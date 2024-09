Une nouvelle recherche de meQuilibrium révèle des niveaux alarmants de stress et d’épuisement professionnel chez les managers

Le rapport meQ explique les stratégies vitales pour transformer le bien-être des managers et en faire une priorité organisationnelle

BOSTON, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ — Les responsabilités accrues des managers, associées à un climat économique, politique et social plus difficile, ont contribué à rendre le travail des managers plus difficile que jamais, selon une nouvelle étude meQuilibrium (meQ). rapport sur la façon de former de meilleurs gestionnaires. Les données de meQ ont révélé que, par rapport aux non-managers, les managers sont 36 % plus susceptibles de déclarer se sentir épuisés et 24 % plus susceptibles de déclarer envisager de quitter leur emploi au cours des six prochains mois.



Selon une étude de meQuilibrium, les employés qui bénéficient d’un fort soutien de la part de leur manager sont jusqu’à 66 % moins susceptibles de déclarer avoir été confrontés à des incivilités au travail.



Les avantages du soutien des managers sont nombreux : ils peuvent créer des environnements psychologiquement sûrs, fournir une défense de première ligne contre les incivilités sur le lieu de travail et influencer positivement la productivité, l’engagement et le bien-être des employés. D’un autre côté, une mauvaise gestion peut entraîner une diminution de la motivation des employés, des taux de roulement plus élevés et une diminution du bien-être mental.

« Gérer des personnes est une tâche difficile et il est essentiel que les gestionnaires soient formés aux compétences de résilience liées à l’intelligence émotionnelle afin qu’ils puissent soutenir efficacement les membres de l’équipe », a déclaré Bruce. « Les organisations qui renforcent la santé mentale des managers créeront une culture qui valorise et soutient le bien-être, conduisant finalement à une main-d’œuvre plus engagée, motivée et productive.

moiQ données ont constaté que les employés bien soutenus par leurs managers étaient 25 % moins susceptibles de souffrir de symptômes somatiques de stress, 33 % moins susceptibles d’avoir du mal à se motiver le matin et 56 % moins susceptibles d’avoir un stress professionnel élevé. De plus, la prévalence de l’épuisement professionnel est 58 % plus faible parmi les employés qui bénéficient d’un fort soutien de la part de la direction en matière de bien-être mental. Les salariés qui ne se sentent pas bien soutenus par leur manager sont 4,5 fois plus susceptibles de présenter un risque de rétention.

Impact des gestionnaires sur la sécurité psychologique et les incivilités en milieu de travail

L’amélioration du bien-être des managers doit être une priorité organisationnelle, car ce sont les managers qui créent des environnements psychologiquement sûrs, dans lesquels les employés se sentent à l’aise de prendre des risques et de partager des idées. Les managers solides améliorent la sécurité psychologique jusqu’à 42 %.

De plus, des gestionnaires efficaces constituent la première ligne de défense contre les incivilités sur le lieu de travail. Compte tenu de la polarisation croissante sur les questions politiques et sociales, associée aux pressions économiques généralisées, il n’est pas surprenant que les incivilités sur le lieu de travail soient en augmentation. Une étude récente de meQ montre que les formes légères d’incivilité sont en fait assez courantes, avec un employé sur quatre déclarant avoir été ignoré ou discuté au travail, selon l’étude 2023 de meQ sur le bien-être de la main-d’œuvre. Les employés qui bénéficient d’un fort soutien de la part de leur manager sont 66 % moins susceptibles de déclarer avoir été confrontés à des incivilités au travail.

Pour soutenir efficacement leurs équipes, les gestionnaires doivent gérer activement leur santé mentale, ce qui non seulement améliorera leur capacité à diriger efficacement, mais donnera également l’exemple de comportements sains à leurs employés.

meQ propose ces actions aux organisations pour faire du bien-être des managers une priorité absolue :

● Déployer des techniques fondées sur des données probantes pour renforcer la résilience afin que les gestionnaires puissent reconnaître et remplacer les schémas de pensée improductifs par des alternatives plus efficaces.

● Donner la priorité aux soins personnels et aux managers directs qui ont du mal à accéder aux ressources déjà présentes dans l’écosystème des avantages sociaux.

● Favoriser une culture de soutien où discuter de santé mentale est déstigmatisé.

Le rapport de meQ sur la façon de créer un meilleur manager peut être trouvé ici.

