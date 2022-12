Une nouvelle poursuite utilise des données pour étayer les allégations de préjugés raciaux contre State Farm

Jacqueline Huskey, une femme noire vivant dans la banlieue de l’Illinois, a tenté plus d’une douzaine de fois d’obtenir de l’aide de State Farm après qu’une tempête de grêle a percé des trous dans son toit. Maintenant, grâce à une vaste étude sur la façon dont l’assureur gère les réclamations comme la sienne, elle a des preuves indiquant que sa lutte est courante pour les clients noirs.

Mme Huskey poursuit State Farm, et l’étude est à la base du procès. C’est le premier du genre à utiliser des données spécifiques à l’entreprise pour mettre en évidence les préjugés raciaux, ce qui est difficile à prouver.

La poursuite, qui demande le statut de recours collectif, se concentre également sur la façon dont les méthodes de détection de fraude de State Farm discriminent les clients noirs lors du paiement de ces réclamations. Déposé mercredi devant le tribunal fédéral de l’Illinois, il comprend Mme Huskey et des centaines d’autres plaignants encore inconnus, et représente les clients noirs de l’assureur dans six États du Midwest. Tous les plaignants ont eu plus de mal à obtenir le paiement des réclamations d’assurance des propriétaires par rapport aux clients blancs, selon le procès, qui pourrait demander des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts.

“Nos informations de l’enquête nous ont dit qu’il y avait un problème ici”, a déclaré Deborah Archer, directrice du Center on Race, Inequality and the Law de la NYU School of Law, qui a créé l’étude en partenariat avec Fairmark Partners, un cabinet d’avocats. Le groupe a choisi de se concentrer sur State Farm car il s’agit du plus grand fournisseur d’assurance aux propriétaires du pays.