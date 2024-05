Une nouvelle recherche met en lumière la stigmatisation et les symptômes dépressifs

Une étude récente publiée dans Psychologie et Sexualité suggère que le polyamour n’est pas seulement présent chez les adolescents, mais s’accompagne également d’une stigmatisation importante et de problèmes de santé mentale. Cette recherche, l’une des premières à se concentrer sur les jeunes polyamoureux, a révélé que 16,7 % des participants à un camp d’été LGBTQ+ s’identifiaient comme polyamoureux ou ambiamoureux. Ces adolescents ont signalé des niveaux plus élevés de symptômes dépressifs que leurs pairs.

Le polyamour fait référence à une structure relationnelle dans laquelle les individus ont simultanément plusieurs partenaires romantiques, avec la connaissance et le consentement de toutes les personnes impliquées. Contrairement à la tricherie, qui implique le secret et la trahison, le polyamour est basé sur l’honnêteté, la communication et l’accord mutuel entre tous les partenaires. Les relations polyamoureuses peuvent varier considérablement et n’impliquent pas nécessairement une activité sexuelle ; ils peuvent se concentrer sur les relations émotionnelles et romantiques.

Ambiamory est un terme apparenté qui décrit la flexibilité d’une personne dans ses préférences relationnelles. Les individus ambiamoureux sont ouverts aux relations monogames ou polyamoureuses, en fonction de leur situation actuelle et des préférences de leurs partenaires. Essentiellement, les personnes ambiamoureuses n’ont pas de préférence fixe pour un type de structure relationnelle plutôt qu’un autre ; au lieu de cela, ils s’adaptent à ce qui leur convient en fonction de leur situation et de la dynamique avec leurs partenaires.

La motivation derrière la nouvelle étude provenait de la visibilité et de l’acceptation croissantes du polyamour parmi les adultes, associées à un manque de compréhension de sa présence et de son impact chez les adolescents. Bien que le polyamour ait été davantage mis en avant dans les médias et les recherches axées sur les adultes, peu d’études ont été menées sur la manière dont ces structures relationnelles affectent les individus plus jeunes.

Pour déterminer si les adolescents polyamoureux et ambiamoureux connaissent des niveaux plus élevés de problèmes de santé mentale, l’auteur de l’étude Traci Gillig a interrogé des individus à Brave Trails, un camp d’été conçu spécifiquement pour les jeunes LGBTQ+. Au total, 323 adolescents, âgés de 12 à 17 ans, ont participé à la recherche. Ces participants ont été sélectionnés lors de leur participation au camp au cours de l’été 2023.

Les participants ont répondu à des sondages à deux moments différents : avant le début du camp et lors de la dernière journée complète du camp. Ces enquêtes comprenaient des évaluations standardisées pour mesurer l’anxiété et les symptômes dépressifs. La sous-échelle du trouble d’anxiété généralisée de la mesure d’anxiété chez les jeunes du DSM-5 a été utilisée pour évaluer l’anxiété, tandis que le formulaire court de l’échelle de dépression du Center for Epidemiologic Studies a été utilisé pour mesurer les symptômes dépressifs. Ces outils sont bien établis dans la recherche psychologique et fournissent des données fiables sur l’état de santé mentale des participants.

En plus des évaluations de la santé mentale, les enquêtes ont interrogé les participants sur leur structure relationnelle préférée et leur niveau de confort à parler ouvertement de leurs préférences relationnelles dans leur communauté d’origine. Les participants pouvaient choisir parmi des options telles que monogame, polyamoureux, ambiamoureux ou incertain, et ils avaient également la possibilité d’élaborer leurs réponses au moyen de questions ouvertes.

L’étude comprenait également des éléments qualitatifs. Les participants ont fourni des explications écrites sur leurs perceptions de sécurité et d’acceptation de leur identité polyamoureuse. Ces réponses qualitatives ont été analysées thématiquement pour identifier des modèles et des thèmes communs liés à leurs expériences et à leur sentiment de sécurité dans leur environnement familial.

