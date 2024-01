Une nouvelle recherche indique que le pic d’insuline après avoir mangé est en fait une bonne chose

La recherche remet en question l’idée selon laquelle une poussée d’insuline après avoir mangé est nocive.

Des chercheurs de Sinai Health ont découvert des informations importantes sur le lien entre l’après-repas

insuline

L’insuline est une hormone qui régule le taux de glucose (sucre) dans le sang. Il est produit par le pancréas et libéré dans la circulation sanguine lorsque le taux de glucose dans le sang augmente, par exemple après un repas. L’insuline aide à transporter le glucose de la circulation sanguine vers les cellules, où il peut être utilisé comme source d’énergie ou stocké pour une utilisation ultérieure. L’insuline aide également à réguler le métabolisme des graisses et des protéines. Chez les personnes diabétiques, leur corps ne produit pas suffisamment d’insuline ou ne répond pas correctement à l’insuline, ce qui entraîne une glycémie élevée, qui peut entraîner de graves problèmes de santé si elle n’est pas traitée.

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]” tabindex=”0″ role=”link”>insuline niveaux et le bien-être cardiaque et métabolique à long terme. Cette étude remet en question la croyance dominante selon laquelle un pic d’insuline après avoir mangé est une mauvaise chose.

Au contraire, cela pourrait être un indicateur d’une bonne santé à venir.

Dirigée par le Dr Ravi Retnakaran, clinicien-chercheur à l’Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum, qui fait partie de Sinai Health, l’étude visait à explorer l’impact des niveaux d’insuline après les repas sur la santé cardiométabolique. Alors que des recherches antérieures ont donné des résultats contradictoires, suggérant des effets à la fois nocifs et bénéfiques, cette nouvelle étude visait à fournir une image plus claire sur une période de temps prolongée.

L’équipe a rapporté ses conclusions dans le journal en ligne eCliniquejeMédecinepublié par le groupe Lancet.

Comprendre le rôle de l’insuline

Normalement, les niveaux d’insuline augmentent après avoir mangé pour aider à gérer la glycémie. Cependant, la question est de savoir si une augmentation rapide de l’insuline après un repas pourrait entraîner une mauvaise santé. Certains pensent que la poussée d’insuline, surtout après avoir mangé des glucides, favorise la prise de poids et contribue à la résistance à l’insuline. Cela se produit lorsque les cellules du corps ne répondent pas bien à l’insuline, ce qui rend plus difficile le contrôle de la glycémie et augmente le risque de diabète de type 2.

“Certaines personnes ont suggéré que ces pics d’insuline auraient des effets délétères en favorisant la prise de poids”, a déclaré le Dr Retnakaran, également endocrinologue au Leadership Sinai Center for Diabetes de l’hôpital Mount Sinai, où il est titulaire de la chaire Boehringer Ingelheim. Préservation, fonction et régénération des cellules bêta. Il est également professeur à la faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto.

“Parfois, je vois des patients en clinique qui ont adopté cette idée, peut-être à partir d’Internet ou de ce qu’ils lisent, qu’ils ne peuvent pas voir leur taux d’insuline trop élevé”, a-t-il déclaré.

La science n’est tout simplement pas suffisamment concluante pour étayer cette notion. La plupart des études sur ce sujet ont été menées sur une courte période ou étaient basées sur des mesures d’insuline isolées qui sont inadéquates et peuvent être trompeuses, a déclaré le Dr Retnakaran.

Méthodologie et participants

Son équipe a cherché à résoudre ce problème en examinant les implications cardiométaboliques de la réponse insulinique à long terme, et d’une manière qui tient compte des niveaux de sucre dans le sang de base. Ce dernier point est essentiel car chaque personne a une réponse insulinique individuelle qui varie en fonction de la quantité de sucre dans le sang.

