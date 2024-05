Une nouvelle recherche donne un aperçu des mécanismes neuronaux sous-jacents du bégaiement

Une étude récente publiée dans la revue Neuropsychologie a constaté que les adultes qui bégaient présentent une précision moindre dans la répétition de séquences de syllabes autres que des mots par rapport aux locuteurs typiques. Cette différence de performance est liée à des schémas distincts d’activité cérébrale, en particulier dans les régions associées au traitement sensorimoteur et auditif. Les résultats mettent en lumière les mécanismes sous-jacents du bégaiement.

Le bégaiement développemental est une condition qui affecte la fluidité de la parole et qui touche des millions de personnes dans le monde. Cela commence souvent dès la petite enfance et, même si de nombreux enfants se rétablissent naturellement, ceux qui ne le font pas peuvent être confrontés à des défis psychosociaux importants tout au long de leur vie. Comprendre les mécanismes neuronaux à l’origine du bégaiement peut aider à développer de meilleures stratégies thérapeutiques.

Les chercheurs soupçonnent depuis longtemps que le bégaiement implique des anomalies dans les régions du cerveau responsables de la production de la parole et de la mémoire de travail. Cependant, les mécanismes exacts restent flous. Cette étude visait à explorer ces mécanismes en examinant les schémas d’activité cérébrale chez les adultes qui bégaient lors d’une tâche mettant à l’épreuve leur mémoire de travail phonologique.

« La plupart des enfants qui bégaient récupèrent naturellement et l’une des tâches qui prédit la récupération ou la persévérance est une tâche sans répétition de mots. Je veux comprendre pourquoi cette tâche est prédictive et j’ai commencé avec des adultes », a déclaré l’auteur de l’étude. Andrew Bowersprofesseur agrégé à l’Université de l’Arkansas et orthophoniste.

Les chercheurs ont recruté 23 adultes bègues et 23 locuteurs typiques, appariés en termes d’âge, de sexe et de doigté. Il a été demandé aux participants de répéter des séquences de syllabes autres que des mots qui leur étaient présentées, une tâche connue pour être difficile pour les personnes qui bégaient. Les séquences comprenaient des combinaisons de deux et quatre syllabes de syllabes simples comme « ba ​​», « ma », « pa » et « wa ».

Les participants ont effectué la tâche répétitive dans un environnement contrôlé, assis confortablement dans une pièce insonorisée afin de minimiser les distractions extérieures. La tâche a été conçue pour isoler les différentes phases du traitement (encodage, maintenance et exécution) en incluant un délai entre l’audition des syllabes et le fait d’être invité à les répéter.

Cette configuration a permis aux chercheurs d’identifier quand et où les différences de traitement se produisaient dans le cerveau. Les données EEG ont été analysées pour identifier des modèles de désynchronisation et de synchronisation liées à des événements dans des bandes de fréquences spécifiques, en se concentrant sur les oscillations alpha, bêta et thêta.

La désynchronisation liée à un événement et la synchronisation liée à un événement sont des mesures des changements dans l’activité des ondes cérébrales en réponse à des événements ou à des stimuli spécifiques. La désynchronisation liée à un événement fait référence à une diminution de la puissance de bandes de fréquences spécifiques, indiquant un traitement actif ou un engagement de ressources neuronales dans une tâche particulière. La synchronisation liée aux événements, quant à elle, fait référence à une augmentation de la puissance de bandes de fréquences spécifiques, souvent associée à un état de relaxation ou de désengagement de certains circuits neuronaux.

Les chercheurs ont découvert que les adultes qui bégaient montraient une précision moindre dans la répétition de séquences de deux et quatre syllabes par rapport aux locuteurs typiques. Cette différence était plus prononcée dans les séquences de quatre syllabes, qui exigent une charge cognitive plus élevée. Les données EEG ont révélé que ces différences de performances étaient liées à des schémas distincts d’activité cérébrale.

Chez des locuteurs typiquement fluides, les données EEG ont montré une désynchronisation significative liée aux événements dans les bandes de fréquences alpha et bêta sur le lobe temporal gauche pendant les phases d’encodage et de maintenance de la tâche. Cette désynchronisation indique un traitement actif des informations auditives et phonologiques. En revanche, les adultes qui bégaient présentaient une désynchronisation liée aux événements réduite dans ces régions, ce qui suggère un traitement auditif-phonologique moins efficace.

« La plupart des résultats étaient prévisibles à partir de la théorie et d’autres résultats, mais j’ai été un peu surpris de voir à quel point les rythmes alpha auditifs prédisaient la précision de la répétition des syllabes chez les adultes qui bégaient », a déclaré Bowers à PsyPost.

De plus, les locuteurs généralement fluides présentaient une plus grande désynchronisation liée aux événements dans le cortex sensorimoteur gauche pendant la tâche, en particulier pendant la phase d’exécution, reflétant une intégration sensorimotrice robuste. Les adultes qui bégaient présentaient cependant une désynchronisation liée aux événements réduite dans cette région, ce qui indique des difficultés à intégrer les informations sensorielles et motrices pour la production de la parole.

L’étude a également révélé que chez les locuteurs généralement fluides, les oscillations thêta de la composante alpha temporale gauche étaient fortement corrélées à la précision de la tâche pendant la phase de maintenance. Cela suggère que ces oscillations jouent un rôle important dans le maintien des séquences de syllabes dans la mémoire à court terme. Cependant, chez les adultes qui bégaient, la précision de la tâche était davantage liée aux oscillations thêta/alpha de plus haute fréquence pendant la phase d’exécution. Cela indique que ces individus peuvent s’appuyer sur des mécanismes compensatoires lors de la production de la parole, probablement en raison d’inefficacités antérieures du traitement.

Les résultats fournissent la preuve que « les exigences de séquençage et de maintien des syllabes dans la mémoire à court terme sont liées à certaines différences dans les processus d’intégration sensorimotrice chez les adultes qui bégaient », a expliqué Bowers.

Mais l’étude présente certaines limites. La taille de l’échantillon était relativement petite et l’étude s’est concentrée sur une tâche spécifique qui ne rend peut-être pas pleinement compte de la complexité du bégaiement dans des contextes de parole naturels. De plus, l’étude n’a pas examiné les variations essai par essai de l’activité cérébrale, ce qui pourrait fournir davantage d’informations sur les différences individuelles de performance.

Les recherches futures devraient explorer des populations plus vastes et plus diversifiées, y compris les enfants qui bégaient, afin de comprendre comment ces mécanismes neuronaux se développent au fil du temps. Des études longitudinales pourraient également aider à déterminer si les schémas d’activité cérébrale observés sont une cause ou une conséquence du bégaiement. Étudier la manière dont ces schémas interagissent avec d’autres processus cognitifs, tels que l’attention et l’accès lexical, pourrait offrir une compréhension plus complète du bégaiement.

« J’aimerais m’appuyer sur ces résultats pour réaliser des tâches plus naturalistes et explorer les exigences des tâches de répétition de non-mots chez les enfants d’âge préscolaire qui bégaient », a déclaré Bowers.

L’étude, « La précision plus faible de la répétition des séquences de syllabes autres que les mots chez les adultes qui bégaient est liée aux différences dans les oscillations audio-motrices», a été rédigé par Andrew Bowers et Daniel Hudock.