Gillig a constaté qu’une partie importante des participants au camp, environ 16,7 %, s’identifiaient comme polyamoureux ou ambiamoureux. Ces adolescents polyamoureux et ambiamoureux présentaient des symptômes dépressifs élevés avant de fréquenter le camp. Cependant, l’étude n’a trouvé aucune différence significative dans les niveaux d’anxiété entre les jeunes polyamoureux/ambiamoureux et leurs pairs au début, ce qui indique que l’impact sur la santé mentale peut être plus prononcé en termes de symptômes dépressifs que d’anxiété.

Un aspect notable des résultats était l’impact de l’environnement favorable fourni par le camp LGBTQ+. Tous les adolescents, quelles que soient leurs préférences relationnelles, ont montré une amélioration de leur santé mentale à la fin du camp. Les symptômes dépressifs et les niveaux d’anxiété ont diminué de manière significative après avoir passé du temps dans ce cadre d’acceptation et d’affirmation. Cela souligne l’importance de créer des espaces de soutien pour les jeunes marginalisés, où ils peuvent explorer leur identité sans crainte de jugement ou de discrimination.

Malgré l’amélioration globale de la santé mentale, l’étude a révélé que de nombreux adolescents polyamoureux et ambiamoureux ne se sentaient pas en sécurité lorsqu’ils parlaient ouvertement de leur identité dans leur communauté d’origine. Moins de la moitié (44,4 %) de ces jeunes se sentaient ou se sentiraient en sécurité en révélant leur identité polyamoureuse à la maison. Les données qualitatives ont fourni un aperçu plus approfondi de cette question, de nombreux adolescents exprimant leur inquiétude d’être incompris, jugés ou stigmatisés s’ils étaient ouverts sur leurs préférences relationnelles.

L’analyse thématique des réponses écrites a identifié plusieurs raisons pour lesquelles ces adolescents ne se sentaient pas en sécurité. Les raisons les plus courantes étaient la stigmatisation du polyamour, le manque de compréhension des relations polyamoureuses et l’incertitude ou la peur quant à la réaction des gens. De nombreux adolescents ont mentionné que même ceux qui acceptent leur identité LGBTQ+ pourraient ne pas soutenir leur identité polyamoureuse, ce qui indique un écart spécifique en matière d’acceptation et de compréhension au sein de leurs communautés.

« Il est remarquable que de nombreux adolescents polyamoureux aient déclaré qu’ils ne se sentiraient pas en sécurité dans leur communauté d’origine », a déclaré Gillig, professeur adjoint à l’Université de l’État de Washington. « Ils avaient l’impression qu’ils seraient incompris ou que les gens avaient des stéréotypes ou des jugements sur ce que cela signifiait pour eux d’être poly, comme le fait qu’ils pratiquaient la promiscuité ou ne percevaient pas la tricherie comme un problème. »

« L’expérience des jeunes en tant que polyamoureux ou ambiamoureux est similaire à celle d’être LGBTQ+ dans le sens où s’ils perçoivent qu’ils ne seront pas soutenus, ils ne sont pas aussi susceptibles de révéler leur identité à la maison. Nous savons, grâce à des recherches menées auprès de jeunes queer, que cela peut provoquer des niveaux élevés de symptômes dépressifs », a-t-elle ajouté. « J’espère que les parents auront l’esprit ouvert si leur enfant vient vers eux et exprime qu’il s’identifie comme polyamoureux ou s’ils ont des questions à ce sujet. »

D’un autre côté, les adolescents qui se sentaient en sécurité en parlant ouvertement de leur identité polyamoureuse citent souvent des attitudes favorables ou indifférentes dans leurs communautés, la connaissance d’autres individus polyamoureux et un fort confort avec leur propre identité comme raisons de leur sentiment de sécurité. Ces facteurs de protection soulignent l’importance d’avoir des réseaux de soutien visibles et de favoriser un environnement dans lequel les diverses structures relationnelles sont comprises et acceptées.

L’étude, « Adolescents polyamoureux et ambiamoureux : un premier regard empirique sur la santé mentale dans un échantillon LGBTQ+», a été publié en ligne le 28 avril 2024.