Il y a un moment dans «Gunda», un documentaire astucieux sur les animaux de basse-cour, qui pourrait prendre sa place dans une liste des meilleures scènes de l’année. La star, une truie avec une portée animée de porcelets, vient de vivre un traumatisme indéniable. Faisant les cent pas dans la ferme, elle véhicule une agitation et une émotion palpables, avant de se tourner pour regarder la caméra, de manière ostentatoire. Ce n’est pas le genre de choses que nous avons l’habitude de voir dans les films sur la nature. C’est comme si nous avions un aperçu de la vie intérieure de Gunda, et aucun narrateur ne nous dit ce que l’animal pourrait penser. C’est émotionnellement engageant et se sent distinctif de Gunda, au lieu d’une illustration de l’espèce ou de la planète dans son ensemble. Plus souvent, une voix off et une histoire limpide guident notre attention et définissent notre compréhension de ce que nous voyons dans un documentaire sur la nature. Le drame ne manque pas, certes, mais c’est généralement spectaculaire: des histoires de survie ou de migration de masse. Même lorsque nous ne regardons pas un panorama à l’échelle de la «planète Terre», le contexte plus large semble éclipser l’animal individuel. Mais il y a des signes de nouvelles directions dans la façon dont les animaux sont représentés dans les films sur la nature. «Gunda», qui a ouvert vendredi via cinéma virtuel, se sent comme faisant partie de ce mouvement, avec un film différent mais aussi inhabituel, «My Octopus Teacher» sur Netflix. Les deux présentent les animaux comme des êtres séparés de nous, pas seulement des objets d’émerveillement ou d’étude scientifique, et avec des qualités qui sont les leurs, pas des ombres d’émotions humaines.

«Filtrons les animaux de la même manière que nous filmons les humains», a déclaré Victor Kossakovsky, le réalisateur de «Gunda», à son caméraman. «Si vous sentez qu’ils ont besoin d’espace, laissez-les être. Si vous sentez qu’ils sont à l’aise, vous vous rapprochez. Vous avez probablement déjà eu «Mon professeur de poulpe» recommandé par des amis ou de la famille: Au cours d’une année, un naturaliste sud-africain, Craig Foster, devient fasciné par et (disons-le) émotionnellement impliqué avec une petite pieuvre. On observe les péripéties de sa vie et les moments de contact avec Foster, qui explique son expérience dans des segments d’entrevue qui ont la franchise d’une séance de thérapie. Ce qui distingue le film, c’est que ce n’est certainement pas un compte-rendu de la vie d’une pieuvre. La curiosité ardente de Foster reflète une approche différente des animaux que celle du défenseur de l’environnement ou du guide qui fait traditionnellement autorité. «Ils laissent plus ou moins vivre les animaux et ils font davantage confiance aux téléspectateurs pour tirer leurs propres conclusions», a déclaré Dennis Aig, professeur de cinéma à la Montana State University, où il dirige un programme sur la réalisation de films sur la nature. «Même dans les grands films de premier ordre, ce type de sensibilité commence à apparaître.»

Des documentaires de premier ordre comme l’éblouissant Série «Planète Terre» occupent une place importante dans l’esprit de nombreux téléspectateurs. Mais les films sur la nature ont une lignée en évolution. Les récits de safaris et d’exploration du début du XXe siècle ont cédé la place aux appréciations anthropomorphiques de Disney sur le règne animal. Finalement, une philosophie écologiste et un sens de la découverte scientifique ont pris racine, avec un désir perçu pour des prises de vue spectaculaires (sans doute stimulées par l’arrivée de la télévision HD et des écrans toujours plus grands dans les années 2000).

L’intérêt populaire pour ces films n’a fait que croître – en particulier dans le contexte urgent du changement climatique – avec une audience croissante et plus d’émissions sur la nature que jamais. Mais un volet particulier du cinéma a persisté parmi les explorations et les explications des mystères de la nature, et ses origines probables sont apparues il y a des décennies. « Je pense que Jane Goodall a commencé ce travail avec son premier travail sur les chimpanzés », a déclaré Pippa Ehrlich, l’une des deux réalisatrices de « My Octopus Teacher ». «Je pense que cela a été un lent changement au fil du temps.» Les programmes sur la nature qui ont suivi la recherche immersive de Goodall ont partagé son évaluation perceptive de la personnalité, des états émotionnels et des relations interpersonnelles des chimpanzés. C’est une approche scientifique, mais son point de vue ouvert d’esprit et ses connaissances approfondies de l’intelligence émotionnelle informent le cinéma. Cela a ouvert la voie à des formes d’engagement qui ne visent pas uniquement à susciter la sympathie, mais plutôt à ouvrir un nouveau type d’espace pour les animaux et leur individualité, comme dans «My Octopus Teacher» et «Gunda». « Espérons que la leçon est qu’en fait, partout où vous vous tournez, il y a des personnalités complexes dans la nature qui n’ont tout simplement pas encore été documentées », a déclaré James Reed, co-directeur d’Ehrlich. Des films comme «Gunda» et «My Octopus Teacher» rejoignent des prédécesseurs comme «Ma vie de Turquie», un documentaire télévisé de 2011 dans lequel un homme élève un groupe de dindes et évalue leurs traits et leurs habitudes. «Kedi» (2017) pourrait aussi avoir une influence récente, en partie pour sa popularité, mais aussi pour ses comptes rendus détaillés des chats des rues d’Istanbul. Du côté plus conventionnel, «The Elephant Queen» (2019) recherche une intimité émotionnelle qui se sent fraîche et similaire dans l’esprit.