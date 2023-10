Une nouvelle promotion d’étudiants organise des premières en technologie

Alors que le semestre arrive à mi-parcours, l’équipe d’admission au premier cycle de Georgia Tech est désormais en mesure d’examiner de plus près la nouvelle promotion 2023.

L’objectif de l’équipe était d’accueillir 3 750 étudiants de première année à Georgia Tech cet automne. Après les dépôts initiaux, la fonte estivale et la suppression/ajout final, la taille de la classe est de 3 760 élèves, soit une différence de seulement 10 élèves.

« Une différence de 0,0026 % est incroyable et représente un effort collectif sur le campus », a déclaré Rick Clark, vice-recteur adjoint et directeur exécutif des admissions au premier cycle.

L’admission au premier cycle s’engage à élargir l’accès conformément aux directives de Georgia Tech. plan stratégique. Depuis que le président Ángel Cabrera a fixé cet objectif stratégique en 2020, l’objectif des classes de première année a augmenté d’environ 700 étudiants. La promotion de première année de cette année est composée de 43 % de femmes, et la population globale du premier cycle est de 40 % de femmes. Vingt-cinq pour cent de la classe de cette année sont noirs, hispaniques ou multiraciaux.

Georgia Tech offre des opportunités à davantage d’étudiants grâce à son voies de transfert, qui se sont développés ces dernières années. Les étudiants transférés atteignent un niveau record, avec 1 400 étudiants, soit environ 27 % des nouveaux étudiants de premier cycle en 2023.

« Georgia Tech s’engage à élargir l’accès à davantage d’étudiants issus de plus d’horizons », a déclaré Clark. « Nous pensons que les talents sont distribués, mais pas les opportunités. C’est pourquoi nous agrandissons constamment notre promotion de première année et veillons à disposer d’un ensemble diversifié de voies de transfert vers la technologie.

Pour la première fois dans l’histoire de la technologie, plus de 11 000 étudiants de premier cycle en quête d’un diplôme sont originaires de l’État de Géorgie. En outre, plus de 1 000 lycéens géorgiens sont inscrits dans le cadre de programmes de double inscription.

« En tant qu’institution publique en Géorgie, notre mission première est de servir les étudiants et les communautés de notre État », a déclaré Clark, lui-même originaire de Géorgie. «Je suis fier de notre impact économique sur l’État, de nos recherches et de nos partenariats qui améliorent la vie des résidents, ainsi que de notre croissance significative des inscriptions au premier cycle en Géorgie aux niveaux de première année, de transfert et de double inscription.»

L’admission au premier cycle est déjà au cœur du prochain cycle d’admission. La date limite pour l’Early Action 1, pour les étudiants de l’État, était le 16 octobre. L’Early Action 2, pour les étudiants non géorgiens, est le 1er novembre.

La candidature à Georgia Tech sera gratuite pendant le mois de novembre, ce qui mènera à la date limite de candidature à la décision régulière du 4 janvier 2024.