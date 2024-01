Une nouvelle préoccupation sur le champ de bataille ukrainien : les derniers missiles nord-coréens

BERLIN — Lorsque la Russie s’est tournée vers Kim Jong Un de Corée du Nord pour l’aider dans sa guerre contre l’Ukraine, elle est arrivée avec une longue liste de courses comprenant 1 million de cartouches d’artillerie pour tirer sur les troupes ukrainiennes retranchées dans les tranchées du sud et de l’est, et des dizaines de missiles nord-coréens les plus récents et à peine testés.

Aujourd’hui, ces armes commencent à apparaître, ce qui inquiète profondément les responsables américains et européens qui disent craindre que les munitions du Nord ne s’avèrent importantes sur le champ de bataille à un moment extrêmement vulnérable pour l’Ukraine.

Alors que de nombreux obus d’artillerie nord-coréens se révèlent ratés – certains semblent avoir été fabriqués il y a des décennies – ils donnent aux Russes de quoi tirer sur les forces ukrainiennes, qui rationnent leur propre approvisionnement en diminution. Les pays européens ont promis à l’Ukraine un énorme réapprovisionnement, mais pour l’instant, ils semblent n’avoir réussi à récupérer qu’environ 300 000 obus d’artillerie.

Mais ce sont les missiles qui suscitent le plus d’inquiétudes, du Pentagone au siège de l’OTAN à Bruxelles. Lors d’entretiens, plusieurs responsables ont déclaré craindre que les Russes espèrent utiliser des missiles pour submerger les défenses aériennes occidentales. Même si jusqu’à présent le nombre de missiles transférés est faible, probablement inférieur à 50, les responsables américains et européens estiment qu’il pourrait y en avoir bien davantage à venir.

Et contrairement aux obus d’artillerie, la Corée du Nord n’expédie pas ses équipements plus anciens. Une analyse de Conflict Armament Research, une organisation qui a documenté les armes utilisées dans la guerre russe en Ukraine, a montré que les missiles fournis à la Russie sont de conception plus récente. Et les responsables américains affirment que les missiles se révèlent aussi précis que les équipements fabriqués par la Russie. Trois barrages de missiles de fabrication nord-coréenne ont visé des positions ukrainiennes au cours de la nouvelle année, selon des responsables américains, et ils pensent que d’autres ont été utilisés sur le champ de bataille dimanche.

En Corée du Sud, responsables et analystes affirment que la guerre en Ukraine donne au Nord quelque chose dont il a désespérément besoin : un terrain d’essai pour voir comment son nouvel arsenal de missiles, conçu pour un conflit avec la Corée du Sud et les États-Unis, se comporte contre les défenses aériennes de conception occidentale. .

Le tournant vers la Corée du Nord, alors que la guerre approche de son deuxième anniversaire, reflète la propre lutte de la Russie pour suivre le rythme auquel les deux parties brûlent leurs stocks d’armes. La Russie s’est également tournée vers l’Iran pour obtenir des drones et chercherait également des missiles iraniens – bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’elle les ait encore obtenus.

La majeure partie des missiles tirés sur l’Ukraine sont toujours produits en Russie. Mais si la Corée du Nord augmente son approvisionnement, l’Ukraine pourrait être contrainte de tirer de précieuses cartouches de défense aérienne, une évolution qui pourrait être dévastatrice pour l’Ukraine si un financement militaire supplémentaire n’est pas approuvé par le Congrès, ont déclaré des responsables américains. Ces importations ont particulièrement alarmé les principaux membres de l’OTAN, qui ont refusé de s’exprimer publiquement mais disent craindre que l’injection d’armes nord-coréennes ne s’avère particulièrement gênante à un moment où l’Ukraine ne sait pas exactement quand ni de qui elle recevra sa prochaine livraison. fournitures.

Pour l’instant, les défenses aériennes tiennent. Mardi dernier, le général Christopher Cavoli, le plus haut commandant américain en Europe, a déclaré au secrétaire à la Défense Lloyd Austin qu’il pensait que l’armée ukrainienne disposait de suffisamment de défenses aériennes pour survivre à l’hiver, ont déclaré deux hauts responsables américains.

