Une nouvelle recherche explore les effets de l’alcool sur la symétrie extrastriée

La symétrie visuelle est fondamentale dans la façon dont nous organisons et reconnaissons les objets de notre environnement. Notre cerveau peut détecter rapidement et précisément des motifs symétriques, même lorsqu’ils apparaissent à la périphérie de notre vision. Dans une nouvelle étude publiée dans Psychophysiologieles chercheurs ont découvert que même si l’alcool influence certaines activités cérébrales liées à la perception visuelle, la capacité à détecter la symétrie reste largement intacte même sous l’influence.

Des études antérieures ont montré que notre cerveau peut détecter rapidement et efficacement des modèles symétriques, même dans des conditions difficiles comme le bruit visuel ou la présentation périphérique. Cette capacité est enracinée dans les zones visuelles extrastriées, spécialisées dans la reconnaissance et le traitement de motifs symétriques, contribuant de manière significative à notre perception de l’ordre et de la structure de notre environnement. Cependant, la plupart de ces études ont été menées dans des laboratoires contrôlés.

Les chercheurs ont cherché à déterminer si des changements pharmacologiques, notamment la consommation d’alcool, pourraient perturber cette perception de symétrie. Étant donné que l’alcool inhibe le système nerveux central et affecte divers processus cognitifs et perceptuels, ils ont émis l’hypothèse que cela pourrait également avoir un impact sur la façon dont les zones visuelles extrastriées perçoivent et traitent la symétrie visuelle.

« Nous étions intéressés par la robustesse de notre réseau de symétrie dans le système visuel. Auparavant, nous avions tenté de le perturber en essayant de surcharger le système visuel avec une tâche mémoire. Dans la présente étude, nous avons essayé une perturbation psychopharmacologique », a expliqué l’auteur de l’étude Elena Karakashevska, chercheuse de troisième cycle et tutrice en statistiques à l’Université de Liverpool.

Dans une étude pilote impliquant 13 buveurs sociaux, les chercheurs ont été surpris de constater que l’alcool semblait améliorer la réponse du cerveau à la symétrie. Cette découverte inattendue suggérait que l’alcool pourrait désinhiber le cortex visuel, le rendant plus sensible à la symétrie, un résultat qui justifiait une enquête plus approfondie et une réplication.

« Avec notre étude pilote, nous avons observé que l’alcool augmente la perception d’images symétriques », a déclaré Karakashevska. « Cela aurait pu expliquer « l’effet lunettes de bière » ou pourquoi les gens nous semblent plus attirants après avoir bu quelques verres. En tant que scientifiques bons et sobres, nous avons reproduit l’étude.

Pour vérifier les résultats de l’étude pilote, les chercheurs ont mené deux nouvelles expériences avec des échantillons plus grands. La première, appelée tâche Oddball, impliquait 26 participants qui distinguaient les couleurs selon des motifs symétriques et aléatoires. La seconde, la tâche de régularité, impliquait un autre groupe de 26 participants qui distinguaient les motifs réguliers (symétriques) et aléatoires sans tenir compte de la couleur.

Les participants ont été recrutés sur un campus universitaire et ont été sélectionnés pour s’assurer qu’ils n’avaient aucun antécédent de troubles liés à l’alcool ou à des substances. Ils consommaient un repas faible en gras avant chaque séance et s’abstenaient de consommer de la caféine. Les lectures de l’alcootest garantissaient une consommation d’alcool nulle avant l’étude. Les boissons alcoolisées contenaient de la vodka équivalant à 0,65 g/kg de poids corporel, tandis que les boissons placebo contenaient un substitut sans alcool. La concentration d’alcool dans le sang (BAC) a été mesurée tout au long des séances pour surveiller les niveaux d’alcool.

