Une nouvelle publicité de campagne du parti au pouvoir en Pologne présente le chancelier allemand sous un jour défavorable

Le parti conservateur au pouvoir en Pologne a dévoilé lundi une nouvelle publicité de campagne qui présente le chancelier allemand Olaf Scholz sous un jour défavorable.

Le parti Droit et Justice gouverne la Pologne depuis 2015 et cherche à conserver le pouvoir lors des élections législatives du 15 octobre.

Dans le nouveau spot de campagne, le chef du parti Jaroslaw Kaczynski fait semblant de rejeter l’appel de Scholz suggérant que la Pologne devrait relever l’âge de la retraite, ce qui est l’un des sujets d’un référendum électoral qui aura lieu en même temps que les élections.

La question vise le principal parti d’opposition, la Plateforme civique, et son chef, Donald Tusk, ancien premier ministre polonais et président de l’Union européenne qui entretenait de bonnes relations avec l’Allemagne. La Plateforme civique a relevé l’âge de la retraite avant l’arrivée au pouvoir de Droit et Justice.

Sur place, Kaczynski parle dans un téléphone portable et dit à un faux employé de l’ambassade d’Allemagne à Varsovie : « Veuillez vous excuser auprès du chancelier, mais ce seront les Polonais qui décideront de la question (de l’âge de la retraite) lors du référendum. Tusk n’est plus là et ces pratiques sont terminées. Il fait semblant de raccrocher.

Ce geste implique que Tusk a suivi les suggestions de l’Allemagne en tant que Premier ministre polonais et que le gouvernement nationaliste actuel ne subit aucune influence extérieure. La base électorale de Droit et Justice comprend des personnes âgées qui peuvent éprouver de la rancune à l’égard de l’occupation brutale de la Pologne par l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il n’était pas clair si le parti avait informé l’ambassade d’Allemagne qu’il figurerait dans une publicité de campagne négative. Le service de presse de l’ambassade a déclaré qu’il ne commentait pas le « débat politique interne actuel en Pologne ».

« L’Allemagne et la Pologne, en tant que partenaires au centre de l’Europe, portent la responsabilité commune des relations de bon voisinage et d’une coopération transfrontalière et européenne positive », a déclaré le service de presse de l’ambassade dans un courriel adressé à l’Associated Press.

Le gouvernement Tusk a suscité le ressentiment en 2012 lorsqu’il a relevé l’âge minimum de la retraite à 67 ans, affirmant que sinon le système de retraite serait surchargé.

Après son arrivée au pouvoir en 2015, le parti Droit et Justice a abaissé l’âge à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, tout en encourageant dans le même temps les gens à travailler plus longtemps pour avoir droit à des retraites plus élevées. Le gouvernement a également dépensé massivement dans les programmes sociaux et la défense.

Le prochain référendum demandera aux électeurs polonais s’ils sont favorables à un relèvement de l’âge de la retraite.