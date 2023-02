Une nouvelle prestation d’invalidité ferait une « différence majeure » dans la vie de nombreux Canadiens

Par Natasha Bulowski, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Un projet de loi du gouvernement visant à sortir les Canadiens handicapés de la pauvreté fait son chemin au Sénat après que les députés ont voté à l’unanimité pour l’adopter à la fin de la semaine dernière.

Si elle est approuvée par le Sénat, la Loi sur la prestation canadienne d’invalidité, ou le projet de loi C-22, offrira un paiement mensuel non imposable aux Canadiens handicapés à faible revenu de moins de 65 ans. Il s’agirait du premier Supplément de revenu garanti fédéral pour Canadiens handicapés en âge de travailler et vise à compléter les prestations provinciales et territoriales incohérentes pour amener les gens au moins jusqu’au seuil de la pauvreté.

Le montant exact de la prestation et qui pourra y prétendre n’a pas encore été précisé. Cela, et plus encore, sera décidé lors de l’élaboration des règlements, ce qui se produira dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la loi.

« Cette législation fera une différence majeure dans la vie de nombreuses personnes », a déclaré Al Mills, directeur exécutif de Extend-A-Family Waterloo Region, au nom de l’organisation et des 2 000 adultes et enfants ayant une déficience intellectuelle qui utilisent ses services. « Le handicap ne devrait pas être synonyme de pauvreté au Canada… mais c’est actuellement le cas pour beaucoup, beaucoup de gens », a déclaré Mills à l’Observateur national du Canada.

Près de 917 000, soit 23 % des Canadiens handicapés en âge de travailler, vivent dans la pauvreté, selon la plus récente Enquête canadienne sur l’incapacité, de 2017.

“Nous entendons souvent parler (de la façon dont) le Parlement est si divisé… Mais pour les personnes handicapées, le sentiment que tout le monde était derrière nous, et nous les avons vus le faire deux fois maintenant, pour la deuxième et la troisième lecture, est juste un merveilleux témoignage que le Parlement peuvent se réunir pour faire la bonne chose », a déclaré Michelle Hewitt, coprésidente du conseil d’administration de Disability Without Poverty, à l’Observateur national du Canada dans une interview le 3 février. Hewitt a une sclérose en plaques assez avancée et utilise un fauteuil roulant électrique à temps plein. .

Elle dit que le délai pour régler les détails garantira que la nouvelle prestation est bien versée. L’élaboration de règlements laisse du temps et de l’espace aux personnes handicapées et aux organismes qui les desservent pour être consultées sur le fonctionnement du projet de loi, ce qui n’aurait pas été possible dans la même mesure si tout était prévu dans la loi.

“C’est un énorme acte de foi”, a déclaré Hewitt. “S’il n’y a pas une implication complète des personnes handicapées en matière de réglementation, les personnes handicapées vont se sentir vendues en bas de la rivière.”

Le mantra des personnes handicapées du monde entier est « rien à propos de nous sans nous », et la Loi canadienne accessible de 2019 a été fondée sur le principe qu’il doit y avoir « une consultation et une participation complètes des personnes handicapées dans tout ce que le gouvernement fait qui nous concerne », a-t-elle déclaré. a dit.

L’élaboration de ces règlements sera le premier vrai test.

Hewitt a déclaré qu’elle “fait de son mieux” pour rester optimiste que les personnes handicapées seront invitées à la table avec les bureaucrates pour élaborer les règles.

Hewitt et Mills ont tous deux reconnu l’engagement de la ministre fédérale de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, à faire participer les personnes handicapées au processus.

Qualtrough est légalement aveugle depuis sa naissance, et Hewitt dit que le ministre « a travaillé comme un fou » pour faire adopter le projet de loi C-22 avec le soutien de la communauté des personnes handicapées, du député vert Mike Morrice et de la députée néo-démocrate Bonita Zarrillo.

Les défenseurs des droits des personnes handicapées, les Canadiens handicapés et les organisations au service des personnes handicapées à travers le pays ont mené la charge pour renforcer et adopter le projet de loi, a déclaré Morrice à l’Observateur national du Canada lors d’une entrevue.

Bien que le projet de loi adopté par la Chambre représente une grande victoire, il existe une limite d’admissibilité « vraiment malheureuse », a noté Morrice.

« La Prestation canadienne d’invalidité se terminera à 65 ans. Le fait est, cependant, que la pauvreté ne se termine pas pour une personne lorsqu’elle atteint 65 ans. Et la Prestation canadienne d’invalidité non plus », a-t-il dit.

Une certitude, cependant, est que la prestation sera indexée sur l’inflation, ce que les personnes handicapées ont demandé avec force et que Morrice a présenté avec succès sous forme d’amendement en décembre.

S’assurer que la prestation est indexée à l’inflation était essentiel, car le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées n’avait pas augmenté depuis environ une décennie, jusqu’à cette année, a-t-il souligné.

Morrice et Zarrillo demandent au gouvernement fédéral de financer la prestation dans le budget 2023. Parallèlement, les organisations lancent une campagne de rédaction de lettres encourageant les gens à exhorter la ministre des Finances Chrystia Freeland à financer la prestation, a déclaré Morrice.

Le même jour, des députés de tous les partis ont voté en faveur du projet de loi C-22, le ministre de la Justice David Lametti a annoncé que l’élargissement de la loi sur l’aide médicale à mourir (AMM) pour couvrir les personnes souffrant uniquement d’une maladie mentale serait reporté à 2024.

L’AMM et la Prestation canadienne d’invalidité sont en contraste frappant l’une avec l’autre, a déclaré Hewitt.

D’un côté, vous avez une aide à la mort, et de l’autre, une prestation pour que les gens puissent vivre une vie meilleure dans la dignité, a-t-elle dit.

« Je sais lequel je préfère… Je préfère la vie vécue avec dignité », a déclaré Hewitt.

« Nous espérons que la Prestation canadienne d’invalidité, plutôt que d’être une mesure législative du gouvernement visant à faire mourir des personnes handicapées, nous espérons que ce sera le début de notre pays reconnaissant que les personnes handicapées doivent vivre dans la dignité, et que l’argent que les gens en tirent… empêchera les gens d’accéder à l’AMM pour des raisons sociales.

« Hier était notre jour de fête. Aujourd’hui, nous retournons au travail », a déclaré Hewitt.