Les participants étaient assis à 57 cm d’un moniteur affichant les schémas visuels et accomplissaient les tâches tandis que leur activité cérébrale était enregistrée par électroencéphalographie (EEG). Les stimuli consistaient en des motifs présentant soit une symétrie à 100 %, soit des arrangements aléatoires. Les participants à la tâche Oddball ont indiqué la couleur des motifs, tandis que ceux de la tâche Régularité ont indiqué si les motifs étaient réguliers ou aléatoires.

Les chercheurs ont découvert que, contrairement à l’étude pilote, l’alcool réduisait légèrement la réponse du cerveau à la symétrie dans la tâche Oddball, plutôt que de l’améliorer. Dans la tâche de régularité, l’alcool n’a eu aucun effet significatif sur la réponse de symétrie. Malgré ces différences, toutes les conditions ont produit un signal cérébral important lié à la symétrie, connu sous le nom de négativité postérieure soutenue (SPN), indiquant que la réponse du système visuel à la symétrie était robuste en cas d’intoxication alcoolique modérée.

De plus, l’étude a révélé que la composante N1 de la réponse cérébrale, qui se produit plus tôt que le SPN, était systématiquement réduite par l’alcool dans les deux tâches. Cette réduction de la composante N1 suggère que l’alcool affecte principalement les premières étapes du traitement visuel plutôt que les étapes ultérieures associées à la perception de la symétrie. Ces résultats indiquent que même si l’alcool peut légèrement influencer le traitement visuel précoce, la perception globale de la symétrie visuelle reste largement inchangée.

« Il s’est avéré que les premiers résultats étaient un hasard et que l’alcool n’a pas d’impact sur notre perception de la symétrie, du moins pas à dose modérée chez les personnes qui n’ont pas de problèmes de dépendance à l’alcool. Les deux principaux messages à retenir sont 1) reproduisent toujours des résultats inattendus et 2) des doses modérées d’alcool n’ont pas d’impact sur notre perception de la symétrie », a déclaré Karakashevska à PsyPost.

Il est intéressant de noter que les gros buveurs ont montré une réponse symétrique améliorée sous l’alcool, tandis que les buveurs plus légers ont montré une réponse réduite.

« Les différences individuelles peuvent expliquer en partie les effets de l’alcool sur le traitement de la symétrie dans le cerveau », a expliqué Karakashevska. « Dans notre étude, les personnes qui ne consomment pas d’alcool très souvent sont plus résistantes aux perturbations du traitement visuel causées par l’alcool que les gros buveurs. Malgré cela, nous pouvons confirmer avec confiance que les buveurs légers et les gros buveurs ont un potentiel événementiel lié à la symétrie.

Des recherches futures pourraient explorer davantage ces différences individuelles et étudier d’autres types de régularités visuelles au-delà de la symétrie, telles que les modèles de rotation ou de translation. De plus, des études pourraient examiner les effets de différents niveaux de consommation d’alcool et d’autres substances afin de comprendre leurs impacts plus larges sur les fonctions visuelles et cognitives.

« À long terme, nous visons à élargir le catalogue de données EEG de Liverpool et à tester systématiquement la robustesse du système visuel, ainsi qu’à promouvoir la recherche ouverte et à mener des expériences de grande puissance », a déclaré Karakashevska.

« Je suis un ardent défenseur de la pratique d’une science ouverte et transparente et de la mesure des effets réels », a-t-elle ajouté. « Cela implique de recruter de grands échantillons et de pré-enregistrer des prédictions et des analyses. Notre étude est un exemple de la raison pour laquelle cela est important. Nous aurions pu utiliser les résultats du projet pilote qui feraient la une des journaux, par exemple « Les enregistrements cérébraux EEG expliquent pourquoi nous trouvons les gens plus attirants lorsque nous sommes ivres », mais nous savions que les bonnes pratiques scientifiques l’emportaient sur les gros titres accrocheurs, c’est pourquoi nous avons reproduit l’expérience.

L’étude, « La réponse de symétrie extrastriée est robuste à l’intoxication alcoolique», a été rédigé par Elena Karakashevska, Yiovanna Derpsch, Andrew Jones et Alexis DJ Makin.