Une nouvelle recherche établit un lien entre les tatouages ​​​​de toute taille et un risque plus élevé de lymphome

Les deux lymphomes pour lesquels les personnes tatouées présentaient le risque le plus élevé de développer par rapport à celles sans tatouages ​​étaient le lymphome diffus à grandes cellules B et le lymphome folliculaire.

Le risque était 81 % plus élevé pour les personnes tatouées que pour les personnes non tatouées, dans les 2 ans suivant le tatouage, ont découvert les chercheurs. Ce risque a diminué entre 3 et 10 ans après le tatouage, puis a augmenté pour atteindre un risque 19 % plus élevé après 11 ans.

Ils ont ensuite contacté les personnes affectées et les témoins – trois par personne affectée – pour leur demander de participer à l’étude, et ont abouti à un groupe d’étude de 1 398 personnes atteintes d’un lymphome et de 4 193 personnes sans lymphome.

Les chercheurs ont identifié des cas de lymphome dans le Registre national suédois du cancer , une base de données centralisée des cas de cancer dans le pays. Afin d’inclure les personnes les plus susceptibles d’avoir un tatouage, ils ont limité l’âge des patients qu’ils souhaitaient identifier entre 20 et 60 ans, lorsqu’ils ont reçu un diagnostic de lymphome, entre 2007 et 2017.

« Si les gens s’inquiètent de leur risque de cancer, il existe des mesures éprouvées qu’ils peuvent prendre pour le réduire. Il s’agit notamment de ne pas fumer, d’avoir une alimentation saine et équilibrée et de réduire sa consommation d’alcool », a-t-elle conseillé.

Rachel Orritt, Ph.D. responsable de l’information sur la santé chez Recherche sur le cancer au Royaume-Uni également non impliqué dans l’étude, a déclaré : «[t]Il n’y a pas suffisamment de preuves pour affirmer que les tatouages ​​augmentent le risque de cancer et des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Harb a averti que «[t]Les résultats de l’étude indiquent la nécessité de recherches plus approfondies pour démêler les effets des tatouages ​​des facteurs liés au mode de vie et pour mieux comprendre le rôle du mode de vie dans les associations observées.

MNT demandé Wael Harb, MD hématologue certifié et oncologue médical au MemorialCare Cancer Institute d’Orange Coast et aux centres médicaux Saddleback du comté d’Orange, en Californie, non impliqué dans cette recherche, si les différences observées entre les personnes avec et sans tatouages ​​pourraient, en fait, être dues au mode de vie. facteurs.

Le tatouage expose les gens non seulement à l’encre contenue dans le tatouage, mais également aux risques associés à l’utilisation d’aiguilles.

Il existe un risque de transmission de l’hépatite C via des aiguilles de tatouage mal stérilisées, et des liens ont été établis entre l’hépatite C et un risque accru de lymphome non hodgkinien .

En ce qui concerne le risque de cancer du sang, Nielsen a déclaré MNT que quelques virus étaient une cause possible du lymphome, mais, a-t-elle déclaré, « les tatoueurs suédois sont très bien formés en termes de sécurité et d’hygiène, donc je ne pense pas que cela puisse expliquer nos résultats. »