Une nouvelle recherche fournit des indices sur la cause du long Covid

Les chercheurs ont détecté des protéines du SRAS-CoV-2 chez des personnes atteintes de longs mois de Covid après leurs infections initiales, ce qui suggère que des réservoirs viraux persistants pourraient être associés à des séquelles post-aiguës de Covid-19. Les résultats n’identifient pas de manière concluante les infections persistantes comme une cause de cette maladie déroutante, ni ne suggèrent immédiatement de nouvelles options de traitement. Mais la recherche fournit des informations importantes sur ce problème persistant.

Les résultats de l’étude ont été publiés mardi dans Microbiologie clinique et infection.

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses personnes ont ressenti une myriade de symptômes qui peuvent persister des mois après leur infection initiale. L’ampleur du problème est difficile à évaluer. Dans un rapport, les chercheurs ont estimé que 5,8 millions d’enfants aux États-Unis pourraient avoir un long Covid. Selon données fournies par le CDCprès de 18 % de tous les adultes aux États-Unis déclarent avoir vécu une longue expérience du Covid.

Une partie de la difficulté d’évaluer l’étendue du problème réside dans le fait que le Covid long, ou PASC, peut se présenter de plusieurs manières. Les gens signalent souvent de la fatigue et du brouillard cérébral. Mais des symptômes respiratoires, digestifs et neurologiques ont également été rapportés. Pour tenir compte de ces symptômes variés, un comité d’experts réuni par les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine a récemment recommandé que le PASC soit défini comme « une maladie chronique associée à une infection qui survient après une infection par le SRAS-CoV-2 et est présente. pendant au moins trois mois en tant qu’état pathologique continu, récidivant et rémittent, ou progressif, affectant un ou plusieurs systèmes organiques.

Il n’existe pas de test concluant pour le Covid long. Il n’existe pas de modalités de traitement fiables pour le Covid long.

Pour mieux comprendre l’étiologie du long Covid, des chercheurs de plusieurs institutions aux États-Unis ont étudié plus de 700 personnes qui avaient déjà eu des infections par le SRAS-CoV-2 confirmées en laboratoire. Ils ont spécifiquement recherché la présence de protéines virales dans leur sang au moins un mois après l’infection et ont déterminé s’ils signalaient un ou plusieurs symptômes communément associés au PASC.

Les résultats? Les personnes signalant des symptômes associés au PASC étaient environ deux fois plus susceptibles d’avoir des protéines du SRAS-CoV-2 dans leur sang que les personnes n’ayant pas signalé de symptômes liés au PASC.

Une interprétation possible de ces résultats est qu’un réservoir viral persistant pourrait contribuer au développement d’un Covid long. En règle générale, les virus sont éliminés de l’organisme peu de temps après une infection aiguë. Mais dans certains cas, des particules virales demeurent, souvent cachées et indétectables. La détection de protéines virales jusqu’à 14 mois après des infections aiguës est certainement cohérente avec ce scénario. Et la corrélation entre la présence de protéines virales et les symptômes PASC signalés est intrigante.

Mais la corrélation n’est clairement pas parfaite. Toutes les personnes participant à l’étude ayant des protéines virales détectables dans leur sang n’ont pas signalé de symptômes de PASC. Et toutes les personnes atteintes d’un long Covid n’avaient pas de protéines virales détectables.

Long Covid reste un problème épineux. Il s’agit d’une conséquence très réelle et potentiellement très débilitante des infections par le SRAS-CoV-2. Mais comme ME/SFCil est difficile à diagnostiquer et à traiter. Si les infections persistantes par le SRAS-CoV-2 contribuent au développement d’un long Covid, alors les traitements antiviraux agressifs peuvent constituer une modalité de traitement viable. Mais à ce stade, le lien reste flou.