Les fermetures de frontières et une nation divisée ont joué un rôle de premier plan dans la dernière campagne publicitaire effrontée pour l’agneau australien.

Meat and Livestock Australia a diffusé pour la première fois lundi la populaire publicité estivale annuelle de Meat and Livestock Australia pour le plat australien classique.

L’humour australien de larrikin ne manque pas dans l’annonce, qui prend un coup de langue dans l’état fermetures de frontières qui ont divisé le pays pendant la pandémie de coronavirus en cours.

L’annonce « Make Lamb Not Walls » se déroule dix ans plus tard en 2031, lorsque les États et les territoires ont été divisés par des murs de béton géants.

La dernière publicité télévisée pour l’agneau australien a été diffusée pour la première fois lundi, qui se déroule une décennie plus tard, où l’Australie est divisée par des frontières en béton (photo, un homme se voit offrir de l’agneau barbecue à travers une fissure dans le mur frontière imaginaire)

« Aujourd’hui marque le dixième anniversaire de la division de notre nation autrefois unie par les grandes murailles d’État alors que les tensions continuent de s’intensifier », déclare un annonceur.

Une fissure commence à émerger à travers le mur au grand enthousiasme d’un homme âgé qui prend une bouffée d’agneau grillé de l’autre côté du mur de béton.

Mais tout le monde n’est pas conscient de ce qui leur manque.

«Qu’est-ce qu’il y a de l’autre côté de maman? demande une fille inquiète.

«On les appelle … Queenslanders», répond la femme.

La publicité prend un coup de pinceau ironique sur la fermeture des frontières (photo) et une nation divisée pendant la pandémie – montrant le « nouveau mur sud » bloquant le Queensland

La fissure dans le mur s’agrandit alors que les amateurs d’agneau courent de partout pour aider à briser le mur avant que les Australiens ne s’unissent enfin autour d’un barbecue.

«Vous avez réussi», s’exclame le vieil homme à un mineur d’Australie occidentale qui émerge d’un trou dans le sol.

Elle répond: «Ouais, désolé d’essayer de devenir notre propre pays… encore une fois» – en référence aux fermetures strictes des frontières du premier ministre Mark McGowan avec la plupart des pays pendant la pandémie.

Les Victoriens sont également ridiculisés dans l’annonce, ainsi que les Sydneysiders et les Tasmaniens.

Le premier ministre Scott Morrison n’est pas non plus oublié.

Même le sosie du Premier ministre Scott Morrison (photo) fait une apparition à la fin avec une chemise hawaïenne – une référence à ses vacances de 2019

La publicité se termine par une apparition du premier ministre portant une chemise hawaïenne et un lei avec un cocktail rafraîchissant à la main.

«Ahh! Qu’est-ce que j’ai raté?’ demande un sosie qu’il se prépare à descendre d’un avion d’Aloha Airlines.

Le camée est une référence effrontée aux vacances controversées de M. Morrison à Hawaï pendant les feux de brousse d’horreur de l’été dernier.

Ce ne serait pas une publicité d’agneau sans une apparition de « Lambassador » et de l’ancien joueur de VFL Sam Kekovich, qui figure dans les campagnes depuis 2005.

La publicité se moque également des résidents de chacun des États, y compris l’Australie occidentale et la Tasmanie

«Nous adorons rire un peu, nous ne nous prenons pas trop au sérieux et je pense que cette publicité est absolument parfaite», a déclaré Kekovich à Sunrise lundi.

«Le message primordial est que nous sommes meilleurs et plus forts lorsque nous nous réunissons.

L’annonce complète, qui dure deux minutes et demie, a été réalisée par Ariel Martin d’Airbag.

« En tant que marque qui célèbre l’unité et le pouvoir de se rassembler, cette année dans la publicité, nous voulions rappeler aux Australiens que nous sommes toujours plus forts ensemble », a déclaré Graeme Yardy, directeur du marché intérieur de MLA.

Les fermetures de frontières affectent les Australiens depuis le début de la pandémie en mars 2020, les premiers ministres ayant fermé leurs portes de manière controversée lorsque le virus se propage dans d’autres États et territoires.

Maintenant,

L’ancien joueur de VFL Sam Kekovich a joué dans de nombreuses publicités d’agneau, y compris la nouvelle

De nombreux internautes ont qualifié la dernière campagne de la meilleure à ce jour.

«Maintenant, c’est une publicité à regarder», a commenté une femme.

Un autre a ajouté: « Vous ne pouvez pas faire cette annonce l’année prochaine. Donnez une augmentation de salaire à votre mec marketing!

D’autres ont trouvé l’annonce hilarante.

«J’adore l’humour subtil .. 2031, NBN n’est toujours pas déployé, Sydney se classe à nouveau meilleure ville, le gars utilise les pinces dans le mauvais sens … campagne brillante, publicité hilarante», a écrit l’un d’eux.

Un autre a plaisanté: «Un mur autour du sud-est du Queensland n’est pas une si mauvaise idée.

Mais quelques-uns sont restés sceptiques et croient que le rôle principal du grand cricket Richie Benaud dans la campagne 2015 quelques mois avant sa mort était l’un des plus grands.

«Doit être le pire encore. Je pensais que ces publicités étaient censées être amusantes. Ramenez Richie », a écrit l’un d’eux.