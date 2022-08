Une nouvelle proposition réduit les paiements de moitié

La mise à jour très attendue sur les prêts étudiants est là: L’administration Biden a annoncé mercredi qu’elle pardonnerait jusqu’à 10 000 $ en prêts étudiants fédéraux pour les personnes gagnant moins de 125 000 $ par an ou les couples mariés ou les chefs de famille gagnant moins de 250 000 $ par an, et jusqu’à 20 000 $ pour les bénéficiaires de la subvention Pell qui répondent aux mêmes exigences de revenu.

La pause sur le remboursement des prêts étudiants, les intérêts et les recouvrements sera prolongée “une dernière fois” jusqu’au 31 décembre.

En outre, le ministère de l’Éducation a proposé un nouveau plan de remboursement axé sur le revenu qui pourrait réduire de moitié les paiements mensuels pour les prêts de premier cycle, offrir une remise à certains emprunteurs 10 ans plus tôt et faciliter l’inscription à de tels plans de paiement.