Une nouvelle recherche montre comment le manque de sommeil peut endommager le cerveau

La recherche identifie le déclin de la protéine pléiotrophine (PTN) comme une cause de mort neuronale due au manque de sommeil, offrant ainsi une nouvelle perspective sur l’impact de la perte de sommeil sur la fonction cognitive et le risque de maladie.

Non seulement le manque de sommeil vous fait sentir mal, mais des recherches ont montré que cela altère le cerveau. De plus, la perte de sommeil sur de longues périodes peut même augmenter le risque de

Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est une maladie qui attaque le cerveau, provoquant un déclin des capacités mentales qui s’aggrave avec le temps. Il s’agit de la forme de démence la plus courante et représente 60 à 80 pour cent des cas de démence. Il n’existe actuellement aucun remède contre la maladie d’Alzheimer, mais il existe des médicaments qui peuvent aider à soulager les symptômes.

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]”>Alzheimer et d’autres maladies neurologiques. Les chercheurs veulent comprendre comment le manque de sommeil provoque ces dommages.

Dans une nouvelle étude menée dans ACS Journal de recherche sur le protéomeune équipe travaillant avec des souris a identifié une protéine protectrice dont le niveau diminue avec le manque de sommeil, entraînant la mort neuronale.

Études protéomiques et fonctionnelles cognitives

Des études indiquent que le manque de sommeil entraîne des dommages neurologiques au niveau de l’hippocampe, une partie du cerveau impliquée dans l’apprentissage et la mémoire. Pour mieux comprendre les changements responsables de cet effet, les scientifiques ont commencé à examiner les changements dans l’abondance des protéines et

ARN

L’acide ribonucléique (ARN) est une molécule polymère similaire à l’ADN qui joue un rôle essentiel dans divers rôles biologiques dans le codage, le décodage, la régulation et l’expression des gènes. Les deux sont des acides nucléiques, mais contrairement à l’ADN, l’ARN est simple brin. Un brin d’ARN a un squelette composé d’une alternance de groupes sucre (ribose) et phosphate. L’une des quatre bases suivantes est attachée à chaque sucre : l’adénine (A), l’uracile (U), la cytosine (C) ou la guanine (G). Différents types d’ARN existent dans la cellule : l’ARN messager (ARNm), l’ARN ribosomal (ARNr) et l’ARN de transfert (ARNt).

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]”>ARNqui contient des instructions génétiquement codées dérivées de

ADN

L’ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une molécule composée de deux longs brins de nucléotides qui s’enroulent l’un autour de l’autre pour former une double hélice. C’est le matériel héréditaire chez l’homme et dans presque tous les autres organismes qui contient les instructions génétiques nécessaires au développement, au fonctionnement, à la croissance et à la reproduction. Presque toutes les cellules du corps humain possèdent le même ADN. La majeure partie de l’ADN se trouve dans le noyau cellulaire (où on l’appelle ADN nucléaire), mais une petite quantité d’ADN peut également être trouvée dans les mitochondries (où on l’appelle ADN mitochondrial ou ADNmt).

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]”>ADN.

De cette manière, des études antérieures ont identifié certains facteurs liant la perte de sommeil aux dommages ; cependant, les chercheurs n’ont généralement pas confirmé leur rôle dans la fonction cognitive au sein de populations animales plus importantes. Ainsi, Fuyi Xu, Jia Mi et leurs collègues ont entrepris d’explorer plus en détail comment la perte de sommeil endommage le cerveau et de corroborer leurs découvertes.

Le rôle de la pléiotrophine

Pour commencer, les chercheurs ont évalué dans quelle mesure les souris parcouraient un labyrinthe simple et apprenaient à reconnaître de nouveaux objets après avoir été privées de sommeil pendant deux jours. Ils ont ensuite extrait les protéines des hippocampes des animaux et identifié celles dont l’abondance avait changé. Ensuite, pour affiner davantage les possibilités, ils ont examiné les données liant ces protéines aux performances du labyrinthe chez des souches apparentées de souris qui n’avaient pas connu de privation de sommeil.

Cette approche a conduit les chercheurs à la pléiotrophine (PTN), qui a diminué chez les souris privées de sommeil. Grâce à une analyse de l’ARN, l’équipe a identifié la voie moléculaire par laquelle une perte de PTN provoque la mort des cellules de l’hippocampe. Lorsqu’ils ont examiné des études génétiques chez l’homme, ils ont découvert que le PTN est impliqué dans la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives. Cette recherche a découvert un nouveau mécanisme par lequel le sommeil protège la fonction cérébrale, selon les chercheurs, qui notent également que les niveaux de PTN pourraient servir d’indicateur de déficience cognitive résultant de l’insomnie.

Référence : « La combinaison de la protéomique quantitative et de l’analyse génétique des systèmes révèle que le PTN est associé à des troubles cognitifs induits par la perte de sommeil » par Yutong Zhou, Hui Li, Xiaoya Liu, Xiaodong Chi, Zhaoxi Gu, Binsen Cui, Jonas Bergquist, Binsheng Wang , Geng Tian, ​​Chunhua Yang, Fuyi Xu et Jia Mi, 23 août 2023, Journal de recherche sur le protéome.

