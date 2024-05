Une nouvelle recherche en psychologie révèle un effet secondaire inquiétant de l’ennui

Nouvelle recherche publiée dans Motivation et émotion suggère que l’ennui peut conduire à des comportements d’automutilation non suicidaires, même lorsque des alternatives positives sont disponibles. L’étude a découvert que l’ennui augmentait la sélection de stimuli désagréables, tels que des sons désagréables, par rapport aux scénarios neutres ou provoquant la colère.

Des études antérieures ont démontré que l’ennui peut entraîner toute une série de résultats négatifs, notamment l’automutilation, afin d’atténuer la monotonie. Par exemple, une étude a démontré que les participants augmenteraient l’administration de chocs électriques douloureux à leur corps.

Cependant, ces expériences précédentes n’offraient aux participants que la possibilité de se faire du mal ou de ne rien faire du tout. Par conséquent, il n’était pas clair si ces comportements persisteraient lorsque les individus auraient plutôt la possibilité de s’engager dans des activités positives.

Dirigée par Morsal Khouwaga Yusoufzai, une équipe de recherche de l’Université de Maastricht a cherché à combler cette lacune dans la littérature. 129 participants ont été recrutés, âgés en moyenne de 21 ans. Presque tous étaient des étudiants universitaires et la majorité des participants étaient des femmes.

La littérature démontre qu’en plus de l’ennui, la colère suscite des comportements d’automutilation non suicidaires. Par conséquent, l’équipe de Yusoufzai a assigné au hasard ces participants pour écrire sur des sujets ennuyeux, provoquant la colère ou neutres.

Dans la tâche induisant l’ennui, les participants devaient écrire à plusieurs reprises le mot « Abramson ». Dans la tâche neutre, les participants ont décrit comment ils se déplaçaient de leur domicile à l’université. Dans la condition provoquant la colère, les participants ont décrit un souvenir personnel dans lequel ils se sentaient en colère.

Au cours de cette tâche d’écriture, les participants avaient la possibilité d’écouter soit un son agréable (gazouillis d’oiseaux), soit un son désagréable (cochon qui crie). La fréquence de leurs choix a ensuite été mesurée.

Les résultats ont révélé que les participants souffrant d’ennui choisissaient les sons désagréables plus fréquemment que ceux des autres conditions, ce qui suggère un lien spécifique entre l’ennui et les stimuli désagréables. Fait intéressant, l’étude n’a trouvé aucune différence dans la fréquence de choix des sons désagréables entre les conditions de colère et les conditions neutres.

Yusoufzai et ses collègues ont également analysé si la personnalité influencerait le lien entre l’ennui et l’automutilation non suicidaire. Les antécédents de comportements d’automutilation non suicidaires et le trait de personnalité d’urgence négative (tendance à agir de manière impulsive en réponse à des émotions négatives telles que l’ennui ou le stress) ont été mesurés chez les participants. Cependant, ces facteurs n’ont pas atténué la relation entre l’ennui et le choix de stimuli désagréables.

« Les résultats actuels suggèrent que l’effet négatif de l’ennui ne se limite pas aux situations comportant uniquement des options comportementales négatives. Cela implique que l’ennui peut conduire à des comportements d’automutilation non suicidaires dans des contextes autres que les établissements pénitentiaires et cliniques, où l’on pensait auparavant que le manque d’options comportementales positives expliquait l’augmentation des comportements d’automutilation non suicidaires », ont conclu les chercheurs.

L’étude présente des limites, notamment l’utilisation de sons aversifs comme indicateur de l’automutilation, qui n’implique pas la douleur physique généralement associée à l’automutilation.

L’étude, « Cela semble ennuyeux : l’effet causal de l’ennui sur l’auto-administration de stimuli aversifs en présence d’une alternative positive», a été rédigé par Morsal Khouwaga Yusoufzai, Chantal Nederkoorn, Jill Lobbestael et Linda Vancleef.