnes vivant avec un certain type de trouble affectif, comme la dépression.

Néanmoins, les résultats prouvent que la réponse de notre cerveau à la musique est influencée à la fois par son contenu émotionnel et par notre familiarité avec elle.

« N’oubliez pas que la musique peut apporter un réconfort émotionnel et qu’elle a le pouvoir d’influencer positivement nos sentiments », a ajouté Valdés-Alemán. « Si vous vous sentez déprimé, écouter une de vos musiques préférées peut vous aider à améliorer votre humeur. Cependant, il est important de reconnaître que même si la musique peut être un outil utile pour la régulation émotionnelle, elle ne remplace pas l’aide d’un professionnel.

« Si vous vivez une détresse émotionnelle persistante ou des problèmes de santé mentale, n’hésitez jamais à consulter un professionnel de la santé mentale pour obtenir des conseils et du soutien. Ils peuvent vous fournir les conseils et le traitement nécessaires pour vous aider à relever efficacement vos défis.

L’étude, « Schémas électriques cérébraux associés au plaisir et aux émotions induits par la musique tonale et atonale», a été rédigé par Pablo Valdés-Alemán, Bernarda Téllez-Alanís et Adriana Zamudio-Gurrola.