Des chercheurs australiens ont mis au point un nouveau type de puce informatique quantique cryogénique qui fonctionne à une température proche de la température théorique la plus froide de l’univers et pourrait déclencher une nouvelle révolution technologique.

Le système, appelé Gooseberry, fonctionne à une température 40 fois plus froide que l’espace lointain – une augmentation de 20 fois par rapport à ce qui est possible avec les ordinateurs quantiques aujourd’hui.

Des équations mathématiques extrêmement complexes qui prendraient des centaines voire des milliers d’années aux supercalculateurs traditionnels à calculer peuvent prendre un ordinateur quantique en quelques secondes.

«Cela va être transformationnel dans les prochaines années», a déclaré Andrew White, directeur du Centre d’excellence de l’ARC pour les systèmes quantiques d’ingénierie.

Les ordinateurs traditionnels fonctionnent en utilisant des «bits» d’informations. Un peu par sa nature même est binaire, on ou off, noir ou blanc, oui ou non. Son équivalent en informatique quantique est un qubit, qui tire parti du monde étrange et insipide de la mécanique quantique pour habiter un « superposition » de deux états séparés simultanément, multipliant ainsi considérablement la puissance de calcul.

La plupart des ordinateurs quantiques contemporains fonctionnent avec quelques dizaines de qubits. Mais ces nouvelles puces cryogéniques permettraient aux machines d’effectuer des calculs avec des milliers, voire des millions de qubits ou plus, atteignant des niveaux de puissance de traitement jusqu’ici inimaginables.

Les Qubits nécessitent des températures extrêmement basses pour fonctionner efficacement et le câblage électrique utilisé pour les connecter a souvent perturbé les opérations par surchauffe. Le système Gooseberry utilise un système à deux fils extrêmement épuré pour le connecter à un noyau secondaire dans un compartiment séparé.

Le système peut le faire car il fonctionne à «Millikelvin» températures, qui sont légèrement supérieures au zéro absolu à 0,1 kelvin ou -459,49 degrés Fahrenheit (273,05 degrés Celsius). Le zéro absolu lui-même est de -273,15 degrés Celsius.

Cette percée marque ce que les scientifiques de l’Université de Sydney et de Microsoft Corporation ont surnommé «Le prochain chapitre de la technologie quantique», et pourrait conduire à des avancées historiques et révolutionnaires dans des domaines aussi disparates que la cryptographie, la médecine, la finance, l’intelligence artificielle et la logistique.

Les chercheurs affirment de manière stupéfiante que les ordinateurs quantiques sont actuellement à un stade de développement similaire à celui des ordinateurs traditionnels dans les années 1940.

Alors que leur prototype actuel a pris quatre ans pour se développer, les scientifiques ont pleinement l’intention de travailler et «Réaliser la technologie quantique à l’échelle industrielle.»