L’étude a suivi de nouvelles mères car la résistance à l’insuline qui survient pendant la grossesse permet de déterminer leur risque futur de diabète de type 2. 306 participantes ont été recrutées pendant la grossesse, entre 2003 et 2014, et ont subi des tests cardiométaboliques complets, notamment des tests de provocation au glucose, un, trois et cinq ans après l’accouchement. Le test de provocation au glucose mesure les niveaux de glucose et d’insuline à différents moments après qu’une personne a bu une boisson sucrée contenant 75 grammes de glucose et après une période de jeûne.

Implications et orientations futures

Bien qu’elle soit couramment utilisée dans la pratique médicale, l’interprétation des niveaux d’insuline issus du test peut être trompeuse si l’on ne tient pas compte de la glycémie de base. « Il ne s’agit pas seulement de niveaux d’insuline ; il s’agit de les comprendre en relation avec le glucose », a déclaré le Dr Retnakaran, soulignant que c’est là que de nombreuses interprétations passées ont échoué. Une meilleure mesure est la réponse insulinique corrigée (CIR), qui prend en compte les niveaux de glycémie de base et qui gagne lentement en importance dans le domaine, a-t-il déclaré.

L’étude a révélé des tendances surprenantes. À mesure que la réponse insulinique corrigée augmentait, il y avait une aggravation notable du tour de taille, des taux de HDL (bon cholestérol), de l’inflammation et de la résistance à l’insuline, si l’on ne prenait pas en compte les facteurs qui l’accompagnent. Cependant, ces tendances apparemment négatives étaient accompagnées d’un meilleur fonctionnement des cellules bêta. Les cellules bêta produisent de l’insuline, et leur capacité à le faire est étroitement associée au risque de diabète : plus la fonction des cellules bêta est bonne, plus le risque est faible.

“Nos résultats ne soutiennent pas le modèle d’obésité glucides-insuline”, a déclaré le Dr Retnakaran. “Nous avons observé qu’une réponse robuste de sécrétion d’insuline après une provocation, une fois ajustée aux niveaux de glucose, n’est associée qu’à des effets métaboliques bénéfiques”.

« Non seulement une réponse robuste à la sécrétion d’insuline après une provocation n’indique pas une santé cardiométabolique défavorable, mais elle prédit plutôt une fonction métabolique favorable dans les années à venir. »

À long terme, des niveaux de réponse insulinique corrigés plus élevés étaient associés à une meilleure fonction des cellules bêta et à des taux de glucose plus faibles, sans corrélation avec l’IMC, le tour de taille, les lipides, l’inflammation ou la sensibilité ou la résistance à l’insuline. Plus important encore, les femmes qui avaient le CIR le plus élevé avaient un risque considérablement réduit de développer un prédiabète ou un diabète à l’avenir.

« Cette recherche remet en question l’idée selon laquelle des niveaux élevés d’insuline après les repas sont intrinsèquement mauvais et constitue un pas en avant important dans notre compréhension des rôles complexes que joue l’insuline dans la régulation du métabolisme », a déclaré Anne-Claude Gingras, directrice du LTRI et vice-présidente. de recherche à Sinai Health.

Le Dr Retnakaran espère que leurs découvertes remodèleront la façon dont les professionnels de la santé et le public perçoivent le rôle de l’insuline dans le métabolisme et la gestion du poids.

« Certains praticiens souscrivent à l’idée selon laquelle des niveaux d’insuline plus élevés sont une mauvaise chose et font parfois des recommandations aux patients pour limiter leurs fluctuations d’insuline après le repas. Mais ce n’est pas si simple», a-t-il déclaré.

Référence : « Futures implications cardiométaboliques de l’hypersécrétion d’insuline en réponse au glucose oral : une étude de cohorte prospective » par Ravi Retnakaran, Jiajie Pu, Anthony J. Hanley, Philip W. Connelly, Mathew Sermer et Bernard Zinman, 13 décembre 2023, eMédecineClinique.

DOI : 10.1016/j.eclinm.2023.102363

L’étude a été financée par les Instituts de recherche en santé du Canada.