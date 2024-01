Une nouvelle recherche montre que les changements de mode de vie peuvent prévenir la démence

La recherche indique une fonction mentale améliorée chez les personnes qui maintiennent un mode de vie actif et participent à des interactions sociales, tout en gérant efficacement la tension artérielle et le diabète.

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]” tabindex=”0″ role=”link”>Alzheimer Les médicaments contre la maladie progressent, une étude récente menée par l’UC San Francisco et Kaiser Permanente Washington révèle que des modifications adaptées à la santé et au mode de vie peuvent retarder ou prévenir la détérioration de la mémoire chez les personnes âgées présentant un risque accru.

L’étude de deux ans a comparé les scores cognitifs, les facteurs de risque et la qualité de vie de 172 participants, dont la moitié avaient reçu un encadrement personnalisé pour améliorer leur santé et leur mode de vie dans des domaines considérés comme augmentant le risque de maladie d’Alzheimer, tels que le diabète non contrôlé et l’inactivité physique. . Il a été constaté que ces participants ont connu une légère augmentation des tests cognitifs, ce qui représente une amélioration de 74 % par rapport au groupe sans intervention.

Des améliorations ont également été notées entre les deux groupes dans les mesures des facteurs de risque et de la qualité de vie, se traduisant respectivement par environ 145 % et 8 %, ont rapporté les chercheurs. L’étude a été récemment publiée dans la revue JAMA Médecine Interne.

L’étude, connue sous le nom de SMARRT, pour essai multi-domaine systématique de réduction du risque de maladie d’Alzheimer, fait suite à des travaux antérieurs d’autres chercheurs qui ont donné des résultats contradictoires sur les effets des interventions sur la santé et le mode de vie. Cette étude se distinguait cependant par la fourniture d’un coaching personnel personnalisé pour chaque participant.

« Il s’agit de la première intervention personnalisée, axée sur plusieurs domaines cognitifs, dans laquelle les objectifs en matière de facteurs de risque sont basés sur le profil de risque, les préférences et les priorités d’un participant, ce qui, à notre avis, pourrait être plus efficace qu’une approche universelle. “, a déclaré le premier auteur et chercheur principal Kristine Yaffe, MD, vice-présidente de la recherche en psychiatrie et professeur aux départements de neurologie, de psychiatrie, d’épidémiologie et de biostatistique de l’UCSF.

« Dans une enquête antérieure menée auprès de 600 personnes âgées, nous avons constaté que la plupart d’entre elles étaient préoccupées par la maladie d’Alzheimer et les démences associées. Ils voulaient connaître leurs facteurs de risque personnels et étaient très motivés pour modifier leur mode de vie afin de réduire le risque de démence », a déclaré Yaffe, faisant référence à sa collaboration avec le co-investigateur principal et co-auteur Eric B. Larson, MD, MPH, ancien vice-président. pour la recherche et l’intervention en matière de soins de santé au Kaiser Permanente Washington.

Les participants à la présente étude, ainsi qu’à l’enquête précédente, étaient inscrits au Kaiser Permanente Washington et étaient âgés de 70 à 89 ans. Ils présentaient au moins deux des huit facteurs de risque de démence : inactivité physique, hypertension non contrôlée, diabète non contrôlé, mauvais sommeil, utilisation de médicaments sur ordonnance associés à un risque de déclin cognitif, symptômes dépressifs élevés, isolement social et tabagisme actuel.

Les participants à l’intervention ont rencontré une infirmière et un coach en santé et ont sélectionné les facteurs de risque spécifiques qu’ils souhaitaient aborder. Ils ont reçu des séances de coaching tous les quelques mois pour revoir leurs objectifs, qui allaient du suivi de l’hypertension à la marche d’un certain nombre de pas par jour ou à l’inscription à un cours. Les réunions ont commencé en personne et se sont transformées en appels téléphoniques pendant la pandémie.

Les participants n’ayant pas participé à l’intervention étaient similaires en termes d’âge, de facteurs de risque et de scores cognitifs et recevaient du matériel éducatif, envoyé par courrier tous les trois mois, sur la réduction du risque de démence.

La pandémie n’a pas compensé les effets positifs de l’étude

“Nous avons été agréablement surpris de constater que les résultats positifs de l’essai n’ont pas été compensés par l’impact de la pandémie”, a déclaré Larson, actuellement professeur de médecine à l’Université de Washington.

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]” tabindex=”0″ role=”link”>Université de Washington. « Nous savons que l’isolement dû à la distance sociale a eu de lourdes conséquences sur la cognition, la vie sociale et la santé mentale et physique de certaines personnes âgées. Mais les participants du groupe d’intervention s’en sont mieux sortis sur le plan cognitif et avaient moins de facteurs de risque après l’essai, pendant la pandémie, qu’avant.

Contrairement aux médicaments anti-amyloïdes, les programmes de réduction des risques ne sont pas coûteux, ne comportent pas de critères d’éligibilité stricts et ne nécessitent pas une surveillance approfondie des effets secondaires, a déclaré Yaffe, qui est également affilié au San Francisco VA Health Care System et à l’UCSF Weill Institute for Neurosciences.

« Espérons qu’à l’avenir, le traitement de la maladie d’Alzheimer et des démences associées sera comme

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]” tabindex=”0″ role=”link”>maladie cardiovasculaire gestion, avec une combinaison de réduction des risques et de médicaments spécifiques ciblés sur les mécanismes de la maladie », a-t-elle déclaré.

Référence : « Effet des stratégies personnalisées de réduction des risques sur le profil de risque de cognition et de démence chez les personnes âgées : l’essai clinique randomisé SMARRT » par Kristine Yaffe, Eric Vittinghoff, Sascha Dublin, Carrie B. Peltz, Lynn E. Fleckenstein, Dori E. Rosenberg , Deborah E. Barnes, Benjamin H. Balderson et Eric B. Larson, 27 novembre 2023, JAMA Médecine Interne.

L’étude a été financée par l’Institut national sur le vieillissement.