Mais si la Corée du Nord augmente ses expéditions de missiles et que le Congrès ne parvient pas à approuver une aide supplémentaire, ce calcul pourrait changer.

La Russie a déjà obtenu plusieurs dizaines de missiles nord-coréens et espère en acquérir davantage. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il prévoyait de se rendre prochainement en Corée du Nord, selon les médias d’État nord-coréens. La Russie a tiré des missiles nord-coréens contre l’Ukraine au moins trois fois depuis fin décembre, notamment les attaques du 30 décembre, du 2 janvier et du 6 janvier.

Ces missiles s’ajoutent à un flux constant d’obus d’artillerie, comptant jusqu’à un million de cartouches, que la Corée du Nord a accepté d’expédier à la Russie. Mais la qualité de ces tournées est médiocre. Certains ont explosé dans des canons russes et la plupart des autres sont tombés sans danger dans des zones sous-peuplées.

Cependant, la quantité elle-même compte sur le champ de bataille. L’été dernier, l’Ukraine tirait jusqu’à 7 000 obus d’artillerie par jour et avait réussi à endommager les réserves de munitions russes au point que la Russie tirait environ 5 000 obus par jour, selon les analystes américains et occidentaux. Aujourd’hui, les Ukrainiens ont du mal à tirer 2 000 obus par jour, tandis que l’artillerie russe, renforcée par les obus nord-coréens, atteint environ 10 000 obus par jour, selon les analystes.

Pourtant, les responsables américains sont bien plus préoccupés par les missiles nord-coréens.

Après le premier barrage, Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, a commencé à intensifier ses efforts pour obtenir un soutien international condamnant le transfert d’armes et essayant d’augmenter la pression sur la Corée du Nord pour qu’elle cesse de fournir les missiles.

Les responsables américains estiment que, depuis le début de la guerre en Ukraine, les révélations américaines sur les expéditions nord-coréennes ont amené la Corée du Nord à interrompre ou à retarder d’autres transferts.

Les transferts russes interviennent à un moment critique de la guerre en Ukraine, alors que le soutien américain est en jeu, sujet à d’intenses débats politiques au Capitole. Les besoins en munitions de l’Ukraine seront au centre d’une réunion virtuelle des alliés du pays mardi, dirigée par Austin.

Les États-Unis ont fourni une myriade de systèmes de défense aérienne et de munitions à l’Ukraine. Et les responsables américains ont déclaré que ces systèmes – y compris les batteries Patriot – se sont révélés capables d’atténuer les dégâts causés par les attaques de missiles russes.

Mais les responsables américains ont déclaré que pour fournir davantage de systèmes de défense aérienne et de munitions, le Congrès devait approuver un programme d’aide supplémentaire.

Les responsables américains affirment que la défense aérienne ukrainienne constitue un sujet de préoccupation majeur. Après des premiers revers dus aux sanctions occidentales, la Russie a reconstruit sa capacité industrielle et stocké des missiles. Mais si la Russie parvient à se doter d’encore plus de missiles nord-coréens, elle pourra plus facilement vaincre les défenses ukrainiennes.

“Les Ukrainiens continuent d’être attaqués”, a déclaré mercredi John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. « Ils continuent de subir des tirs d’artillerie, des attaques aériennes, des missiles balistiques et de croisière, ainsi que des attaques de drones russes. »

Il sera difficile pour les États-Unis d’arrêter ces expéditions supplémentaires. La Corée du Nord a adopté une position plus belliqueuse dans sa politique étrangère ces derniers jours. Il a déclaré qu’il ne chercherait plus à se réconcilier avec le Sud, ce qui a incité certains experts à spéculer que le pays pourrait chercher à provoquer un nouveau conflit – même si les preuves en sont, au mieux, fragmentaires. Mais il ne fait aucun doute qu’elle s’est concentrée sur le renforcement de ses liens avec la Russie.

Pourtant, la nature de cette relation renouvelée n’est pas claire. La Russie promet toute une gamme de technologies en échange des missiles balistiques du Nord, notamment des avions et un savoir-faire technologique avancé. Mais les responsables américains ne croient pas que la Russie ait encore fourni des armes ou une technologie supplémentaire en matière de missiles balistiques.

