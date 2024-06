Une nouvelle recherche confirme que ce « médicament miracle » diminue le risque de décès des personnes âgées

Le traitement par statines réduit les risques cardiovasculaires et de mortalité chez les personnes âgées de plus de 60 ans, s’avérant sûr et efficace même au-delà de 85 ans.

Les statines, souvent saluées comme un « médicament miracle », sont une classe de médicaments hypolipidémiants qui réduisent considérablement le taux de cholestérol dans le sang. Ces médicaments inhibent l’enzyme HMG-CoA réductase, qui joue un rôle crucial dans la production de cholestérol dans le foie. En réduisant le cholestérol, les statines aident à prévenir le développement de maladies cardiovasculaires (MCV), notamment les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Ils sont couramment prescrits à la fois pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, ce qui en fait un élément essentiel de la thérapeutique cardiovasculaire moderne.

Une nouvelle étude menée auprès d’adultes âgés de 60 ans et plus a révélé que l’utilisation d’un traitement par statines comme traitement primaire maladie cardiovasculaire (MCV) s’est avérée efficace pour prévenir les maladies cardiovasculaires et la mortalité toutes causes confondues, même chez les adultes âgés de 85 ans et plus. L’étude est publiée dans Annales de médecine interne.

Des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont utilisé un modèle d’émulation d’essai cible pour étudier la relation entre le traitement par statines et le risque de maladies cardiovasculaires à l’aide des dossiers de santé électroniques (DSE) de l’autorité hospitalière de Hong Kong. L’étude a inclus des patients adultes de plus de 60 ans sans maladie cardiovasculaire diagnostiquée préexistante et qui répondaient aux indications d’un traitement par statines entre janvier 2008 et décembre 2015. Les patients ayant déjà utilisé des statines, des médicaments hypolipidémiants, un cancer, des myopathies ou un dysfonctionnement hépatique ont été exclus.

Le traitement par statines a été défini comme des médicaments spécifiques à base de statines, et les critères de jugement comprenaient les maladies cardiovasculaires majeures, la mortalité toutes causes confondues et les événements indésirables. Le suivi a été effectué jusqu’aux résultats, au décès, à la perte de vue ou à la fin de l’étude. Les données ont montré que dans tous les groupes d’âge, l’instauration d’un traitement par statines était associée à une incidence plus faible de maladies cardiovasculaires et de mortalité toutes causes confondues, même parmi la population âgée de 85 ans ou plus. De plus, l’utilisation de statines n’a pas augmenté le risque d’événements indésirables, tels que les myopathies et le dysfonctionnement hépatique.

