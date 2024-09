Une nouvelle publicité met en scène Kamala Harris qui critique les propriétaires. Mais elle n’a pas approuvé le spot.

SACRAMENTO, Californie — Les partisans de un effort pour contrôler les coûts de location des logements en Californie, ils exhortent les électeurs à « soutenir Kamala Harris » et à soutenir leur proposition.

Le seul problème ? Harris n’a pas réellement approuvé la mesure référendaire.

Le nouvelle annoncepublié sur YouTube par la campagne Yes on Proposition 33 et qui sera diffusé à la télévision la semaine prochaine, est la dernière évolution d’une longue bataille pour le logement abordable dans l’État d’origine de la candidate démocrate. Il montre comment l’ascension de Harris a mis un problème majeur de la Californie à l’ordre du jour national – et comment les groupes politiques de son pays cherchent à capitaliser sur son attention.

Le soutien à la proposition 33 est mené par un provocateur politique basé à Los Angeles Michael Weinstein et la AIDS Healthcare Foundation qu’il dirige. C’est sa troisième tentative de faire passer une mesure de contrôle des loyers à l’échelle de l’État, qui permettrait aux gouvernements locaux de fixer des règles sur les coûts du logement. Weinstein est également repousser une autre mesureLa proposition 34, conçue par ses adversaires pour cibler les dépenses et le pouvoir politique de sa fondation.

La publicité met en scène la voix de Harris s’exprimant sur des clips de gens ordinaires et des images d’elle en campagne électorale, déclarant dans les légendes qu’elle et l’AIDS Healthcare Foundation « ripostent » – s’inspirant largement d’un discours prononcé par Harris à Atlanta le mois dernier, où elle avait promis de « s’attaquer aux propriétaires d’entreprise et de limiter les augmentations de loyer injustes ».

La version initiale a été retirée jeudi après que Politico a demandé des renseignements à ce sujet, soit environ une demi-journée après sa première publication. La campagne a affirmé qu’elle avait été publiée par erreur.

La campagne a ensuite publié ce qu’elle a dit être le version finale de l’annoncequi comprenait l’ajout d’une clause de non-responsabilité à la fin : « L’utilisation de l’image et des mots de Kamala Harris n’implique pas une approbation. »

Dans une interview, Weinstein a affirmé que la publicité ne faisait que réitérer le soutien de Harris à certaines politiques de logement.

« Nous n’essayons pas de dire de quelque manière que ce soit que Kamala Harris a approuvé [Prop] « 33 ans », nous a dit Weinstein. « Ce que nous disons très clairement, c’est que Kamala Harris croit au plafonnement des loyers. »

Mais ce n’est pas non plus la première fois que la campagne utilise Harris dans ses promotions. Les partisans de la proposition 33 ont également vanté les propos de Harris sur le plafonnement des loyers peu après le rassemblement d’Atlanta, déclarant sur X que « la vice-présidente Kamala Harris soutient le contrôle des loyers ! »

« Ici, dans son État d’origine, les électeurs ont une occasion en or d’étendre le contrôle des loyers en votant Oui à la 33e Assemblée législative en novembre prochain », a écrit la campagne.

Un porte-parole de la campagne Harris a déclaré : « La campagne Harris n’a pas autorisé l’utilisation de ces images pour cette publicité. »

Jeudi après-midi, la campagne du Non à la Proposition 33, menée par la California Apartment Association, faisait circuler une lettre aux chaînes de télévision les avertissant que la campagne du Oui cherchait à diffuser de fausses informations en donnant l’impression que Harris soutenait la mesure.

« Exactement le genre de mensonge éhonté – et de dissimulation maladroite qui s’ensuit – auquel on s’attendrait de la part d’une campagne menée par l’ancien chef de cabinet de Donald Trump », a déclaré le porte-parole de la campagne No, Nathan Click, dans un communiqué.

La campagne de la Proposition 33 du mois dernier embauché Actumune société de conseil cofondée par l’ancien président de l’Assemblée Fabian Núñez et coprésidée par Mick Mulvaney, qui était chef de cabinet par intérim sous Trump. Weinstein a a déjà repoussé des attaques similaires à propos des liens avec le monde de Trump en soulignant les nombreux soutiens de la campagne de la part des dirigeants démocrates, dont Bernie Sanders et le Parti démocrate de Californie.

Les questions de logement, qui ont toujours été un sujet important en Californie, ont trouvé un public plus large avec Harris qui est arrivé en tête de liste. YIMBY — ou « oui dans mon jardin » — défend a applaudi le vice-président lors de la Convention nationale démocrate pour avoir juré de « mettre fin à la pénurie de logements aux États-Unis ».

Ils ont été moins ravis de voir certains de ses propos de campagne apparaître dans la publicité de 30 secondes soutenant la proposition 33 – une mesure qu’ils considèrent comme un cheval de Troie pour annuler certaines des lois les plus cruciales du logement en Californie. Laura Foote, directrice exécutive du groupe YIMBY Action de la région de la baie, a fait valoir que la mesure limiterait la production de logements, que Harris a présentée comme essentielle à la réduction des coûts.

« Kamala a été assez claire sur le fait que nous devons construire au moins 3 millions de nouveaux logements« Cette politique ne nous aiderait pas à atteindre cet objectif », a-t-elle déclaré à propos de la proposition 33. « De toute évidence, la publicité est trompeuse. »

